Второй тайм

99' Матусива Азор из команды Гронинген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гронинген вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

98' Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

98' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Thomas Poll выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Матч возобновится спорным мячом

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

95' Данкерлёй Дамил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Удар от ворот произведет Аякс

94' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Удар от ворот произведет Аякс

89' Траоре Лассина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Тальяфико Николас из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Тактическая замена. Лундквист Рамон-Паскаль уходит с поля и его заменяет Thomas Poll

87' Ох, красивый был бы гол! Хунтелаар Клаас-Ян пробил с лета в перекладину!

87' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Тадич Душан пробил чуть мимо штанги!

86' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Гронинген

84' Удар от ворот произведет Гронинген

84' Траоре Лассина из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

83' Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Как он промахнулся? Промес Куинси имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Отличный пас сделал Гравенберх Райан из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

79' Лундквист Рамон-Паскаль из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

76' Падт Серджио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Аякс

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Блинд Дэйли получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Блинд Дэйли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лундквист Рамон-Паскаль нанес удар в каркас ворот!

74' Удар от ворот произведет Аякс

73' Йоостен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Гронинген

72' Отличный пас сделал Мазрауи Нуссер из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

69' Тактическая замена. Remco Balk уходит с поля и его заменяет Эль-Ханкури Мохамед

68' Тальяфико Николас не смог попасть в створ ударом издали

67' Ларсен Йорген из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Удар от ворот произведет Гронинген

65' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Аякс

65' Данкерлёй Дамил не смог попасть в створ ударом издали

65' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Промес Куинси из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Лундквист Рамон-Паскаль из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Гравенберх Райан получил желтую карточку от судьи

58' Эль-Мессауди Ахмед из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

58' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Remco Balk из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Онана Андре взял и забрал мяч на выходе

57' Ван Хинтум Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Г О О О О Л - Remco Balk забивает!

48' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля