Г О О О О Л - Remco Balk забивает!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ларсен Йорген из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Мазрауи Нуссер из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Удар от ворот произведет Аякс

44' Шанс! Remco Balk из команды Гронинген пробил головой, но мимо

44' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Тальяфико Николас из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

41' Антони из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Ларсен Йорген получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Ларсен Йорген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ларсен Йорген из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Тальяфико Николас из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Блинд Дэйли наказан за толчок Remco Balk

35' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Онана Андре взял и забрал мяч на выходе

34' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Падт Серджио из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Удар от ворот произведет Гронинген

32' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Гронинген

31' Гравенберх Райан не смог попасть в створ ударом издали

30' Эль-Мессауди Ахмед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Данкерлёй Дамил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Аякс

26' Remco Balk нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

26' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Аякс

23' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Гронинген

23' Гравенберх Райан не смог попасть в створ ударом издали

23' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Аякс

20' Даммерс Вессель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Remco Balk наказан за толчок Блинд Дэйли

19' Лундквист Рамон-Паскаль из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Ван Хинтум Барт из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матусива Азор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Матусива Азор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ларсен Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Данкерлёй Дамил из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Аякс

4' Ларсен Йорген из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Удар от ворот произведет Гронинген

3' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

2' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Гронинген начинает с центра поля