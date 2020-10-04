Виллем II
1:4
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
Фейеноорд
8' Желтая карточкаПитерс Йорденс
1:0
13' ГолПавлидис Вангелис
1:1
22' ГолХапс Ридгесиано
1:2
48' ГолЛинссен Брайан
1:3
56' ГолБергёйс Стивен
1:4
77' ГолБергёйс Стивен
88' Желтая карточкаСпайич Урош
27
Кён
Деррик
19
Замора
Джон
25
Спайич
Урош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Замора ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
22'
1:1
48'
1:2
56'
1:3
77'
1:4
88'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 8
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|3
|0.75
|2.
|Ндайишимий Майк
|1
|0.25
|3.
|Саглам Геркем
|1
|0.25
|4.
|Замора Джон
|1
|0.25
|5.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|6 (3)
|1.5
|2.
|Нарсинг Лучано
|1
|0.25
|3.
|Линссен Брайан
|1
|0.25
|4.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.25
|5.
|Сенеси Маркос
|1
|0.25
|6.
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.25
|7.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|8.
|Димерс Марк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Питерс Йорденс
|1
|0
|2.
|Нелом Микел
|1
|0
|3.
|Льонч Поль
|1
|0
|4.
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|5.
|Саглам Геркем
|1
|0
|6.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фер Лерой
|1
|0
|2.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|3.
|Линссен Брайан
|1
|0
|4.
|Спайич Урош
|1
|0
|5.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|6.
|Сенеси Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|33.33% (2)
|0
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|Фейеноорд
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: + = -Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II
Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II
Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург
Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Фейеноорд: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Виллем II 1:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Кубок Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Виллем II Кубок Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Витесс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Аякс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|5.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|ПСВ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Утрехт
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Виллем II
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Хераклес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|8 - 8
|3
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Эммен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.50
|1.17
|3.60
|1.27
|—
|—
|5.00
|1.15
|2.06
|1.75
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.92
|1.82
|—
|—
|1.25
|3.65
|—
|—
|2.42
|1.52
|—
|—
|1.07
|7.20
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|14.75
|1.02
|14.00
|1.03
|4.80
|1.19
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.46
|1.61
|—
|—
|1.85
|1.97
|—
|—
|1.54
|2.51
|—
|—
|1.28
|3.75
|—
|—
|1.23
|4.30
|—
|—
|1.09
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.76
|1.20
|—
|—
|2.73
|1.49
|4.85
|1.20
|2.02
|1.86
|3.49
|1.32
|2.43
|1.60
|4.11
|1.25
|3.49
|1.33
|2.86
|1.45
|2.10
|1.79
|2.01
|1.87
|1.67
|2.29
|1.33
|3.47
|1.18
|5.13
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.58
|2.37
|—
|—
|1.19
|4.30
|1.77
|1.97
|—
|—
|1.10
|6.25
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.15
|5.40
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.35
|2.74
|1.49
|2.15
|1.75
|1.69
|2.24
|1.49
|2.72
|1.40
|3.11
|—
|—
|1.47
|2.77
|1.27
|3.94
|—
|—