Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ним вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

93' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Ним

92' Самбья Саломон из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

92' Ландре Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Судья подбегает и показывает Саванье Тежи из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.

89' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Ним

87' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Ру Нолан из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

86' Удар от ворот произведет Ним

84' Г О О О О Л - Рипар Рено изменил счет на табло!

84' Ферхат Зинедин разрезает оборону соперника отличным пасом

84' Ним имеет хороший шанс забить.

83' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

82' Плохо сыграл Бриансон Антони - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Ох, нехорошо это выглядит. Бюрнер Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

78' Удар от ворот произведет Монпелье

78' До Лука из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

77' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Ферхат Зинедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

71' Ристич Михайло из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

70' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

66' Удар от ворот произведет Ним

65' Ферхат Зинедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Плохо сыграл Омлин Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

63' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

60' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Монпелье

56' Матч возобновлен

55' Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

54' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

51' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Ристич Михайло получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Ристич Михайло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

48' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Ним