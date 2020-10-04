Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Отличный пас сделал Фиргевер Ник из команды ПСВ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Хорошую попытку сделал Мален Дониэлл . Удар в створ, но вратарь начеку

88' ПСВ имеет хороший шанс забить.

88' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет ПСВ

87' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

87' Хорошую попытку сделал Самбу Бассала . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Г О О О О Л - Мадуэке Нони изменил счет на табло!

84' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' ПСВ имеет хороший шанс забить.

81' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Хорошую попытку сделал Дюмфрис Дензел . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Отличные скиллы показывает Дюмфрис Дензел , обводя своих соперников

80' Хендрикс Йоррит из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

79' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Опасность! Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

75' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Гакпо Коди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони . Удар в створ, но вратарь начеку

67' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Дюмфрис Дензел из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

65' Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет ПСВ

59' Флемминг Зиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Лисандру получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Семеду Лисандру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Хорошую попытку сделал Семеду Лисандру . Удар в створ, но вратарь начеку

54' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет ПСВ

47' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Отличный пас сделал Гакпо Коди из команды ПСВ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.