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  2. Матчи
  3. Франция
Брест
1:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Монако
0'
7' Желтая карточка
Белькебла Арис
1:0
8' Гол
Февр Ромен
37' Желтая карточка
Желсон Мартиньш
52' Желтая карточка
Фолланд Кевин
68' Желтая карточка
Мунье Стив
72' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
77' Желтая карточка
Ласне Пол
84' Желтая карточка
Матсима Крислен
88'
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
8
Ласне
Пол
7
Белькебла
Арис
21
Февр
Ромен
10
Шарбонье
Гаэтан
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
40
Лекомт
Бенжамен
26
Агилар
Рубен
34
Матсима
Крислен
32
Бадиашиле
Бенуа
41
Бьянкон
Жулиан
22
Фофана
Юссуф
4
Фабрегас
Сеск
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
11
Желсон
Мартиньш
Брест
4-2-3-1
Монако
4-3-3

Ход матча

7'
Белькебла Арис
 
8'
Февр Ромен
1:0
37'
 
Желсон Мартиньш
46'
 
Флорентину
Фофана Юссуф
52'
 
Фолланд Кевин
65'
 
Йоветич Стеван
Бен-Йеддер Виссам
65'
 
Мийо Энцо
Фабрегас Сеск
68'
Мунье Стив
 
72'
 
Бьянкон Жулиан
74'
 
Пеллегри Пьетро
Фолланд Кевин
74'
 
Геббельс Виллем
Бьянкон Жулиан
77'
Ласне Пол
 
79'
Онора Франк
Шарбонье Гаэтан
 
84'
 
Матсима Крислен
88'
Маньетти Уго
Ле Дуарон Жереми
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 12
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перро Ромен 2 0.33
2. Шарбонье Гаэтан 2 0.33
3. Февр Ромен 2 0.33
4. Мунье Стив 2 (1) 0.33
5. Онора Франк 1 0.17
6. Кардона Ирвин 1 0.17
7. Фоссурье Жюльен 0 0
8. Ле Дуарон Жереми 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 3 0.5
2. Бадиашиле Бенуа 2 0.33
3. Агилар Рубен 1 0.17
4. Дисаси Аксель 1 0.17
5. Геббельс Виллем 1 0.17
6. Диоп Софьян 1 0.17
7. Фолланд Кевин 0 0
8. Головин Александр 0 0
9. Оньекуру Генри 0 0
10. Балло-Туре Фоде 0 0
11. Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 2 0
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
3. Шардонне Брендан 0 1
4. Фоссурье Жюльен 1 0
5. Ласне Пол 1 0
6. Мунье Стив 1 0
7. Кардона Ирвин 1 0
8. Дюверн Жан-Кевин 1 0
9. Маньетти Уго 1 0
10. Диало Ибраима 1 0
11. Мбок Хианга 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Фофана Юссуф 1 1
4. Желсон Мартиньш 2 0
5. Геббельс Виллем 2 0
6. Фолланд Кевин 1 0
7. Агилар Рубен 1 0
8. Балло-Туре Фоде 1 0
9. Диоп Софьян 1 0
10. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 0 11.11% (1) 22.22% (2)
 Монако 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 0

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: + = -
Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель
Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест
Монако Последние 20 матчей: + = -
Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако
Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург

