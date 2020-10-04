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  3. Голландия
Гронинген
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Аякс
0'
1:0
49' Гол
Remco Balk
60' Желтая карточка
Гравенберх Райан
69'
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
6
Матусива
Азор
26
Ван
Кам
Даниэль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
35
Remco
Balk
9
Ларсен
Йорген
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
11
Промес
Куинси
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
19
Лабьяд
Закария
10
Тадич
Душан
Гронинген
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

Ход матча

49'
Remco Balk
1:0
56'
 
Нерес Давид
Антони
60'
 
Гравенберх Райан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 9
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.25
2. Remco Balk 1 0.25
3. Суслов Томаш 1 0.25
4. Ван Хинтум Барт 0 0
5. Ларсен Йорген 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антони 2 0.5
2. Тадич Душан 1 0.25
3. Лабьяд Закария 1 0.25
4. Промес Куинси 1 0.25
5. Мартинес Лисандро 1 0.25
6. Мазрауи Нуссер 0 0
7. Кудус Мохаммед 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 2 0
2. Ван Хинтум Барт 1 0
3. Падт Серджио 1 0
4. Данкерлёй Дамил 1 0
5. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 1 1
2. Блинд Дэйли 2 0
3. Гравенберх Райан 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Онана Андре 1 0
6. Шуурс Перр 1 0
7. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 0 0 0 100% (2) 0 0
 Аякс 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: + = -
Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия
Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген
Аякс Последние 20 матчей: + = -
Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург
Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс Хетафе 2:0 Аякс Аякс 3:0 Ваалвейк Витесс 0:3 Аякс

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Аякс: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Гронинген 2:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Гронинген Эредивизие
Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Гронинген 0:2 Аякс Эредивизие Гронинген 0:3 Аякс Кубок Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Витесс Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Аякс 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Твенте Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
5. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6. ПСВ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
7. Гронинген 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Утрехт Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Виллем II Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. ВВВ-Венло Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
12. Хераклес Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13. АДО Ден Хааг Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. АЗ Алкмаар Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Эммен Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
16. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Ваалвейк Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Спарта Роттердам Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Аякс
6.05
4.70
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.15 3.00 3.90
1.82 3.00 5.10
6.05 4.70 1.49
2.42 3.08 3.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.80 1.15 12.00 1.01 3.15 1.33 3.85 1.23 1.47 2.55 1.90 1.90 1.70 2.15 1.10 6.25 1.29 3.40 1.02 11.00 1.09 6.70 1.02 11.00 1.02 11.50
14.50 1.02 5.10 1.17 4.05 1.25 2.46 1.56 1.93 1.89 1.61 2.45 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.20 1.08 8.00 1.02 14.25
5.03 1.19 3.56 1.31 2.41 1.61 4.91 1.19 1.71 2.21 3.45 1.33 2.36 1.63 1.94 1.94 1.68 2.26 1.43 2.94 1.55 2.54 1.27 3.94 1.52 2.66 1.25 4.22 1.10 7.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.18 4.50 2.39 1.53 1.20 4.20 1.22 4.00 1.02 11.00
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.06 1.83 1.69 2.25 1.32 3.55 1.63 2.36 1.45 2.87 1.44 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35
5.10 1.17 3.64 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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