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Монпелье
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Ним
0'
34' Желтая карточка
Бриансон Антони
40'
1
Омлин
Йонас
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
7
Ристич
Михайло
11
Саванье
Тежи
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
23
Бриансон
Антони
5
Ландре
Лоик
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
8
До
Лука
10
Ферхат
Зинедин
27
Денкей
Кевин
20
Рипар
Рено
Монпелье
3-4-1-2
Ним
4-3-3

Ход матча

34'
 
Бриансон Антони

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 3 0.5
2. Саванье Тежи 3 (2) 0.5
3. Лаборд Гаэтан 2 0.33
4. Конгре Даниэль 2 0.33
5. Суке Арно 1 0.17
6. Молле Флоран 1 0.17
7. Ойонго Амбруаз 0 0
8. Ристич Михайло 0 0
9. Самбья Саломон 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.5
2. Мелинг Биргер 1 0.17
3. Филиппото Ромен 1 0.17
4. Денкей Кевин 1 0.17
5. Кубас Андрес 1 0.17
6. Коне Мусса II 1 0.17
7. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 1
2. Делор Анди 2 0
3. Молле Флоран 0 1
4. Конгре Даниэль 1 0
5. Суке Арно 1 0
6. Ферри Жордан 1 0
7. Саванье Тежи 1 0
8. Ристич Михайло 1 0
9. Мавидиди Стефи 1 0
10. Коцца Николя 1 0
Ним
# Игрок      
1. Денкей Кевин 2 0
2. До Лука 1 0
3. Ландре Лоик 1 0
4. Рипар Рено 1 0
5. Кубас Андрес 1 0
6. Бриансон Антони 1 0
7. Фомба Ламин 1 0
8. Бенрау Яссин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 0 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3)
 Ним 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца
Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье
Ним Последние 20 матчей: + = -
Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним
Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Монпелье 1:0 Ним Лига 1 Ним 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Ним Лига 1 Ним 2:1 Монпелье Лига 2
Монпелье 1:1 Ним Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
4. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5. Монпелье 0:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
10. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
15. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Монпелье 94.9% (150)
X 4.4% (7)
Ним 0.6% (1)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Ним
2.01
3.78
5.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.20 4.70
2.01 2.90 5.30
1.73 3.78 5.15
2.18 2.60 5.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.90 1.17 9.30 1.04 2.00 1.80 3.05 1.38 2.15 1.70 1.30 3.50 1.82 2.06 1.60 2.44 1.08 7.77 1.18 4.80 1.01 15.00 1.04 9.60 1.01 15.00
12.25 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.03 1.87 1.57 2.43 1.39 3.05 1.17 5.10 1.14 5.95 1.04 11.00
4.38 1.23 3.12 1.39 2.25 1.68 1.89 1.99 1.64 2.34 1.40 3.07 1.63 2.37 1.26 4.08 1.78 2.13 1.55 2.57 1.48 2.83 1.16 5.66 1.12 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.99 1.82 1.02 13.00 1.14 5.50 1.03 12.00
3.15 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.55
1.20 4.81 1.52 2.62 1.21 4.63 1.15 5.75 1.42 2.97 1.27 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.76 2.00 1.38 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.75 2.08 1.33 3.32 1.20 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
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Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ним

Исход игры
Монпелье
94.9% (150)
Ничья
4.4% (7)
Ним
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.26% (62)
Меньше
59.74% (92)
Обе команды забьют
Да
44.16% (68)
Нет
55.84% (86)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
31% (49)
1:0 Монпелье
30.4% (48)
2:0 Монпелье
23.4% (37)
3:1 Монпелье
7% (11)
1:1 Ничья
3.8% (6)
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