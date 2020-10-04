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  3. Франция
Метц
3:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Лорьян
0'
0:1
36' Гол
Амель Пьер-Ив
40' Желтая карточка
Ангбан Викторьен
1:1
44' Пенальти
Ньяне Ибраима
52' Желтая карточка
Абергель Лоран
2:1
59' Гол
Ньяне Ибраима
3:1
64' Гол
Ньяне Ибраима
86' Желтая карточка
Висса Йоан
88'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
5
Ангбан
Викторьен
11
Нгетт
Опа
7
Ньяне
Ибраима
9
Эмброуз
Тьерри
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
5
Фонтен
Тома
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
19
Висса
Йоан
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
29
Амель
Пьер-Ив
Метц
4-3-3
Лорьян
5-4-1

Ход матча

36'
0:1
Амель Пьер-Ив
40'
Ангбан Викторьен
 
44'
Ньяне Ибраима
1:1
52'
 
Абергель Лоран
59'
Ньяне Ибраима
(Эмброуз Тьерри)
2:1
64'
Ньяне Ибраима
(Ангбан Викторьен)
3:1
64'
Яд Папа Ндиага
Эмброуз Тьерри
 
70'
 
Ле Фе Энцо
Лемуан Фабьен
70'
 
Грбич Адриан
Амель Пьер-Ив
70'
 
Диарра Стефан
Фонтен Тома
81'
 
Марво Сильвен
Монкондю Томас
84'
Тшимбембе Варрен
Нгетт Опа
 
86'
 
Висса Йоан

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 1
2. Булая Фарид 0 0
3. Эмброуз Тьерри 0 0
4. Юдоль Матьё 0 0
5. Ангбан Викторьен 0 0
6. Яд Папа Ндиага 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 3 (1) 0.5
2. Амель Пьер-Ив 2 0.33
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.33
4. Монкондю Томас 1 0.17
5. Буасгар Кентен 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 3 0
2. Ангбан Викторьен 2 0
3. Сентонз Фабьен 2 0
4. Пажо Венсан 1 0
5. Булая Фарид 1 0
6. Бронн Дилан 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 2 0
2. Буасгар Кентен 2 0
3. Амель Пьер-Ив 2 0
4. Ле Фе Энцо 2 0
5. Нарди Поль 1 0
6. Абергель Лоран 1 0
7. Висса Йоан 1 0
8. Диарра Стефан 1 0
9. Уоджа Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Лорьян 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: + = -
Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц
Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц
Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор
Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян Лорьян 4:2 Ле Ман Сошо 0:4 Лорьян Лорьян 2:1 Нанси

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Лорьян: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Метц 2:1 Лорьян Лига 2 Лорьян 0:0 Метц Лига 2 Лорьян 5:1 Метц Лига 1 Метц 3:3 Лорьян Лига 1
Метц 0:4 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Метц Лига 1 Лорьян 3:0 Метц Кубок Метц 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Метц Кубок Лорьян 2:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 3:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест 1:0 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо 2:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц 3:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян 1:3 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург 0:3 Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон 0:2 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Метц 58.5% (93)
X 37.7% (60)
Лорьян 3.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Лорьян
2.55
5.25
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.55 2.45 3.90
2.38 3.28 3.22
1.24 5.25 22.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
3.90 1.25 6.40 1.12 1.68 2.18 2.12 1.77 1.81 2.07 3.50 1.30 1.29 3.60 1.52 2.52 1.05 7.90 1.60 2.33 0.00 15.50 1.07 8.40
8.20 1.08 6.55 1.12 2.82 1.44 2.10 1.75 1.61 2.45 1.30 3.60 1.22 4.40 1.07 9.00 1.06 9.50 1.00 19.00
5.41 1.17 3.90 1.27 2.59 1.53 4.53 1.22 3.76 1.29 2.98 1.42 2.07 1.81 3.44 1.33 2.87 1.45 2.28 1.67 1.78 2.11 2.25 1.69 1.85 2.02 1.44 2.88 1.30 3.66 1.43 2.95 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.28 3.60 1.63 2.26 1.11 6.50 1.08 8.20
2.59 1.50 1.66 2.22 1.33 3.32 1.08 7.80 1.05 9.50
1.65 2.29 1.39 3.06 1.13 6.10 1.39 3.11 1.17 5.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 1.52 2.45 1.18 4.50
3.26 1.34 2.12 1.72 1.51 2.56 1.17 5.15 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
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Прогнозы на матч Метц 3:1 Лорьян

Исход игры
Метц
58.5% (93)
Ничья
37.7% (60)
Лорьян
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
29.68% (46)
Меньше
70.32% (109)
Обе команды забьют
Да
62.58% (97)
Нет
37.42% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (51)
1:0 Метц
27.7% (44)
2:1 Метц
25.8% (41)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:0 Метц
3.1% (5)
0:1 Лорьян
1.9% (3)
1:2 Лорьян
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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