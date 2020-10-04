Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Бордо играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

43' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Бордо

39' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Эбимбе Эрик получил желтую карточку от судьи

37' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Кастро Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Калу Сэмьюэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

32' Игра в одни ворота сейчас. Бордо доминирует и владеет мячом

32' Удар от ворот произведет Дижон

32' Как он промахнулся? Майя Джош имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

32' Бордо имеет хороший шанс забить.

31' Удар от ворот произведет Бордо

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Г О О О О Л - Калу Сэмьюэл изменил счет на табло!

28' Бордо имеет хороший шанс забить.

28' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Дижон

27' Башич Тома из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Майя Джош из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

26' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

26' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удин Реми из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Удар от ворот произведет Дижон

25' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Дижон

20' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Кастро Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Майя Джош из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Идеальный солнечный день для футбола

12' Г О О О О Л Удин Реми закручивает штрафной в сетку! Великолепно

10' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Дижон

1' Отличный пас сделал Удин Реми из команды Бордо . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Дижон начинает с центра поля