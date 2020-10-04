Второй тайм

93' Метц заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Метц

92' Удар от ворот произведет Метц

91' Яд Папа Ндиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Матч возобновлен

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Ньяне Ибраима из команды Метц сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

87' Матч возобновлен

86' Судья подбегает и показывает Висса Йоан из команды Лорьян отложенную желтую карточку за фол.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Лорьян

82' Яд Папа Ндиага не смог попасть в створ ударом издали

82' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

74' Лапорт Жульен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Удар от ворот произведет Лорьян

72' Удар от ворот произведет Метц

72' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Лорьян делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

66' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Лорьян

60' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Г О О О О Л - Ньяне Ибраима изменил счет на табло!

57' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

57' Плохо сыграл Мендес Убулан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Лорьян

55' Эмброуз Тьерри из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

54' Удар от ворот произведет Лорьян

53' Сентонз Фабьен из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

52' О, нет. Из многообещающей позиции Пажо Венсан из команды Метц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

52' Абергель Лоран - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

51' Удар от ворот произведет Лорьян

50' Нгетт Опа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хорошую попытку сделал Лемуан Фабьен . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Удар от ворот произведет Метц

46' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля