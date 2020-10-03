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  3. Голландия
Твенте
0:0
Перерыв

Стадион:
Эммен
0'
20' Желтая карточка
Баккер Ник
45' Желтая карточка
Черны Вацлав
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
19
Зерруки
Рамиз
32
Бош
Йессе
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
21
Бен
Мусса
Хилал
7
Тибблинг
Симон
11
Лаурсен
Николай
10
Пенья
Серхио
9
Колар
Марко
8
Де
Леув
Михаэль
Твенте
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Баккер Ник
45'
Черны Вацлав
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 2 (1) 0.5
2. Черны Вацлав 2 0.5
3. Мениг Квинси 1 0.25
4. Еремеефф Александер 1 0.25
5. Смал Гийс 0 0
6. Остерволде Джейден 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колар Марко 1 0.25
2. Де Леув Михаэль 1 0.25
3. Лаурсен Николай 1 0.25
4. Де Вос Робберт 1 0.25
5. Кавлан Канер 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Мениг Квинси 1 0
2. Черны Вацлав 1 0
3. Зерруки Рамиз 1 0
4. Остерволде Джейден 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Бейл Гленн 1 1
2. Янсен Анко 1 0
3. Кавлан Канер 1 0
4. Баккер Ник 1 0
5. Колар Марко 1 0
6. Лаурсен Николай 1 0
7. Чакон Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Эммен 50% (2) 0 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: + = -
Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен
Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте
Эммен Последние 20 матчей: + = -
Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен
Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен

Последние игры между собой

Твенте: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Твенте 1:1 Эммен Товарищеские матчи Эммен 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 Эммен Эредивизие Твенте 1:5 Эммен Товарищеские матчи
Эммен 0:5 Твенте Международные матчи (клубы) Эммен 1:2 Твенте Товарищеские матчи Эммен 0:5 Твенте Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Аякс Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Витесс Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Твенте 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6. ПСВ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
7. Утрехт Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Виллем II Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ВВВ-Венло Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11. Хераклес Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12. Гронинген Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. АДО Ден Хааг Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Эммен 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Ваалвейк Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Эммен
2.03
3.90
5.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.02 2.75 4.80
1.97 2.75 4.80
1.86 3.90 3.72
1.98 2.98 5.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.40 1.18 11.50 1.02 1.80 1.95 3.60 1.27 1.23 3.90 2.05 1.77 1.80 2.01 1.05 8.50 1.25 3.70 1.01 12.60 1.07 7.40 1.06 8.00
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.20 3.60 1.30 2.31 1.68 1.82 2.01 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.40
5.34 1.17 2.60 1.53 2.10 1.79 1.84 2.04 1.57 2.50 1.44 2.91 1.35 3.32 2.06 1.82 1.80 2.09 1.62 2.39 1.21 4.68 1.19 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 2.28 1.63 1.02 11.00 1.19 4.40 1.02 11.00
3.52 1.30 2.34 1.60 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.60
1.24 4.21 1.12 6.62 1.26 4.03 1.74 2.17 1.52 2.63 1.34 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.81 1.48 2.65 1.28 3.35
4.75 1.18 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч Твенте 0:0 Эммен онлайн

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