Монпелье
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Стад де ля Моссон
Ним
34' Желтая карточкаБриансон Антони
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
30
Рейне
Батист
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
8
До
Лука
27
Денкей
Кевин
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Денкей КевинНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Нападающий
-
33 Нассим Шадли
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|3
|0.5
|2.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.5
|3.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.33
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.33
|5.
|Суке Арно
|1
|0.17
|6.
|Молле Флоран
|1
|0.17
|7.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|8.
|Ристич Михайло
|0
|0
|9.
|Самбья Саломон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.5
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|0.17
|3.
|Филиппото Ромен
|1
|0.17
|4.
|Денкей Кевин
|1
|0.17
|5.
|Кубас Андрес
|1
|0.17
|6.
|Коне Мусса II
|1
|0.17
|7.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|1
|2.
|Делор Анди
|2
|0
|3.
|Молле Флоран
|0
|1
|4.
|Конгре Даниэль
|1
|0
|5.
|Суке Арно
|1
|0
|6.
|Ферри Жордан
|1
|0
|7.
|Саванье Тежи
|1
|0
|8.
|Ристич Михайло
|1
|0
|9.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|10.
|Коцца Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Денкей Кевин
|2
|0
|2.
|До Лука
|1
|0
|3.
|Ландре Лоик
|1
|0
|4.
|Рипар Рено
|1
|0
|5.
|Кубас Андрес
|1
|0
|6.
|Бриансон Антони
|1
|0
|7.
|Фомба Ламин
|1
|0
|8.
|Бенрау Яссин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Ним
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: + = -Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца
Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье
Ним Последние 20 матчей: + = -Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|4.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|10.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Брест
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|Ним
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|15.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.90
|1.17
|9.30
|1.04
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|3.05
|1.38
|2.15
|1.70
|1.30
|3.50
|1.82
|2.06
|1.60
|2.44
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.18
|4.80
|1.01
|15.00
|1.04
|9.60
|1.01
|15.00
|12.25
|1.04
|10.50
|1.05
|—
|—
|3.84
|1.27
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.03
|1.87
|—
|—
|1.57
|2.43
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.17
|5.10
|1.14
|5.95
|1.04
|11.00
|—
|—
|4.38
|1.23
|3.12
|1.39
|2.25
|1.68
|1.89
|1.99
|1.64
|2.34
|1.40
|3.07
|1.63
|2.37
|1.26
|4.08
|1.78
|2.13
|1.55
|2.57
|1.48
|2.83
|1.16
|5.66
|—
|—
|1.12
|6.96
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ним
Исход игры
Монпелье
94.9% (150)
Ничья
4.4% (7)
Ним
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.26% (62)
Меньше
59.74% (92)
Обе команды забьют
Да
44.16% (68)
Нет
55.84% (86)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
31% (49)
1:0 Монпелье
30.4% (48)
2:0 Монпелье
23.4% (37)
3:1 Монпелье
7% (11)
1:1 Ничья
3.8% (6)
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