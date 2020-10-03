Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Черны Вацлав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Твенте имеет хороший шанс забить.

44' Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Голкипер мог бы сыграть и получше

42' Перейра Данило II бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

42' Хорошую попытку сделал Мениг Квинси . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Удар от ворот произведет Твенте

40' Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали

39' Удар от ворот произведет Эммен

39' Черны Вацлав не смог попасть в створ ударом издали

38' Удар от ворот произведет Эммен

37' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Плегесуэло Хулио из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Черны Вацлав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Игрок команды Эммен совершает фол

36' Хорошую попытку сделал Колар Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Отличные скиллы показывает Колар Марко , обводя своих соперников

35' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Твенте

32' Удар от ворот произведет Твенте

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Араухо Мигель получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Араухо Мигель из команды Эммен

28' Эбюэхи Тайронн завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

28' Плегесуэло Хулио разрезает оборону соперника отличным пасом

27' Твенте имеет хороший шанс забить.

26' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Мениг Квинси из команды Твенте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

26' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Эммен

21' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Брама Вут навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Баккер Ник совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Тельгенкамп Деннис взял и забрал мяч на выходе

9' Плохо сыграл Баккер Ник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Остерволде Джейден нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

7' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Бен Мусса Хилал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Брама Вут навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эммен начинает с центра поля