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Монпелье
0:1
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
34' Желтая карточка
Бриансон Антони
43' Желтая карточка
Суке Арно
0:1
84' Гол
Рипар Рено
89' Желтая карточка
Саванье Тежи
90'+5
1
Омлин
Йонас
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
7
Ристич
Михайло
11
Саванье
Тежи
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
23
Бриансон
Антони
5
Ландре
Лоик
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
8
До
Лука
10
Ферхат
Зинедин
27
Денкей
Кевин
20
Рипар
Рено
Монпелье
3-4-1-2
Ним
4-3-3

Ход матча

34'
 
Бриансон Антони
43'
Суке Арно
 
63'
 
Ру Нолан
Денкей Кевин
75'
Ойонго Амбруаз
Ристич Михайло
 
75'
Молле Флоран
Ферри Жордан
 
82'
Самбья Саломон
Суке Арно
 
82'
Шотар Жорис
Ле Таллек Дамьен
 
84'
0:1
Рипар Рено
(Ферхат Зинедин)
87'
Мавидиди Стефи
Мендеш Педру II
 
89'
Саванье Тежи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 3 0.5
2. Саванье Тежи 3 (2) 0.5
3. Лаборд Гаэтан 2 0.33
4. Конгре Даниэль 2 0.33
5. Суке Арно 1 0.17
6. Молле Флоран 1 0.17
7. Ойонго Амбруаз 0 0
8. Ристич Михайло 0 0
9. Самбья Саломон 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.5
2. Мелинг Биргер 1 0.17
3. Филиппото Ромен 1 0.17
4. Денкей Кевин 1 0.17
5. Рипар Рено 1 0.17
6. Кубас Андрес 1 0.17
7. Коне Мусса II 1 0.17
8. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 1
2. Суке Арно 2 0
3. Делор Анди 2 0
4. Саванье Тежи 2 0
5. Молле Флоран 0 1
6. Конгре Даниэль 1 0
7. Ферри Жордан 1 0
8. Ристич Михайло 1 0
9. Мавидиди Стефи 1 0
10. Коцца Николя 1 0
Ним
# Игрок      
1. Денкей Кевин 2 0
2. До Лука 1 0
3. Ландре Лоик 1 0
4. Рипар Рено 1 0
5. Кубас Андрес 1 0
6. Бриансон Антони 1 0
7. Фомба Ламин 1 0
8. Бенрау Яссин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 0 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3)
 Ним 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца
Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье
Ним Последние 20 матчей: + = -
Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним
Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Монпелье 1:0 Ним Лига 1 Ним 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Ним Лига 1 Ним 2:1 Монпелье Лига 2
Монпелье 1:1 Ним Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 3:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест 1:0 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо 2:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц 3:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян 1:3 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург 0:3 Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон 0:2 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Монпелье 94.9% (150)
X 4.4% (7)
Ним 0.6% (1)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.50 1.50 9.50
3.55 1.50 9.50
1.73 3.78 5.15
4.94 1.31 11.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.55 2.45 9.30 1.04 1.06 8.80 3.05 1.38 2.15 1.70 1.04 10.00 1.82 2.06 1.60 2.44 1.03 12.00 1.18 4.80 1.01 15.00 1.04 9.60 1.01 15.00
12.25 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.03 1.87 1.57 2.43 1.39 3.05 1.17 5.10 1.14 5.95 1.04 11.00
1.35 3.32 1.19 4.92 1.45 2.87 1.31 3.60 1.23 4.32 1.44 2.91 1.40 3.07 1.63 2.37 1.17 5.43 1.78 2.13 1.55 2.57 1.48 2.83 1.16 5.66 1.12 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.99 1.82 1.02 13.00 1.14 5.50 1.03 12.00
3.15 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.55
1.20 4.81 1.52 2.62 1.21 4.63 1.15 5.75 1.42 2.97 1.27 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.76 2.00 1.38 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.75 2.08 1.33 3.32 1.20 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Монпелье 0:1 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Ним

Исход игры
Монпелье
94.9% (150)
Ничья
4.4% (7)
Ним
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.26% (62)
Меньше
59.74% (92)
Обе команды забьют
Да
44.16% (68)
Нет
55.84% (86)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
31% (49)
1:0 Монпелье
30.4% (48)
2:0 Монпелье
23.4% (37)
3:1 Монпелье
7% (11)
1:1 Ничья
3.8% (6)
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