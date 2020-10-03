Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Черны Вацлав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Твенте имеет хороший шанс забить.

44' Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Голкипер мог бы сыграть и получше

42' Перейра Данило II бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

42' Хорошую попытку сделал Мениг Квинси . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Удар от ворот произведет Твенте

40' Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали

39' Удар от ворот произведет Эммен

39' Черны Вацлав не смог попасть в створ ударом издали

38' Удар от ворот произведет Эммен

37' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Плегесуэло Хулио из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Черны Вацлав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Игрок команды Эммен совершает фол

36' Хорошую попытку сделал Колар Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Отличные скиллы показывает Колар Марко , обводя своих соперников

35' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Твенте

32' Удар от ворот произведет Твенте

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Араухо Мигель получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Араухо Мигель из команды Эммен

28' Эбюэхи Тайронн завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

28' Плегесуэло Хулио разрезает оборону соперника отличным пасом

27' Твенте имеет хороший шанс забить.

26' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Мениг Квинси из команды Твенте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

26' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Эммен

21' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Брама Вут навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Баккер Ник совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Тельгенкамп Деннис взял и забрал мяч на выходе

9' Плохо сыграл Баккер Ник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Остерволде Джейден нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

7' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Бен Мусса Хилал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Брама Вут навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эммен начинает с центра поля