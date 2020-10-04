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  3. Франция
Ренн
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Реймс
0' 4'
1
Сален
Ромен
2
Боэ
Саша
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
27
Траоре
Амари
15
Н'Зонзи
Стивен
7
Рафинья
Диас
14
Буриго
Бенжамен
10
Камавинга
Эдуардо
20
Тэт
Флавьен
18
Гирасси
Серу
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
15
Манетси
Маршал
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
27
Туре
Эль
Билал
Ренн
4-1-4-1
Реймс
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.6
2. Агер Наиф 2 0.4
3. Буриго Бенжамен 1 0.2
4. Камавинга Эдуардо 1 0.2
5. Трюффер Адриен 1 0.2
6. Н'Зонзи Стивен 1 0.2
7. Да Сильва Дамьен 1 0.2
8. Эну Адриен 1 0.2
9. Дель Кастильо Ромен 0 0
10. Рафинья Диас 0 0
11. Тэт Флавьен 0 0
12. Мауасса Фет 0 0
13. Терье Мартен 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 2 (1) 0.4
2. Туре Эль Билал 1 0.2

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 3 0
2. Терье Мартен 1 1
3. Да Сильва Дамьен 2 0
4. Буриго Бенжамен 2 0
5. Боэ Саша 0 1
6. Сален Ромен 1 0
7. Тэт Флавьен 1 0
8. Мауасса Фет 1 0
9. Камавинга Эдуардо 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 2 1
2. Манетси Маршал 1 1
3. Фокет Томас 2 0
4. Кассама Морету 2 0
5. Абдельамид Юнис 1 0
6. Шавалерин Ксавье 1 0
7. Райкович Предраг 1 0
8. Кутеса Дерек 1 0
9. Кафаро Матьё 1 0
10. Сирхейс Кай 1 0
11. Хорнби Фрэйзер 1 0
12. Конан Гислен 1 0
13. Туре Эль Билал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 9.09% (1) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5)
 Реймс 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: + = -
Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн
Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест
Реймс Последние 20 матчей: + = -
Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс
Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Реймс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:2 Реймс Лига 1
Ренн 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Ренн Лига 1 Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Реймс Кубок Ренн 1:3 Реймс Лига 1 Реймс 1:3 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Реймс Лига 1 Ренн 3:4 Реймс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Первый тайм
  • Угловой
    4'
    Рафинья Диас из команды Ренн подал угловой справа.
  • 3'
    Боэ Саша из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 3'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 3'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    1'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 1'
    Гирасси Серу из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Ренн 85.8% (133)
X 12.9% (20)
Реймс 1.3% (2)
Все прогнозы
2.33 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Реймс
1.83
3.84
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.73 3.45 5.50
1.83 3.45 6.00
1.66 3.82 5.65
1.83 3.54 5.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.10 1.04 6.80 1.08 3.05 1.41 2.33 1.65 1.93 1.93 1.72 2.20 1.35 3.20 1.25 4.20 1.10 6.80 1.07 7.50 1.01 13.50
7.90 1.04 6.85 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.50
3.13 1.40 2.75 1.50 2.34 1.66 1.94 1.96 1.71 2.25 1.53 2.66 1.25 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.12 1.35 3.35 1.09 7.40
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.09 7.00 1.07 8.40
2.77 1.50 2.26 1.70 1.76 2.20 1.48 2.82 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
3.45 1.31 2.31 1.61 1.57 2.40 1.20 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.79
Букмекер Да Нет
5.80 1.14
Букмекер Да Нет
4.40 1.25
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Прогнозы на матч Ренн 0:0 Реймс

Исход игры
Ренн
85.8% (133)
Ничья
12.9% (20)
Реймс
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (62)
Меньше
59.21% (90)
Обе команды забьют
Да
48.68% (74)
Нет
51.32% (78)
Популярный счёт
2:1 Ренн
31.6% (49)
1:0 Ренн
23.9% (37)
2:0 Ренн
23.2% (36)
1:1 Ничья
9.7% (15)
3:1 Ренн
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:0 Ренн
1.3% (2)
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