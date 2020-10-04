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Виллем II
1:4
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
8' Желтая карточка
Питерс Йорденс
1:0
13' Гол
Павлидис Вангелис
1:1
22' Гол
Хапс Ридгесиано
1:2
48' Гол
Линссен Брайан
1:3
56' Гол
Бергёйс Стивен
1:4
77' Гол
Бергёйс Стивен
88' Желтая карточка
Спайич Урош
90'+4
1
Руйтер
Робин
48
Шипперс
Винсент
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
19
Замора
Джон
10
Павлидис
Вангелис
21
Ндайишимий
Майк
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
5
Хапс
Ридгесиано
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
20
Тейшейра
Жоау
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
6
Димерс
Марк
Виллем II
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

8'
Питерс Йорденс
 
13'
Павлидис Вангелис
(Хольмен Себастьян)
1:0
22'
1:1
Хапс Ридгесиано
(Тейшейра Жоау)
48'
1:2
Линссен Брайан
54'
Кёлерт Матс
Саддики Дрейс
 
56'
1:3
Бергёйс Стивен
(Тейшейра Жоау)
62'
Ole ter Haar Romeny
Замора Джон
 
68'
Ван дер Богерт Виктор
Шипперс Винсент
 
77'
1:4
Бергёйс Стивен
78'
 
Кекджу Оркун
Тейшейра Жоау
81'
 
Нарсинг Лучано
Димерс Марк
81'
 
Боженик Роберт
Линссен Брайан
87'
 
Маласиа Тирелл
Хапс Ридгесиано
88'
 
Спайич Урош

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 3 0.75
2. Ндайишимий Майк 1 0.25
3. Саглам Геркем 1 0.25
4. Замора Джон 1 0.25
5. Хольмен Себастьян 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 6 (3) 1.5
2. Нарсинг Лучано 1 0.25
3. Линссен Брайан 1 0.25
4. Хапс Ридгесиано 1 0.25
5. Сенеси Маркос 1 0.25
6. Гертрейда Лютсхарел 1 0.25
7. Тейшейра Жоау 0 0
8. Димерс Марк 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Питерс Йорденс 1 0
2. Нелом Микел 1 0
3. Льонч Поль 1 0
4. Хольмен Себастьян 1 0
5. Саглам Геркем 1 0
6. Кёлерт Матс 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Фер Лерой 1 0
2. Тоорнстра Йенс 1 0
3. Линссен Брайан 1 0
4. Спайич Урош 1 0
5. Хапс Ридгесиано 1 0
6. Сенеси Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 33.33% (2) 0 0 50% (3) 0 16.67% (1)
 Фейеноорд 9.09% (1) 27.27% (3) 0 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: + = -
Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II
Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II
Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -
Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург
Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Фейеноорд: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Фейеноорд 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие
Виллем II 1:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Кубок Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Виллем II Кубок Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
2. Херенвен Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Витесс Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Аякс Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
5. Твенте Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
6. ПСВ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
7. Гронинген Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Утрехт Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ВВВ-Венло Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11. Виллем II Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Хераклес Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13. АЗ Алкмаар Заявка 3 0 3 0 8 - 8 3
14. АДО Ден Хааг Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Эммен Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
16. Фортуна Ситтард Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
18. Ваалвейк Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
44.00 14.00 1.01
3.52 3.88 1.97
11.51 5.15 1.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 4.50 1.17 3.60 1.27 5.00 1.15 2.06 1.75 1.83 1.98 1.92 1.82 1.25 3.65 2.42 1.52 1.07 7.20 1.05 8.50 1.03 10.00
14.75 1.02 14.00 1.03 4.80 1.19 3.94 1.26 2.46 1.61 1.85 1.97 1.54 2.51 1.28 3.75 1.23 4.30 1.09 7.90
4.76 1.20 2.73 1.49 4.85 1.20 2.02 1.86 3.49 1.32 2.43 1.60 4.11 1.25 3.49 1.33 2.86 1.45 2.10 1.79 2.01 1.87 1.67 2.29 1.33 3.47 1.18 5.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.31 1.61 1.58 2.37 1.19 4.30 1.77 1.97 1.10 6.25
3.68 1.28 2.40 1.57 1.62 2.30 1.24 4.05 1.15 5.40
3.32 1.35 2.74 1.49 2.15 1.75 1.69 2.24 1.49 2.72 1.40 3.11 1.47 2.77 1.27 3.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.80 1.48 2.65 1.28 3.35
5.05 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.39
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Виллем II 1:4 Фейеноорд онлайн

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