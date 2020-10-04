Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Опасность! Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

46' Отличные скиллы показывает Тейшейра Жоау , обводя своих соперников

46' Удар от ворот произведет Фейеноорд

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

42' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

40' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Спайич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Линссен Брайан из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

39' Питерс Йорденс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

37' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' ШАНС! Линссен Брайан вышел один на один с голкипером...

34' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

33' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Отличные скиллы показывает Тейшейра Жоау , обводя своих соперников

31' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Линссен Брайан из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Отличный пас сделал Ниукоп Барт из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

24' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Г О О О О Л - Хапс Ридгесиано изменил счет на табло!

22' После штрафного удара,который нанес Бергёйс Стивен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

21' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Ниукоп Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Фейеноорд

18' Ндайишимий Майк не смог попасть в створ ударом издали

18' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Тейшейра Жоау из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

13' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

13' Тейшейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Фейеноорд

11' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Шипперс Винсент делает скидку назад вдоль ворот

10' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Линссен Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Питерс Йорденс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ндайишимий Майк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Тейшейра Жоау из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фейеноорд начинает с центра поля