МОМЕНТ! Подача в штрафную "Бреста", и с левого края наносит удар головой в дальний угол Йоветич. Мяч пролетает рядом со штангой.

В опасный подкат устремился Матсима, который снес соперника на газон, получив предупреждение. А ведь мог и красную получить!

Старается мяч под своим контролем держать "Брест" сейчас. Угловой подали монегаски тем временем - снова безрезультатно.

Маньетти вместо Ле Дуарона на поле появляется тем временем в составе "Монако".

Второй тайм стартовал в нашей встрече. С центра поля гости разыграли мяч. Удачи командам, поехали!

Штрафной разыгрывает "Монако". Подача от Фабрегаса. Играют защитники головой в центр, откуда Фабрегас выстреливает выше цели!

Штрафной сейчас "Монако" не лучшим образом у ворот соперника разыграл. Бен-Йеддер сфолил в атаке. Именно поэтому и остановка в игре.

Продолжает "Монако" осаду ворот соперника, но далеко не все в этой встрече получается у игроков Нико Ковача.

Нарывается на желтую карточку Фолланд. В центре поля заваливает он соперника на газон, попадая под список нарушителей.

10 минут отыграли во втором тайме соперники. Ничего существенного на поле не происходит, и вторая половина встречи не особенно отличается от первой.

Фол со стороны Фабрегаса. Было достаточно опасно, но судья разрешил командам продолжить встречу, потому как снаряд у "Бреста" остался.

Бен-Йеддер пропустил мяч на Мартинша, но не добежал партнер до снаряда и удар по воротам соперника на нанес.

Удачно сегодня играет "Брест" в обороне. Команда практически ничего не позволяет сделать сопернику на поле.

УХ! Агилар! Классная передача последовала в центр, и Агилар в касание пробил в ближний угол. Мяч улетает выше мишени.

Был там рикошет после удара Агилара, а потому угловой, который, к слову, ничем интересным не заканчивается.

Диоп после подачи с правой бровки играет головой. Пробивает он в ближний угол, но в цель не попадает.

Хочет команда гостей забить ответный гол, и сейчас, как кажется, она находится в непосредственно близости от выполнения этой задачи.

Ведут футболисты "Монако" по количество поданных угловых - причем всухую. По этому показателю в нас 0:5. "Брест" играет исключительно в обороне.

Замена в составе "Монако". Бен-Йеддер покидает пределы поля. Йоветич вместо него. Получает тут же вышедший на замену футболист капитанскую повязку.

Мийо вместо Фабрегаса на поле появляется в составе "Монако". Снимает основной костяк сейчас Нико Ковач.

Середина второго тайма у нас идет. Оказался один из футболистов "Монако" на газоне. Это Флорентину, который получил удар по лицу.

Пора уже "Монако" добавлять, поскольку играть в этой встрече остается всего-ничего, а гости по-прежнему своему оппоненту уступают.

Мунье получает карточку желтого цвета за фол на своей половине поля.

И снова угловой удар "Монако" зарабатывает. Бадьяшиль в воздухе играет хорошо, но направляет он мяч несколько выше цели.

От Мартинша на Йоветича пришел сейчас пас. Не стал игрок "Монако" делиться с партнерами, а просто пробил - получилось слишком высоко!

Гёббельс вместо Бьянкона на поле появился тем временем.

Пробил после прострела слева по воротам соперника Йоветич, однако угодил он точно в защитника.

Пеллегри сфолил на половине поля соперника. Очередное нарушение правила в нашем поединке.

Ласне получает карточку желтого цвета у нас. Фол в центре, и снова предупреждение.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! 1:0, после первого тайма "Брест" впереди.

44' Агилар дальним ударом по воротам соперника отметился. Сфера слишком сильно и неточно полетела.

43' Мощно со штрафного пробил сейчас Бен-Йеддер, да только прямиком в "стенку" футболист попал. Не самый лучший выстрел Виссама.

42' Сеск отдал передачу на Фолланда, который ошибся при обработке мяч и нарушил правила на одном из своих соперников.

41' Слишком неточный пас Фабрегас в центр на Фолланда выполнил. Теряют сферу в итоге игроки "Монако", толком не разогнав свое наступление.

40' Еще один корнер для "Монако". Подача от Мартинша в центр штрафной - слишком сильно и неточно.

