Твенте
0:0
Перерыв
Стадион: Гролс Весте
Эммен
20' Желтая карточкаБаккер Ник
45' Желтая карточкаЧерны Вацлав
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
10
Пенья
Серхио
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пейн ДесевиоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
Ход матча
20'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|2 (1)
|0.5
|2.
|Черны Вацлав
|2
|0.5
|3.
|Мениг Квинси
|1
|0.25
|4.
|Еремеефф Александер
|1
|0.25
|5.
|Смал Гийс
|0
|0
|6.
|Остерволде Джейден
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колар Марко
|1
|0.25
|2.
|Де Леув Михаэль
|1
|0.25
|3.
|Лаурсен Николай
|1
|0.25
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.25
|5.
|Кавлан Канер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мениг Квинси
|1
|0
|2.
|Черны Вацлав
|1
|0
|3.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|4.
|Остерволде Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бейл Гленн
|1
|1
|2.
|Янсен Анко
|1
|0
|3.
|Кавлан Канер
|1
|0
|4.
|Баккер Ник
|1
|0
|5.
|Колар Марко
|1
|0
|6.
|Лаурсен Николай
|1
|0
|7.
|Чакон Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Эммен
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: + = -Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен
Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте
Эммен Последние 20 матчей: + = -Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен
Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен
Последние игры между собой
Твенте: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Аякс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Витесс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Твенте
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|ПСВ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|Утрехт
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Виллем II
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Хераклес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Гронинген
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Эммен
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.40
|1.18
|11.50
|1.02
|—
|—
|1.80
|1.95
|—
|—
|3.60
|1.27
|—
|—
|1.23
|3.90
|2.05
|1.77
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.25
|3.70
|1.01
|12.60
|1.07
|7.40
|1.06
|8.00
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|—
|—
|4.55
|1.20
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.31
|1.68
|—
|—
|1.82
|2.01
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.20
|4.70
|1.08
|8.40
|—
|—
|5.34
|1.17
|—
|—
|2.60
|1.53
|2.10
|1.79
|1.84
|2.04
|1.57
|2.50
|1.44
|2.91
|1.35
|3.32
|2.06
|1.82
|1.80
|2.09
|1.62
|2.39
|1.21
|4.68
|—
|—
|1.19
|5.15
|—
|—
|—
|—