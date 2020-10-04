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Бордо
3:0
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
1:0
12' Гол
Удин Реми
2:0
29' Гол
Калу Сэмьюэл
38' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
61' Желтая карточка
Панзо Джонатан
71' Желтая карточка
Кастро Пабло
74' Желтая карточка
Калу Сэмьюэл
76' Желтая карточка
Шуиар Мунир
3:0
89' Гол
Башич Тома
90'+5
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
3
Кастро
Пабло
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
19
Адли
Ясин
28
Удин
Реми
12
Де
Превиль
Николя
10
Калу
Сэмьюэл
9
Майя
Джош
16
Owalabi
Allagbe
Kassifa
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
13
Чала
Анибаль
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
21
Шуиар
Мунир
15
Ассале
Рожер
17
Бальде
Мама
Бордо
4-2-3-1
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

12'
Удин Реми
1:0
29'
Калу Сэмьюэл
(Де Превиль Николя)
2:0
38'
 
Эбимбе Эрик
59'
 
Целина Берсант
Ассале Рожер
61'
 
Панзо Джонатан
63'
Хван Ый-Чжо
Удин Реми
 
63'
Бриан Джимми
Майя Джош
 
71'
Кастро Пабло
 
74'
Калу Сэмьюэл
 
74'
 
Шедлер Орельен
Бальде Мама
76'
 
Шуиар Мунир
77'
Баква Дилан
Калу Сэмьюэл
 
77'
Зеркан Мехди
Де Превиль Николя
 
82'
 
Лаутоа Веслей
Шейх Пап
82'
 
Саммаритано Фредерик
Шуиар Мунир
86'
Байсс Пол
Адли Ясин
 
89'
Башич Тома
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 2 0.33
2. Калу Сэмьюэл 2 0.33
3. Удин Реми 1 0.17
4. Майя Джош 1 0.17
5. Косельни Лоран 0 0
6. Де Превиль Николя 0 0
7. Хван Ый-Чжо 0 0
8. Адли Ясин 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манга Экеле 1 0.17
2. Шедлер Орельен 1 0.17
3. Эбимбе Эрик 1 0.17
4. Целина Берсант 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 3 0
2. Байсс Пол 1 1
3. Сабали Юссуф 2 0
4. Зеркан Мехди 0 1
5. Бриан Джимми 1 0
6. Де Превиль Николя 1 0
7. Бенито Лорис 1 0
8. Кастро Пабло 1 0
9. Башич Тома 1 0
10. Удин Реми 1 0
11. Калу Сэмьюэл 1 0
12. Майя Джош 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 2 0
2. Панзо Джонатан 2 0
3. Эбимбе Эрик 2 0
4. Ассале Рожер 0 1
5. Шафик Фуад 1 0
6. Целина Берсант 1 0
7. Ндонг Ибраим 1 0
8. Шейх Пап 1 0
9. Шуиар Мунир 1 0
10. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 16.67% (1) 50% (3) 0 0 0 33.33% (2)
 Дижон 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: + = -
Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо
Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман
Дижон Последние 20 матчей: + = -
Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон
Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним

Последние игры между собой

Бордо: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Бордо 2:2 Дижон Лига 1 Бордо 2:0 Дижон Кубок лиги Дижон 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Дижон Лига 1
Дижон 0:1 Бордо Кубок лиги Дижон 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:2 Бордо Лига 1 Дижон 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Дижон Кубок Бордо 3:2 Дижон Лига 1 Бордо 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Бордо 93.1% (148)
X 5% (8)
Дижон 1.9% (3)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.02 20.00 77.00
1.67 4.15 5.30
1.25 5.89 13.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 8.70 1.03 8.50 1.06 2.85 1.41 2.11 1.78 4.90 1.17 1.76 2.14 1.57 2.50 1.10 6.80 1.20 5.10 1.28 3.60 1.04 8.90 1.07 8.40 1.03 12.00
13.00 1.03 11.25 1.04 4.15 1.24 3.20 1.36 2.15 1.78 1.66 2.25 1.44 2.83 1.18 5.10 1.16 5.35 1.06 9.80
3.89 1.28 3.00 1.44 2.99 1.43 2.34 1.65 1.49 2.74 1.27 3.91 1.72 2.20 1.45 2.84 1.86 2.02 1.62 2.39 1.38 3.18 1.44 2.89 1.35 3.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.98 1.83 2.10 1.72 1.14 5.70 1.40 2.90 1.03 12.00
3.30 1.33 2.11 1.73 1.52 2.53 1.14 5.70 1.11 6.60
2.98 1.42 2.45 1.59 1.92 1.97 1.56 2.51 1.88 1.98 1.55 2.51 1.23 4.29 1.21 4.46 1.11 7.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.37 1.77 1.98 1.40 2.80
4.30 1.22 3.04 1.38 1.77 2.06 1.36 3.15 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.40 1.36
Где смотреть матч Бордо 3:0 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Бордо 3:0 Дижон

Исход игры
Бордо
93.1% (148)
Ничья
5% (8)
Дижон
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
23.87% (37)
Меньше
76.13% (118)
Обе команды забьют
Да
25.81% (40)
Нет
74.19% (115)
Популярный счёт
1:0 Бордо
40.9% (65)
2:0 Бордо
27% (43)
2:1 Бордо
19.5% (31)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:1 Бордо
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:1 Дижон
1.3% (2)
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