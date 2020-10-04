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ПСВ
2:0
Конец матча

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
1:0
5' Гол
Мален Дониэлл
42' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
2:0
85' Гол
Мадуэке Нони
90'+6
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
4
Фиргевер
Ник
17
Жуниор
Мауро
30
Томас
Райян
18
Росарио
Пабло
19
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
77
Кошелев
Алексей
44
Рота
Лазарос
2
Анга-Лётшер
Мартин
5
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
6
Сметс
Йоррит
10
Сёнтьенс
Матс
14
Теки
Тесфальдет
8
Флемминг
Зиан
9
Полтер
Себастьян
7
Семеду
Лисандру
ПСВ
4-4-2
Фортуна Ситтард
4-3-3

Ход матча

5'
Мален Дониэлл
(Захави Эран)
1:0
42'
 
Сёнтьенс Матс
62'
Мадуэке Нони
Захави Эран
 
62'
Хендрикс Йоррит
Жуниор Мауро
 
71'
 
Ханссон Эмиль
Семеду Лисандру
74'
 
Самбу Бассала
Сметс Йоррит
85'
Мадуэке Нони
(Мален Дониэлл)
2:0
87'
 
Дьянесси Джибриль
Кокс Джордж
87'
 
Ниняй Бранислав
Рота Лазарос
90'
Садилек Михал
Мален Дониэлл
 
90'
Пиру Йоэл
Томас Райян
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 6 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мадуэке Нони 2 0.5
2. Мален Дониэлл 2 0.5
3. Гакпо Коди 2 0.5
4. Макс Филипп 1 (1) 0.25
5. Ромеро Максимильяно 1 0.25
6. Захави Эран 0 0
7. Росарио Пабло 0 0
Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флемминг Зиан 2 0.5
2. Полтер Себастьян 1 0.25
3. Ханссон Эмиль 1 0.25
4. Сёнтьенс Матс 0 0
5. Самбу Бассала 0 0
6. Семеду Лисандру 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Брума Арминду 1 0
2. Макс Филипп 1 0
3. Росарио Пабло 1 0
4. Тезе Джордан 1 0
Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Янссен Рул 1 0
2. Сёнтьенс Матс 1 0
3. Ниняй Бранислав 1 0
4. Сметс Йоррит 1 0
5. Флемминг Зиан 1 0
6. Рота Лазарос 1 0
7. Кокс Джордж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 37.5% (3)
 Фортуна Ситтард 25% (1) 0 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен
Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II Аякс 1:0 ПСВ ПСВ 1:1 Твенте
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Истанбул Башакшехир 0:3 Фортуна Ситтард Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
2. ПСВ Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Херенвен Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Витесс Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5. Аякс Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
6. Твенте Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Гронинген Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Утрехт Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. ВВВ-Венло Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11. Виллем II Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Хераклес Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13. АЗ Алкмаар Заявка 3 0 3 0 8 - 8 3
14. АДО Ден Хааг Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Эммен Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
16. Фортуна Ситтард Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
17. Спарта Роттердам Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
18. Ваалвейк Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 7.40 43.00
1.10 8.50 29.00
1.16 8.30 15.75
1.12 7.33 32.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
2.62 1.45 6.10 1.10 1.27 3.55 2.70 1.44 2.10 1.73 1.05 8.50 1.81 2.00 1.63 2.28 1.14 5.20 1.22 4.00 1.03 10.00 1.06 7.40 1.02 11.00 1.02 11.00
7.60 1.09 6.60 1.12 3.38 1.33 2.76 1.46 2.04 1.86 1.64 2.29 1.45 2.79 1.24 4.15 1.17 5.20 1.08 8.20
2.26 1.64 1.88 1.95 1.46 2.69 1.31 3.39 1.23 4.08 1.72 2.12 1.45 2.75 1.62 2.30 1.26 3.73 1.54 2.48 1.93 1.91 1.69 2.17 1.14 5.57 1.20 4.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
3.25 1.31 3.15 1.33 1.40 2.85 1.11 5.80 1.11 5.80
4.85 1.18 3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76
3.74 1.30 3.47 1.32 2.33 1.62 1.50 2.58 1.28 3.62 1.96 1.87 1.58 2.38 1.41 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.48 1.50 1.86 1.88 1.49 2.50
5.90 1.13 5.00 1.17 2.45 1.55 1.84 1.98 1.49 2.62 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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