Последние игры между собой

Брест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Монако 4:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Монако Лига 1 Монако 0:1 Брест Лига 1 Брест 1:3 Монако Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 3:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест 1:0 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо 2:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц 3:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян 1:3 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург 0:3 Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон 0:2 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
  • Второй тайм
  • Замена
    88'
    Маньетти вместо Ле Дуарона на поле появляется тем временем в составе "Монако".
  • Угловой
    86'
    Старается мяч под своим контролем держать "Брест" сейчас. Угловой подали монегаски тем временем - снова безрезультатно.
  • Желтая карточка
    85'
    В опасный подкат устремился Матсима, который снес соперника на газон, получив предупреждение. А ведь мог и красную получить!
  • Опасный момент
    84'
    МОМЕНТ! Подача в штрафную "Бреста", и с левого края наносит удар головой в дальний угол Йоветич. Мяч пролетает рядом со штангой.
  • Замена
    82'
    Онора вместо Шарбонье появляется на поле.
  • Желтая карточка
    81'
    Ласне получает карточку желтого цвета у нас. Фол в центре, и снова предупреждение.
  • 79'
    Пеллегри сфолил на половине поля соперника. Очередное нарушение правила в нашем поединке.
  • 78'
    Пробил после прострела слева по воротам соперника Йоветич, однако угодил он точно в защитника.
  • Замена
    76'
    Гёббельс вместо Бьянкона на поле появился тем временем.
  • Замена
    75'
    Пеллегри вместо Фолланда на поле появился.
  • Желтая карточка
    74'
    Бьянкон за подножку получил карточку желтого цвета.
  • 73'
    От Мартинша на Йоветича пришел сейчас пас. Не стал игрок "Монако" делиться с партнерами, а просто пробил - получилось слишком высоко!
  • 71'
    И снова угловой удар "Монако" зарабатывает. Бадьяшиль в воздухе играет хорошо, но направляет он мяч несколько выше цели.
  • Желтая карточка
    70'
    Мунье получает карточку желтого цвета за фол на своей половине поля.
  • 69'
    Пора уже "Монако" добавлять, поскольку играть в этой встрече остается всего-ничего, а гости по-прежнему своему оппоненту уступают.
  • Травма, повреждение
    68'
    Середина второго тайма у нас идет. Оказался один из футболистов "Монако" на газоне. Это Флорентину, который получил удар по лицу.
  • Замена
    66'
    Мийо вместо Фабрегаса на поле появляется в составе "Монако". Снимает основной костяк сейчас Нико Ковач.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Монако". Бен-Йеддер покидает пределы поля. Йоветич вместо него. Получает тут же вышедший на замену футболист капитанскую повязку.
  • 64'
    Ведут футболисты "Монако" по количество поданных угловых - причем всухую. По этому показателю в нас 0:5. "Брест" играет исключительно в обороне.
  • 62'
    Хочет команда гостей забить ответный гол, и сейчас, как кажется, она находится в непосредственно близости от выполнения этой задачи.
  • Опасный момент
    61'
    Диоп после подачи с правой бровки играет головой. Пробивает он в ближний угол, но в цель не попадает.
  • Угловой
    60'
    Был там рикошет после удара Агилара, а потому угловой, который, к слову, ничем интересным не заканчивается.
  • Опасный момент
    59'
    УХ! Агилар! Классная передача последовала в центр, и Агилар в касание пробил в ближний угол. Мяч улетает выше мишени.
  • 58'
    Удачно сегодня играет "Брест" в обороне. Команда практически ничего не позволяет сделать сопернику на поле.
  • 56'
    Бен-Йеддер пропустил мяч на Мартинша, но не добежал партнер до снаряда и удар по воротам соперника на нанес.
  • 55'
    Фол со стороны Фабрегаса. Было достаточно опасно, но судья разрешил командам продолжить встречу, потому как снаряд у "Бреста" остался.
  • 54'
    10 минут отыграли во втором тайме соперники. Ничего существенного на поле не происходит, и вторая половина встречи не особенно отличается от первой.
  • Желтая карточка
    53'
    Нарывается на желтую карточку Фолланд. В центре поля заваливает он соперника на газон, попадая под список нарушителей.
  • 51'
    Продолжает "Монако" осаду ворот соперника, но далеко не все в этой встрече получается у игроков Нико Ковача.
  • 50'
    Штрафной сейчас "Монако" не лучшим образом у ворот соперника разыграл. Бен-Йеддер сфолил в атаке. Именно поэтому и остановка в игре.
  • 48'
    Штрафной разыгрывает "Монако". Подача от Фабрегаса. Играют защитники головой в центр, откуда Фабрегас выстреливает выше цели!
  • Замена
    47'
    Флорентину вместо Фофана вышел после перерыва.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашей встрече. С центра поля гости разыграли мяч. Удачи командам, поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! 1:0, после первого тайма "Брест" впереди.
