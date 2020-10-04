Гронинген
1:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Аякс
1:0
49' ГолRemco Balk
60' Желтая карточкаГравенберх Райан
35
Remco
Balk
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Remco BalkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
17 Леаль МигельЗащитник
-
32 Полл ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
Ход матча
49'
1:0
56'
60'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 9
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.25
|2.
|Remco Balk
|1
|0.25
|3.
|Суслов Томаш
|1
|0.25
|4.
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|5.
|Ларсен Йорген
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антони
|2
|0.5
|2.
|Тадич Душан
|1
|0.25
|3.
|Лабьяд Закария
|1
|0.25
|4.
|Промес Куинси
|1
|0.25
|5.
|Мартинес Лисандро
|1
|0.25
|6.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|7.
|Кудус Мохаммед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|2
|0
|2.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|3.
|Падт Серджио
|1
|0
|4.
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|5.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Онана Андре
|1
|0
|6.
|Шуурс Перр
|1
|0
|7.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Аякс
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: + = -Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия
Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген
Аякс Последние 20 матчей: + = -Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург
Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс Хетафе 2:0 Аякс Аякс 3:0 Ваалвейк Витесс 0:3 Аякс
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Аякс: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Гронинген 0:2 Аякс Эредивизие Гронинген 0:3 Аякс Кубок Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Витесс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Аякс
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|ПСВ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|Гронинген
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Утрехт
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Виллем II
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|12.
|Хераклес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Эммен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|4.80
|1.15
|12.00
|1.01
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|3.85
|1.23
|—
|—
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.90
|1.90
|1.70
|2.15
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.29
|3.40
|1.02
|11.00
|1.09
|6.70
|1.02
|11.00
|1.02
|11.50
|—
|—
|14.50
|1.02
|—
|—
|5.10
|1.17
|—
|—
|4.05
|1.25
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.93
|1.89
|—
|—
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.24
|4.15
|1.10
|7.20
|1.08
|8.00
|1.02
|14.25
|5.03
|1.19
|3.56
|1.31
|2.41
|1.61
|4.91
|1.19
|1.71
|2.21
|3.45
|1.33
|2.36
|1.63
|1.94
|1.94
|1.68
|2.26
|1.43
|2.94
|1.55
|2.54
|1.27
|3.94
|1.52
|2.66
|—
|—
|1.25
|4.22
|—
|—
|1.10
|7.85
|—
|—