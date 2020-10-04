Бордо
3:0
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Дижон
1:0
12' ГолУдин Реми
2:0
29' ГолКалу Сэмьюэл
38' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
61' Желтая карточкаПанзо Джонатан
71' Желтая карточкаКастро Пабло
74' Желтая карточкаКалу Сэмьюэл
76' Желтая карточкаШуиар Мунир
3:0
89' ГолБашич Тома
20
Сабали
Юссуф
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
19
Адли
Ясин
28
Удин
Реми
10
Калу
Сэмьюэл
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
13
Чала
Анибаль
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
15
Ассале
Рожер
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
36 Мара СекуНападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
1:0
29'
38'
61'
63'
71'
74'
76'
89'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|2
|0.33
|2.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.33
|3.
|Удин Реми
|1
|0.17
|4.
|Майя Джош
|1
|0.17
|5.
|Косельни Лоран
|0
|0
|6.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|7.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|8.
|Адли Ясин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манга Экеле
|1
|0.17
|2.
|Шедлер Орельен
|1
|0.17
|3.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.17
|4.
|Целина Берсант
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|3
|0
|2.
|Байсс Пол
|1
|1
|3.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|4.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|5.
|Бриан Джимми
|1
|0
|6.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|7.
|Бенито Лорис
|1
|0
|8.
|Кастро Пабло
|1
|0
|9.
|Башич Тома
|1
|0
|10.
|Удин Реми
|1
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0
|12.
|Майя Джош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|2.
|Панзо Джонатан
|2
|0
|3.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|4.
|Ассале Рожер
|0
|1
|5.
|Шафик Фуад
|1
|0
|6.
|Целина Берсант
|1
|0
|7.
|Ндонг Ибраим
|1
|0
|8.
|Шейх Пап
|1
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|1
|0
|10.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|0
|33.33% (2)
|Дижон
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: + = -Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо
Дижон Последние 20 матчей: + = -Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон
Последние игры между собой
Бордо: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|8.70
|1.03
|8.50
|1.06
|—
|—
|2.85
|1.41
|2.11
|1.78
|4.90
|1.17
|1.76
|2.14
|1.57
|2.50
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.20
|5.10
|—
|—
|1.28
|3.60
|1.04
|8.90
|1.07
|8.40
|1.03
|12.00
|13.00
|1.03
|11.25
|1.04
|4.15
|1.24
|—
|—
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.44
|2.83
|—
|—
|1.18
|5.10
|—
|—
|1.16
|5.35
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.89
|1.28
|3.00
|1.44
|2.99
|1.43
|2.34
|1.65
|1.49
|2.74
|1.27
|3.91
|1.72
|2.20
|1.45
|2.84
|1.86
|2.02
|1.62
|2.39
|1.38
|3.18
|1.44
|2.89
|1.35
|3.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|2.10
|1.72
|—
|—
|1.14
|5.70
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.03
|12.00
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.14
|5.70
|1.11
|6.60
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.42
|2.45
|1.59
|1.92
|1.97
|1.56
|2.51
|1.88
|1.98
|1.55
|2.51
|1.23
|4.29
|1.21
|4.46
|1.11
|7.06
|—
|—
Прогнозы на матч Бордо 3:0 Дижон
Исход игры
Бордо
93.1% (148)
Ничья
5% (8)
Дижон
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
23.87% (37)
Меньше
76.13% (118)
Обе команды забьют
Да
25.81% (40)
Нет
74.19% (115)
Популярный счёт
1:0 Бордо
40.9% (65)
2:0 Бордо
27% (43)
2:1 Бордо
19.5% (31)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:1 Бордо
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:1 Дижон
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!