  • 44'
    Агилар дальним ударом по воротам соперника отметился. Сфера слишком сильно и неточно полетела.
  • 43'
    Мощно со штрафного пробил сейчас Бен-Йеддер, да только прямиком в "стенку" футболист попал. Не самый лучший выстрел Виссама.
  • Фол, нарушение
    42'
    Сеск отдал передачу на Фолланда, который ошибся при обработке мяч и нарушил правила на одном из своих соперников.
  • 41'
    Слишком неточный пас Фабрегас в центр на Фолланда выполнил. Теряют сферу в итоге игроки "Монако", толком не разогнав свое наступление.
  • Угловой
    40'
    Еще один корнер для "Монако". Подача от Мартинша в центр штрафной - слишком сильно и неточно.
  • Желтая карточка
    38'
    Кстати говоря, очередной "горчичник" показывает рефери в нашей встрече. Получает карточку желтого цвета за споры с рефери Мартинш.
  • Угловой
    37'
    Угловой удар не самым лучшим образом "Монако" разыграли, но мяч остается у гостевой команды.
  • Опасный момент
    36'
    УХ! Опасно было! Прострел от Мартинша с левого фланга. Бен-Йеддера пробивает в ближний угол, но успевает его удар накрыть защитник.
  • 35'
    Оба наставника напряжены. Смотрят они у кромки поля за всем, что происходит на футбольном поле. Пока не так много шансов в игре у команд.
  • 33'
    Снова Мартинш на левом фланге получил мяч и выполнил прострельный пас в центр штрафной. На выходе голкипер "Бреста" действует просто здорово.
  • Угловой
    32'
    Только первый в матче угловой "Монако" разыграл. Подача с левого фланга в центр штрафной, и играют футболисты "Бреста" на подстраховке, выбивая мяч в центр поля.
  • 30'
    Февр с дальнего расстояния отличился ударом. Такой выстрел не мог априори достичь своей цели. Мяч куда-то в сторону трибун улетает.
  • 29'
    Агилар прострелил в центр штрафной, там Бен-Йеддер уже нарушил правила против соперника. Фол и очередная остановка в нашей встрече.
  • 28'
    Фолланду до мяча удается добраться сейчас. Его прострел на Бен-Йеддера, и сфера не доходит до адресата. Только аут монегаски зарабатывают.
  • 26'
    Практически полчаса соперники отыграли в этой встрече, но опасных моментов в нашем поединке как не было, так их и нет. Крайне осторожно после забитого "Брестом" гола начали действовать оппоненты.
  • 25'
    Плохая обработка от Фабрегаса. Мяч теряет Сеск. Жаль, конечно, а ведь мог испанец выполнять прострел в район 11-метровой отметки.
  • Фол, нарушение
    24'
    Ле Дуанрон фолит в центре поля. Очередная остановка в игре, но обходится у нас дело без желтой карточки.
  • 22'
    Мунье здорово простреливал мяч с правого фланга в центр, но кипер "Монако" выдвинулся из створа и бросился на мяч, сумев зафиксировать его в своих перчатках.
  • Фол, нарушение
    21'
    Свисток судьи. Кто-то из игроков "Бреста" оказался на газоне. Уже поднимается пострадавший с газона. Сможет он продолжить поединок.
  • 20'
    Бадьяшиль выполняет следом неточную передачу на партнера, и "Монако" теряет мяч в своей атаке.
  • 19'
    Фабрегас впервые за долгое время напомнил о своем присутствии на поле. С дальней дистанции он пробил, но сфера улетела слишком высоко.
  • 17'
    Хороши футболисты "Бреста". Постоянно в атаке находятся хозяева. А вот "Монако" пока не хватает креатива впереди. Это очевидно.
  • Судья
    16'
    "Брест" по левой бровке разбегался к штрафной "Монако". Ласн получил толчок в спину от Агилара. Почему-то молчит свисток рефери, хотя нужно было реагировать.
  • 15'
    Еще один дальний удар. Снова Мартинш из-под защитника пробивает, но слишком сильно и высоко сфера улетает.
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТИЩЕ! Мартинш открылся под передачу от партнера. Получил он сферу, сместился в центр и нанес выстрел в дальний угол. Мимо!
  • 12'
    Здорово играет "Брест", и не опытная оборона "Монако" пока не справляется с давлением соперника. Честно говоря, сегодня непросто придется гостям.
  • Опасный момент
    11'
    МОМЕНТ! Снова Февр! На ударной позиции он оказался. Пробил сейчас во вратаря, а на подстраховке были игроки "Монако".
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕВР! 1:0!
    Спокойно оборону соперника проходят хозяева. Подача с левого фланга, и Февра замыкает дальнюю штангу, не оставляя шансов вратарю!
  • Желтая карточка
    8'
    Белькелебла договорился с рефери. Показывает ему судья за споры желтую карточку.
  • 6'
    Фолланд с левого фланга врывался в штрафную соперника. Бен-Йеддер пытался подставить ногу под этот пас, но ничего интересного из этого не получилось.
  • 5'
    Сильный прострел с левого фланга от Бен-Йеддера. Не успевают партнеры сыграть в центре и переправить сферу в сетку.
  • 4'
    Практически 5 минут соперники провели в этой встрече. Преимущественно в районе центрального круга пока мяч контролируют команды.
  • 3'