38' Кстати говоря, очередной "горчичник" показывает рефери в нашей встрече. Получает карточку желтого цвета за споры с рефери Мартинш.

37' Угловой удар не самым лучшим образом "Монако" разыграли, но мяч остается у гостевой команды.

36' УХ! Опасно было! Прострел от Мартинша с левого фланга. Бен-Йеддера пробивает в ближний угол, но успевает его удар накрыть защитник.

35' Оба наставника напряжены. Смотрят они у кромки поля за всем, что происходит на футбольном поле. Пока не так много шансов в игре у команд.

33' Снова Мартинш на левом фланге получил мяч и выполнил прострельный пас в центр штрафной. На выходе голкипер "Бреста" действует просто здорово.

32' Только первый в матче угловой "Монако" разыграл. Подача с левого фланга в центр штрафной, и играют футболисты "Бреста" на подстраховке, выбивая мяч в центр поля.

30' Февр с дальнего расстояния отличился ударом. Такой выстрел не мог априори достичь своей цели. Мяч куда-то в сторону трибун улетает.

29' Агилар прострелил в центр штрафной, там Бен-Йеддер уже нарушил правила против соперника. Фол и очередная остановка в нашей встрече.

28' Фолланду до мяча удается добраться сейчас. Его прострел на Бен-Йеддера, и сфера не доходит до адресата. Только аут монегаски зарабатывают.

26' Практически полчаса соперники отыграли в этой встрече, но опасных моментов в нашем поединке как не было, так их и нет. Крайне осторожно после забитого "Брестом" гола начали действовать оппоненты.

25' Плохая обработка от Фабрегаса. Мяч теряет Сеск. Жаль, конечно, а ведь мог испанец выполнять прострел в район 11-метровой отметки.

24' Ле Дуанрон фолит в центре поля. Очередная остановка в игре, но обходится у нас дело без желтой карточки.

22' Мунье здорово простреливал мяч с правого фланга в центр, но кипер "Монако" выдвинулся из створа и бросился на мяч, сумев зафиксировать его в своих перчатках.

21' Свисток судьи. Кто-то из игроков "Бреста" оказался на газоне. Уже поднимается пострадавший с газона. Сможет он продолжить поединок.

20' Бадьяшиль выполняет следом неточную передачу на партнера, и "Монако" теряет мяч в своей атаке.

19' Фабрегас впервые за долгое время напомнил о своем присутствии на поле. С дальней дистанции он пробил, но сфера улетела слишком высоко.

17' Хороши футболисты "Бреста". Постоянно в атаке находятся хозяева. А вот "Монако" пока не хватает креатива впереди. Это очевидно.

16' "Брест" по левой бровке разбегался к штрафной "Монако". Ласн получил толчок в спину от Агилара. Почему-то молчит свисток рефери, хотя нужно было реагировать.

15' Еще один дальний удар. Снова Мартинш из-под защитника пробивает, но слишком сильно и высоко сфера улетает.

14' МОМЕНТИЩЕ! Мартинш открылся под передачу от партнера. Получил он сферу, сместился в центр и нанес выстрел в дальний угол. Мимо!

12' Здорово играет "Брест", и не опытная оборона "Монако" пока не справляется с давлением соперника. Честно говоря, сегодня непросто придется гостям.

11' МОМЕНТ! Снова Февр! На ударной позиции он оказался. Пробил сейчас во вратаря, а на подстраховке были игроки "Монако".

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕВР! 1:0!

Спокойно оборону соперника проходят хозяева. Подача с левого фланга, и Февра замыкает дальнюю штангу, не оставляя шансов вратарю!

8' Белькелебла договорился с рефери. Показывает ему судья за споры желтую карточку.

6' Фолланд с левого фланга врывался в штрафную соперника. Бен-Йеддер пытался подставить ногу под этот пас, но ничего интересного из этого не получилось.

5' Сильный прострел с левого фланга от Бен-Йеддера. Не успевают партнеры сыграть в центре и переправить сферу в сетку.

4' Практически 5 минут соперники провели в этой встрече. Преимущественно в районе центрального круга пока мяч контролируют команды.

3' Без мяча пока "Монако". Приходится монегаскам подолгу бегать за соперником, пытаясь организовать давление и сферу отобрать.

2' Футболисты "Бреста" сегодня действуют на поле в красно-белых цветах, а игроки "Монако" - в желто-синих.