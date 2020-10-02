ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Анже
10
Неймар
22
Тиуб
Сада
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Бома КевинЗащитник
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икарди Мауро
|2
|0.4
|2.
|Мбаппе Килиан
|1 (1)
|0.2
|3.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.2
|4.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.2
|5.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|2
|0.4
|2.
|Баокен Стефан
|2
|0.4
|3.
|Фюльжини Анжело
|1
|0.2
|4.
|Тиуб Сада
|1
|0.2
|5.
|Капелле Пьеррик
|0
|0
|6.
|Дьони Луа
|0
|0
|7.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|8.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|1
|4.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|5.
|Бернат Хуан
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|9.
|Верратти Марко
|1
|0
|10.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|11.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|12.
|Баккер Митчел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|1
|1
|2.
|Павлович Матео
|2
|0
|3.
|Баокен Стефан
|2
|0
|4.
|Мангани Томас
|1
|0
|5.
|Сантамария Батист
|1
|0
|6.
|Фюльжини Анжело
|1
|0
|7.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|8.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Анже
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель
Анже Последние 20 матчей: + = -Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|8.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|9.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.40
|1.07
|8.50
|1.05
|4.30
|1.20
|3.70
|1.28
|2.14
|1.76
|2.46
|1.55
|2.12
|1.77
|2.05
|1.83
|1.83
|2.04
|1.69
|2.25
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.31
|3.50
|1.15
|5.10
|1.12
|5.60
|6.65
|1.07
|6.05
|1.09
|3.78
|1.26
|3.38
|1.36
|—
|—
|2.16
|1.86
|—
|—
|1.69
|2.19
|—
|—
|1.58
|2.30
|—
|—
|1.20
|3.90
|1.16
|4.50
|1.06
|6.90
|1.09
|5.75
|7.31
|1.10
|—
|—
|4.83
|1.19
|2.78
|1.45
|2.39
|1.59
|2.57
|1.51
|2.32
|1.62
|2.06
|1.77
|1.83
|2.01
|1.67
|2.23
|1.52
|2.56
|—
|—
|1.28
|3.71
|—
|—
|1.11
|6.84
Прогнозы на матч ПСЖ - Анже
Исход игры
ПСЖ
98.6% (146)
Ничья
0.7% (1)
Анже
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (92)
Меньше
36.11% (52)
Обе команды забьют
Да
19.44% (28)
Нет
80.56% (116)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
37.2% (55)
2:0 ПСЖ
30.4% (45)
3:1 ПСЖ
10.1% (15)
4:0 ПСЖ
5.4% (8)
2:1 ПСЖ
5.4% (8)
1:0 ПСЖ
3.4% (5)
4:1 ПСЖ
2% (3)
5:0 ПСЖ
1.4% (2)
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