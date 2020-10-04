Метц
3:1
Второй тайм: 88'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Лорьян
0:1
36' ГолАмель Пьер-Ив
40' Желтая карточкаАнгбан Викторьен
1:1
44' ПенальтиНьяне Ибраима
52' Желтая карточкаАбергель Лоран
2:1
59' ГолНьяне Ибраима
3:1
64' ГолНьяне Ибраима
86' Желтая карточкаВисса Йоан
21
Бойе
Джон
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
11
Нгетт
Опа
30
Нарди
Поль
19
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Жанс ЛоранЗащитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Оньон Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
Ход матча
36'
0:1
40'
44'
1:1
52'
59'
2:1
64'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|1
|2.
|Булая Фарид
|0
|0
|3.
|Эмброуз Тьерри
|0
|0
|4.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|5.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|6.
|Яд Папа Ндиага
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|3 (1)
|0.5
|2.
|Амель Пьер-Ив
|2
|0.33
|3.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.33
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.17
|5.
|Буасгар Кентен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|3
|0
|2.
|Ангбан Викторьен
|2
|0
|3.
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|4.
|Пажо Венсан
|1
|0
|5.
|Булая Фарид
|1
|0
|6.
|Бронн Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|2
|0
|2.
|Буасгар Кентен
|2
|0
|3.
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|5.
|Нарди Поль
|1
|0
|6.
|Абергель Лоран
|1
|0
|7.
|Висса Йоан
|1
|0
|8.
|Диарра Стефан
|1
|0
|9.
|Уоджа Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Лорьян
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: + = -Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц
Лорьян Последние 20 матчей: + = -Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор
Последние игры между собой
Метц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Лорьян: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|3:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Метц
|3:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Лорьян
|1:3 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|18.
|Страсбург
|0:3 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|20.
|Дижон
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.90
|1.25
|6.40
|1.12
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|2.12
|1.77
|1.81
|2.07
|3.50
|1.30
|—
|—
|1.29
|3.60
|—
|—
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.05
|7.90
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|0.00
|15.50
|1.07
|8.40
|8.20
|1.08
|6.55
|1.12
|—
|—
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.10
|1.75
|—
|—
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.30
|3.60
|—
|—
|1.22
|4.40
|—
|—
|1.07
|9.00
|—
|—
|1.06
|9.50
|—
|—
|1.00
|19.00
|—
|—
|5.41
|1.17
|3.90
|1.27
|2.59
|1.53
|4.53
|1.22
|3.76
|1.29
|2.98
|1.42
|2.07
|1.81
|3.44
|1.33
|2.87
|1.45
|2.28
|1.67
|1.78
|2.11
|2.25
|1.69
|1.85
|2.02
|1.44
|2.88
|1.30
|3.66
|1.43
|2.95
|1.24
|4.26
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Метц 3:1 Лорьян
Исход игры
Метц
58.5% (93)
Ничья
37.7% (60)
Лорьян
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
29.68% (46)
Меньше
70.32% (109)
Обе команды забьют
Да
62.58% (97)
Нет
37.42% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (51)
1:0 Метц
27.7% (44)
2:1 Метц
25.8% (41)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:0 Метц
3.1% (5)
0:1 Лорьян
1.9% (3)
1:2 Лорьян
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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