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  3. Франция
Ренн
2:2
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
0:1
11' Гол
Абдельамид Юнис
1:1
24' Гол
Рафинья Диас
35' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
2:1
37' Гол
Да Сильва Дамьен
38' Желтая карточка
Тэт Флавьен
40' Желтая карточка
Фас Ваут
54' Желтая карточка
Камавинга Эдуардо
57' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
2:2
66' Гол
Диа Булайе
71' Желтая карточка
Манетси Маршал
90' Желтая карточка
Агер Наиф
90'+4
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
2
Боэ
Саша
15
Н'Зонзи
Стивен
7
Рафинья
Диас
14
Буриго
Бенжамен
10
Камавинга
Эдуардо
20
Тэт
Флавьен
18
Гирасси
Серу
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
21
Мбюкю
Натанаэль
15
Манетси
Маршал
7
Шавалерин
Ксавье
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
27
Туре
Эль
Билал
Ренн
4-1-4-1
Реймс
4-4-2

Ход матча

11'
0:1
Абдельамид Юнис
(Зенели Арбер)
24'
Рафинья Диас
(Гирасси Серу)
1:1
35'
Да Сильва Дамьен
 
37'
Да Сильва Дамьен
2:1
38'
Тэт Флавьен
 
40'
 
Фас Ваут
46'
 
Диуф Йеванн
Райкович Предраг
54'
Камавинга Эдуардо
 
57'
 
Шавалерин Ксавье
65'
Дель Кастильо Ромен
Тэт Флавьен
 
65'
 
Кафаро Матьё
Зенели Арбер
65'
 
Кутеса Дерек
Мбюкю Натанаэль
66'
2:2
Диа Булайе
(Кутеса Дерек)
71'
 
Манетси Маршал
71'
 
Бериша Валон
Туре Эль Билал
79'
Мартин Йонас
Камавинга Эдуардо
 
82'
 
Сирхейс Кай
Диа Булайе
90'
Агер Наиф
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.5
2. Да Сильва Дамьен 2 0.33
3. Агер Наиф 2 0.33
4. Буриго Бенжамен 1 0.17
5. Рафинья Диас 1 0.17
6. Камавинга Эдуардо 1 0.17
7. Трюффер Адриен 1 0.17
8. Н'Зонзи Стивен 1 0.17
9. Эну Адриен 1 0.17
10. Дель Кастильо Ромен 0 0
11. Тэт Флавьен 0 0
12. Мауасса Фет 0 0
13. Терье Мартен 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 3 (1) 0.5
2. Туре Эль Билал 1 0.17
3. Абдельамид Юнис 1 0.17
4. Зенели Арбер 0 0
5. Кутеса Дерек 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 3 0
2. Да Сильва Дамьен 3 0
3. Терье Мартен 1 1
4. Тэт Флавьен 2 0
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Камавинга Эдуардо 2 0
7. Боэ Саша 0 1
8. Сален Ромен 1 0
9. Агер Наиф 1 0
10. Мауасса Фет 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 3 1
2. Манетси Маршал 2 1
3. Шавалерин Ксавье 2 0
4. Фокет Томас 2 0
5. Кассама Морету 2 0
6. Абдельамид Юнис 1 0
7. Райкович Предраг 1 0
8. Кутеса Дерек 1 0
9. Кафаро Матьё 1 0
10. Сирхейс Кай 1 0
11. Хорнби Фрэйзер 1 0
12. Конан Гислен 1 0
13. Туре Эль Билал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5)
 Реймс 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: + = -
Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн
Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест
Реймс Последние 20 матчей: + = -
Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс
Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Реймс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:2 Реймс Лига 1
Ренн 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Ренн Лига 1 Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Реймс Кубок Ренн 1:3 Реймс Лига 1 Реймс 1:3 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Реймс Лига 1 Ренн 3:4 Реймс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
20. Дижон Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Ренн 85.8% (133)
X 12.9% (20)
Реймс 1.3% (2)
Все прогнозы
2.33 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.19 5.70 22.00
3.25 1.62 7.77
1.66 3.82 5.65
3.90 1.47 9.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.10 1.04 6.80 1.08 8.50 1.06 2.33 1.65 1.93 1.93 2.90 1.40 1.35 3.20 2.65 1.47 1.10 6.80 1.72 2.10 1.01 13.50 1.09 7.20 1.04 10.00
7.90 1.04 6.85 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.50
3.11 1.40 2.71 1.50 2.31 1.67 1.93 1.98 2.60 1.53 2.28 1.67 1.96 1.93 1.70 2.24 2.58 1.53 2.10 1.79 1.61 2.41 1.39 3.12 1.53 2.59 1.30 3.63 1.39 3.13 1.18 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.72 2.12 2.15 1.70 1.09 7.40 1.20 4.44 1.02 13.00
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.09 7.00 1.07 8.40
2.67 1.51 2.19 1.73 1.69 2.24 1.44 2.88 1.88 2.00 1.55 2.54 1.23 4.41 1.16 5.51 1.16 5.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
3.45 1.31 2.31 1.61 1.57 2.40 1.20 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.19 4.60
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
4.40 1.25
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Прогнозы на матч Ренн 2:2 Реймс

Исход игры
Ренн
85.8% (133)
Ничья
12.9% (20)
Реймс
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (62)
Меньше
59.21% (90)
Обе команды забьют
Да
48.68% (74)
Нет
51.32% (78)
Популярный счёт
2:1 Ренн
31.6% (49)
1:0 Ренн
23.9% (37)
2:0 Ренн
23.2% (36)
1:1 Ничья
9.7% (15)
3:1 Ренн
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:0 Ренн
1.3% (2)
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