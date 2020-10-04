Ренн
2:2
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Реймс
0:1
11' ГолАбдельамид Юнис
1:1
24' ГолРафинья Диас
35' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
2:1
37' ГолДа Сильва Дамьен
38' Желтая карточкаТэт Флавьен
40' Желтая карточкаФас Ваут
54' Желтая карточкаКамавинга Эдуардо
57' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
2:2
66' ГолДиа Булайе
71' Желтая карточкаМанетси Маршал
90' Желтая карточкаАгер Наиф
27
Траоре
Амари
2
Боэ
Саша
20
Тэт
Флавьен
18
Гирасси
Серу
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Боэ СашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
18 Гирасси СеруНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
19 Гбоо ЯннПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
11'
0:1
24'
1:1
35'
37'
2:1
38'
40'
57'
66'
2:2
71'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
12 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.5
|2.
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.33
|3.
|Агер Наиф
|2
|0.33
|4.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.17
|5.
|Рафинья Диас
|1
|0.17
|6.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.17
|7.
|Трюффер Адриен
|1
|0.17
|8.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.17
|9.
|Эну Адриен
|1
|0.17
|10.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|11.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|12.
|Мауасса Фет
|0
|0
|13.
|Терье Мартен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|3 (1)
|0.5
|2.
|Туре Эль Билал
|1
|0.17
|3.
|Абдельамид Юнис
|1
|0.17
|4.
|Зенели Арбер
|0
|0
|5.
|Кутеса Дерек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|3
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|3.
|Терье Мартен
|1
|1
|4.
|Тэт Флавьен
|2
|0
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|7.
|Боэ Саша
|0
|1
|8.
|Сален Ромен
|1
|0
|9.
|Агер Наиф
|1
|0
|10.
|Мауасса Фет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|3
|1
|2.
|Манетси Маршал
|2
|1
|3.
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|4.
|Фокет Томас
|2
|0
|5.
|Кассама Морету
|2
|0
|6.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|7.
|Райкович Предраг
|1
|0
|8.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|9.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|10.
|Сирхейс Кай
|1
|0
|11.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|12.
|Конан Гислен
|1
|0
|13.
|Туре Эль Билал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|Реймс
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: + = -Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн
Реймс Последние 20 матчей: + = -Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс
Последние игры между собой
Ренн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Реймс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|9.10
|1.04
|6.80
|1.08
|8.50
|1.06
|—
|—
|2.33
|1.65
|1.93
|1.93
|2.90
|1.40
|—
|—
|1.35
|3.20
|—
|—
|2.65
|1.47
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.72
|2.10
|—
|—
|1.01
|13.50
|1.09
|7.20
|1.04
|10.00
|7.90
|1.04
|6.85
|1.08
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.35
|3.20
|—
|—
|1.24
|3.88
|—
|—
|1.07
|6.90
|—
|—
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.11
|1.40
|2.71
|1.50
|2.31
|1.67
|1.93
|1.98
|2.60
|1.53
|2.28
|1.67
|1.96
|1.93
|1.70
|2.24
|2.58
|1.53
|2.10
|1.79
|1.61
|2.41
|1.39
|3.12
|1.53
|2.59
|1.30
|3.63
|1.39
|3.13
|1.18
|5.14
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.09
|7.40
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.02
|13.00
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.09
|7.00
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|2.67
|1.51
|2.19
|1.73
|1.69
|2.24
|1.44
|2.88
|1.88
|2.00
|1.55
|2.54
|1.23
|4.41
|1.16
|5.51
|—
|—
|1.16
|5.61
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ренн 2:2 Реймс
Исход игры
Ренн
85.8% (133)
Ничья
12.9% (20)
Реймс
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (62)
Меньше
59.21% (90)
Обе команды забьют
Да
48.68% (74)
Нет
51.32% (78)
Популярный счёт
2:1 Ренн
31.6% (49)
1:0 Ренн
23.9% (37)
2:0 Ренн
23.2% (36)
1:1 Ничья
9.7% (15)
3:1 Ренн
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:0 Ренн
1.3% (2)
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