    Без мяча пока "Монако". Приходится монегаскам подолгу бегать за соперником, пытаясь организовать давление и сферу отобрать.
  • 2'
    Футболисты "Бреста" сегодня действуют на поле в красно-белых цветах, а игроки "Монако" - в желто-синих.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, прозвучал стартовый свисток в нашем поединке. "Монако" разыграл мяч с центра поля. Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Йоан Амель (Франция);
    Ассистент: Матьё Гросбос (Суассон, Франция);
    Ассистент: Жюльен Ольбер (Франция);
    Резервный: Альдрик Шансью (Франция).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта! LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к французскому футболу. В рамках очередного поединка Лиги 1 сойдутся футболисты "Бреста" и "Монако". Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Прогнозы 158
    Брест 3.8% (6)
    X 19% (30)
    Монако 77.2% (122)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Монако
    2.83
    4.05
    8.50
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Брест: 35%, Монако: 65%.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Офсайд
    46'
    Мунье Стив из команды Брест в офсайде
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 46'
    Бьянкон Жулиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 45'
    Плохо сыграл Шардонне Брендан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 45'
    Фабрегас Сеск из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Монако пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 38%, Монако: 62%.
  • 44'
    Бен-Йеддер Виссам пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Желсон Мартинш
  • 43'
    Монако пытается что-то создать.
  • 42'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Фабрегас Сеск из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 42'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 42'
    Бьянкон Жулиан из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Монако контролирует мяч.
  • 41'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Фофана Юссуф из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 40'
    Монако имеет хороший шанс забить.
  • 40'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 40%, Монако: 60%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Шарбонье Гаэтан наказан за толчок Бьянкон Жулиан
  • 39'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 38'
    Диоп Софьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 38'
    Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Фабрегас Сеск из команды Монако подал угловой справа.
  • 38'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Отличные скиллы показывает Желсон Мартинш, обводя своих соперников
  • 37'
    Жереми Ле Дуарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Фабрегас Сеск из команды Монако подал угловой слева.
  • Желтая карточка
    37'
    Желсон Мартинш получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 37'
    Бен-Йеддер Виссам мяч отрикошетил от ворот
  • 36'
    Желсон Мартинш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Монако пытается что-то создать.
  • 36'
    Хорошую попытку сделал Желсон Мартинш. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 36'
    Диоп Софьян из команды Монако делает пас партнеру.
  • 36'
    Отличные скиллы показывает Диоп Софьян, обводя своих соперников
  • 35'
    Монако пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 41%, Монако: 59%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Диоп Софьян из команды Монако играет слишком грубо. Февр Ромен оказался на газоне.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 34'
    Фабрегас Сеск мяч отрикошетил от ворот
  • 34'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Бьянкон Жулиан из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Монако пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Февр Ромен из команды Брест опасно и грубо сыграл. Фофана Юссуф пострадал.
  • 32'
    Диоп Софьян из команды Монако попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Ларсонне Готье все равно смог отбить мяч.
  • 32'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Бьянкон Жулиан из команды Монако подал угловой слева.
  • 31'
    Бьянкон Жулиан из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    31'
    Желсон Мартинш наказан за толчок Белькебла Арис
  • 30'
    Монако пытается что-то создать.
  • 30'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 44%, Монако: 56%.
  • 29'
    Монако пытается что-то создать.
  • 29'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Бьянкон Жулиан из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Монако пытается что-то создать.
  • 27'
    Монако контролирует мяч.
  • 27'
    Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Крислен Мацима делает длинную передачу вперед
  • 26'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 26'
    Шарбонье Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
