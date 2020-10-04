Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Хорошую попытку сделал Кутеса Дерек . Удар в створ, но вратарь начеку

93' Агер Наиф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

92' Удар от ворот произведет Реймс

92' Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Удар от ворот произведет Реймс

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Ренн

86' Ренн имеет хороший шанс забить.

85' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Ох, нехорошо это выглядит. Да Сильва Дамьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Мартин Йонас из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Диа Булайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок команды Реймс совершает фол

78' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

76' Плохо сыграл Манетси Маршал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Сален Ромен взял и забрал мяч на выходе

75' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Фокет Томас из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

74' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Реймс

73' Боэ Саша не смог попасть в створ ударом издали

72' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Манетси Маршал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Диуф Йеванн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Рафинья Диас пробил со штрафного прямо в стенку

66' Г О О О О Л - Диа Булайе изменил счет на табло!

66' Игрок из команды Реймс разрезает оборону соперника отличным пасом

66' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Реймс

65' Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Кутеса Дерек

64' Буриго Бенжамен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

64' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Манетси Маршал из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Удар от ворот произведет Реймс

63' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Ренн

59' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Реймс

58' Рафинья Диас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

57' Шавалерин Ксавье совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Удар от ворот произведет Ренн

56' Удар от ворот произведет Ренн

56' Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Камавинга Эдуардо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Реймс

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Удар от ворот произведет Ренн

49' Диа Булайе не смог попасть в створ ударом издали

48' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.