Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

45' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Г О О О О Л - Ньяне Ибраима из команды Метц забивает с точки!

43' После проверки VAR судья не изменил решения - Метц пробьет пенальти!

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Лорьян

42' Фонтен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ангбан Викторьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

37' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Г О О О О О О Л - Амель Пьер-Ив из команды Лорьян головой вбивает мяч в сетку.

36' Монкондю Томас пробил со штрафного прямо в стенку

35' Удар от ворот произведет Лорьян

35' Как он промахнулся? Нгетт Опа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

33' Эмброуз Тьерри из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Лорьян

29' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Монкондю Томас из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Удар от ворот произведет Метц

21' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Лемуан Фабьен из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Удар от ворот произведет Лорьян

19' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

18' Лемуан Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Лемуан Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Матч остановлен

16' Игра в одни ворота сейчас. Метц доминирует и владеет мячом

15' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Метц

14' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Эмброуз Тьерри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Отличные скиллы показывает Нгетт Опа , обводя своих соперников

9' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

7' Фонтен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Удар от ворот произведет Метц

5' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Пажо Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Метц начинает с центра поля