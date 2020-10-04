ПСВ
2:0
Конец матча
Стадион: Филипс
Фортуна Ситтард
1:0
5' ГолМален Дониэлл
42' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
2:0
85' ГолМадуэке Нони
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
17
Жуниор
Мауро
30
Томас
Райян
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Угур АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kevin Hofland
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
5'
1:0
42'
85'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
6 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мадуэке Нони
|2
|0.5
|2.
|Мален Дониэлл
|2
|0.5
|3.
|Гакпо Коди
|2
|0.5
|4.
|Макс Филипп
|1 (1)
|0.25
|5.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.25
|6.
|Захави Эран
|0
|0
|7.
|Росарио Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флемминг Зиан
|2
|0.5
|2.
|Полтер Себастьян
|1
|0.25
|3.
|Ханссон Эмиль
|1
|0.25
|4.
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|5.
|Самбу Бассала
|0
|0
|6.
|Семеду Лисандру
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брума Арминду
|1
|0
|2.
|Макс Филипп
|1
|0
|3.
|Росарио Пабло
|1
|0
|4.
|Тезе Джордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Рул
|1
|0
|2.
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|3.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|4.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|5.
|Флемминг Зиан
|1
|0
|6.
|Рота Лазарос
|1
|0
|7.
|Кокс Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|Фортуна Ситтард
|25% (1)
|0
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =6 -2Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +6 =6 -8Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Истанбул Башакшехир 0:3 Фортуна Ситтард Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|ПСВ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Витесс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Аякс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|6.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Утрехт
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Виллем II
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Хераклес
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|8 - 8
|3
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Эммен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|2.62
|1.45
|—
|—
|6.10
|1.10
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|2.70
|1.44
|2.10
|1.73
|1.05
|8.50
|1.81
|2.00
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.22
|4.00
|1.03
|10.00
|1.06
|7.40
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|7.60
|1.09
|—
|—
|6.60
|1.12
|—
|—
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.24
|4.15
|1.17
|5.20
|1.08
|8.20
|—
|—
|—
|—
|2.26
|1.64
|1.88
|1.95
|1.46
|2.69
|1.31
|3.39
|1.23
|4.08
|1.72
|2.12
|1.45
|2.75
|1.62
|2.30
|1.26
|3.73
|1.54
|2.48
|1.93
|1.91
|1.69
|2.17
|1.14
|5.57
|—
|—
|1.20
|4.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|3.25
|1.31
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.40
|2.85
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.11
|5.80
|4.85
|1.18
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|—
|—
|3.74
|1.30
|3.47
|1.32
|2.33
|1.62
|1.50
|2.58
|1.28
|3.62
|1.96
|1.87
|1.58
|2.38
|1.41
|2.89
|—
|—