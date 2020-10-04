Второй тайм

95' Бордо заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Бенито Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

89' Г О О О О Л - Башич Тома забивает!

89' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удар от ворот произведет Дижон

82' Удар от ворот произведет Бордо

82' Эбимбе Эрик не смог попасть в створ ударом издали

81' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Дижон

81' Баква Дилан не смог попасть в створ ударом издали

80' Панзо Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Мехди Зеркан

76' Шуиар Мунир получил желтую карточку от судьи

75' Панзо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Рефери не любит споров - именно за это Калу Сэмьюэл сейчас получил желтую

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Шейх Пап на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Кастро Пабло получил желтую карточку от судьи

71' Сабали Юссуф из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Дижон имеет хороший шанс забить.

69' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Шуиар Мунир из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Дижон имеет хороший шанс забить.

66' Удар от ворот произведет Бордо

66' Шафик Фуад не смог попасть в створ ударом издали

64' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Матч остановлен

61' Панзо Джонатан получил желтую карточку от судьи

61' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Шуиар Мунир пробил со штрафного прямо в стенку

58' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Ассале Рожер из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Удар от ворот произведет Дижон

54' Калу Сэмьюэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Шейх Пап из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Ассале Рожер из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Удар от ворот произведет Дижон

49' Де Превиль Николя не смог попасть в створ ударом издали

49' Удар от ворот произведет Дижон

49' Башич Тома не смог попасть в створ ударом издали

48' Адли Ясин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Панзо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота