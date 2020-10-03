Твенте
1:1
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
Эммен
20' Желтая карточкаБаккер Ник
45' Желтая карточкаЧерны Вацлав
1:0
48' ГолЧерны Вацлав
1:1
65' ГолДе Леув Михаэль
67' Undefined phrase: football_event_Де Леув Михаэль
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
10
Пенья
Серхио
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пейн ДесевиоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
Ход матча
20'
45'
48'
1:0
65'
1:1
67'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Черны Вацлав
|3
|0.75
|2.
|Перейра Данило II
|2 (1)
|0.5
|3.
|Мениг Квинси
|1
|0.25
|4.
|Еремеефф Александер
|1
|0.25
|5.
|Смал Гийс
|0
|0
|6.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|7.
|Остерволде Джейден
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|2
|0.5
|2.
|Колар Марко
|1
|0.25
|3.
|Лаурсен Николай
|1
|0.25
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.25
|5.
|Кавлан Канер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мениг Квинси
|1
|0
|2.
|Черны Вацлав
|1
|0
|3.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|4.
|Остерволде Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бейл Гленн
|1
|1
|2.
|Янсен Анко
|1
|0
|3.
|Кавлан Канер
|1
|0
|4.
|Баккер Ник
|1
|0
|5.
|Колар Марко
|1
|0
|6.
|Лаурсен Николай
|1
|0
|7.
|Чакон Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|Эммен
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: + = -Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен
Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте
Эммен Последние 20 матчей: + = -Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен
Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен
Последние игры между собой
Твенте: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Аякс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Витесс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|ПСВ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|Утрехт
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Виллем II
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Хераклес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Гронинген
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Эммен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.40
|1.18
|11.50
|1.02
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|3.60
|1.27
|—
|—
|1.72
|2.05
|2.05
|1.77
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.25
|3.70
|1.01
|12.60
|1.07
|7.40
|1.06
|8.00
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|—
|—
|4.55
|1.20
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.31
|1.68
|—
|—
|1.82
|2.01
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.20
|4.70
|1.08
|8.40
|—
|—
|4.59
|1.21
|3.23
|1.37
|2.28
|1.68
|2.69
|1.50
|2.21
|1.71
|1.72
|2.19
|1.47
|2.79
|1.52
|2.63
|1.30
|3.64
|1.80
|2.09
|1.62
|2.39
|1.21
|4.68
|—
|—
|1.19
|5.15
|—
|—
|—
|—