  • 26'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает пас партнеру.
  • 26'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Фабрегас Сеск из команды Монако поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 48%, Монако: 52%.
  • 25'
    Монако контролирует мяч.
  • 25'
    Фолланд Кевин из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Монако имеет хороший шанс забить.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 23'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Фолланд Кевин наказан за толчок Перро Ромен
  • 23'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает навес прямо в штрафную.
  • 23'
    Бьянкон Жулиан из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 22'
    Монако контролирует мяч.
  • 22'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 22'
    Брест контролирует мяч.
  • 21'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Монако контролирует мяч.
  • 21'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 54%, Монако: 46%.
  • 20'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Диоп Софьян из команды Монако поставил подножку. Пострадал Пьер-Габриэль Ронаэль
  • 18'
    Брест контролирует мяч.
  • 17'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Бадиашиле Бенуа из команды Монако хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 17'
    Отличные скиллы показывает Пьер-Габриэль Ронаэль, обводя своих соперников
  • 17'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 16'
    Монако пытается что-то создать.
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Фабрегас Сеск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 48%, Монако: 52%.
  • 14'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 13'
    Желсон Мартинш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 13'
    Монако имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Диоп Софьян из команды Монако делает пас партнеру.
  • 13'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Фабрегас Сеск
  • 12'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 12'
    Контроль мяча: Брест: 45%, Монако: 55%.
  • 11'
    Бен-Йеддер Виссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Желсон Мартинш из команды Монако поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 10'
    Бадиашиле Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Лекомт Бенжамен не дал случится голу! Мунье Стив должен был забивать, но Лекомт Бенжамен сделал отличный сейв
  • 10'
    Белькебла Арис из команды Брест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брест будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    8'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Февр Ромен первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 8'
    Плохо сыграл Бадиашиле Бенуа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 8'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Брест начинает контратаку
  • 8'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 8'
    О, нет. Из многообещающей позиции Бен-Йеддер Виссам из команды Монако наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 8'
    Крислен Мацима делает длинную передачу вперед
  • Желтая карточка
    7'
    Белькебла Арис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    6'
    Безумный фол. Белькебла Арис грубо играет против соперника. Пострадал Диоп Софьян
  • Фол, нарушение
    6'
    Желсон Мартинш наказан за толчок Пьер-Габриэль Ронаэль
  • 6'
    Контроль мяча: Брест: 46%, Монако: 54%.
  • 6'
    Бьянкон Жулиан из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Фабрегас Сеск из команды Монако забрасывает мяч в штрафную.
  • 5'
    Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Фофана Юссуф из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Монако имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 3'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Монако контролирует мяч.
  • 3'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Монако начинает с центра поля
  • 1'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.48 3.85 8.50
2.91 4.00 2.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
18.00 1.01 16.50 1.01 5.60 1.15 4.70 1.20 2.59 1.57 1.84 2.00 1.63 2.34 1.39 3.05 1.19 4.85 1.08 8.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.36 1.59 1.65 2.32 1.19 4.70 1.14 5.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.85 1.18 3.95 1.26 1.90 1.91 1.46 2.75 1.35 3.26
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Прогнозы на матч Брест 1:0 Монако

Исход игры
Брест
3.8% (6)
Ничья
19% (30)
Монако
77.2% (122)
Тотал 2.5
Больше
73.38% (113)
Меньше
26.62% (41)
Обе команды забьют
Да
86.36% (133)
Нет
13.64% (21)
Популярный счёт
1:2 Монако
57.6% (91)
1:1 Ничья
13.3% (21)
0:1 Монако
9.5% (15)
2:2 Ничья
5.7% (9)
2:1 Брест
3.2% (5)
0:2 Монако
2.5% (4)
1:3 Монако
2.5% (4)
2:3 Монако
1.3% (2)
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