Брест
1:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Монако
7' Желтая карточкаБелькебла Арис
1:0
8' ГолФевр Ромен
37' Желтая карточкаЖелсон Мартиньш
52' Желтая карточкаФолланд Кевин
68' Желтая карточкаМунье Стив
72' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
77' Желтая карточкаЛасне Пол
84' Желтая карточкаМатсима Крислен
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мбок ХиангаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
-
38 Мийо ЭнцоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
8'
1:0
37'
52'
68'
72'
77'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перро Ромен
|2
|0.33
|2.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.33
|3.
|Февр Ромен
|2
|0.33
|4.
|Мунье Стив
|2 (1)
|0.33
|5.
|Онора Франк
|1
|0.17
|6.
|Кардона Ирвин
|1
|0.17
|7.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0.5
|2.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.33
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0.17
|4.
|Дисаси Аксель
|1
|0.17
|5.
|Геббельс Виллем
|1
|0.17
|6.
|Диоп Софьян
|1
|0.17
|7.
|Фолланд Кевин
|0
|0
|8.
|Головин Александр
|0
|0
|9.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|10.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|11.
|Чуамени Орельен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|2
|0
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|3.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|4.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|5.
|Ласне Пол
|1
|0
|6.
|Мунье Стив
|1
|0
|7.
|Кардона Ирвин
|1
|0
|8.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|9.
|Маньетти Уго
|1
|0
|10.
|Диало Ибраима
|1
|0
|11.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|4.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|2
|0
|6.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0
|8.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|9.
|Диоп Софьян
|1
|0
|10.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Монако
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: + = -Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель
Монако Последние 20 матчей: + = -Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако
Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург
Последние игры между собой
Брест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|3:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Метц
|3:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Лорьян
|1:3 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|18.
|Страсбург
|0:3 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|20.
|Дижон
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брест 1:0 Монако
Исход игры
Брест
3.8% (6)
Ничья
19% (30)
Монако
77.2% (122)
Тотал 2.5
Больше
73.38% (113)
Меньше
26.62% (41)
Обе команды забьют
Да
86.36% (133)
Нет
13.64% (21)
Популярный счёт
1:2 Монако
57.6% (91)
1:1 Ничья
13.3% (21)
0:1 Монако
9.5% (15)
2:2 Ничья
5.7% (9)
2:1 Брест
3.2% (5)
0:2 Монако
2.5% (4)
1:3 Монако
2.5% (4)
2:3 Монако
1.3% (2)
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