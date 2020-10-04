Бордо
3:0
Второй тайм: 89'
Стадион: Матмю Атлантик
Дижон
1:0
12' ГолУдин Реми
2:0
29' ГолКалу Сэмьюэл
38' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
61' Желтая карточкаПанзо Джонатан
71' Желтая карточкаКастро Пабло
74' Желтая карточкаКалу Сэмьюэл
76' Желтая карточкаШуиар Мунир
20
Сабали
Юссуф
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
19
Адли
Ясин
28
Удин
Реми
10
Калу
Сэмьюэл
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
13
Чала
Анибаль
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
15
Ассале
Рожер
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
36 Мара СекуНападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
1:0
29'
38'
61'
63'
71'
74'
76'
89'
3:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.33
|2.
|Башич Тома
|1
|0.17
|3.
|Удин Реми
|1
|0.17
|4.
|Майя Джош
|1
|0.17
|5.
|Косельни Лоран
|0
|0
|6.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|7.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|8.
|Адли Ясин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манга Экеле
|1
|0.17
|2.
|Шедлер Орельен
|1
|0.17
|3.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.17
|4.
|Целина Берсант
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|3
|0
|2.
|Байсс Пол
|1
|1
|3.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|4.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|5.
|Бриан Джимми
|1
|0
|6.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|7.
|Бенито Лорис
|1
|0
|8.
|Кастро Пабло
|1
|0
|9.
|Башич Тома
|1
|0
|10.
|Удин Реми
|1
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0
|12.
|Майя Джош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|2.
|Панзо Джонатан
|2
|0
|3.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|4.
|Ассале Рожер
|0
|1
|5.
|Шафик Фуад
|1
|0
|6.
|Целина Берсант
|1
|0
|7.
|Ндонг Ибраим
|1
|0
|8.
|Шейх Пап
|1
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|1
|0
|10.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Дижон
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: + = -Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо
Дижон Последние 20 матчей: + = -Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон
Последние игры между собой
Бордо: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|3:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Метц
|3:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Лорьян
|1:3 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|18.
|Страсбург
|0:3 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|20.
|Дижон
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|8.70
|1.03
|8.50
|1.06
|—
|—
|2.85
|1.41
|2.11
|1.78
|4.90
|1.17
|1.76
|2.14
|1.57
|2.50
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.20
|5.10
|—
|—
|1.28
|3.60
|1.04
|8.90
|1.07
|8.40
|1.03
|12.00
|13.00
|1.03
|11.25
|1.04
|4.15
|1.24
|—
|—
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.44
|2.83
|—
|—
|1.18
|5.10
|—
|—
|1.16
|5.35
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.89
|1.28
|3.00
|1.44
|2.99
|1.43
|2.34
|1.65
|1.49
|2.74
|1.27
|3.91
|1.72
|2.20
|1.45
|2.84
|1.86
|2.02
|1.62
|2.39
|1.38
|3.18
|1.44
|2.89
|1.35
|3.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|2.10
|1.72
|—
|—
|1.14
|5.70
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.03
|12.00
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.14
|5.70
|1.11
|6.60
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.42
|2.45
|1.59
|1.92
|1.97
|1.56
|2.51
|1.88
|1.98
|1.55
|2.51
|1.23
|4.29
|1.21
|4.46
|1.11
|7.06
|—
|—
Прогнозы на матч Бордо 3:0 Дижон
Исход игры
Бордо
93.1% (148)
Ничья
5% (8)
Дижон
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
23.87% (37)
Меньше
76.13% (118)
Обе команды забьют
Да
25.81% (40)
Нет
74.19% (115)
Популярный счёт
1:0 Бордо
40.9% (65)
2:0 Бордо
27% (43)
2:1 Бордо
19.5% (31)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:1 Бордо
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:1 Дижон
1.3% (2)
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