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ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Анже
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Баккер
Митчел
6
Верратти
Марко
8
Паредес
Леандро
23
Дракслер
Юлиан
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
9
Икарди
Мауро
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
4
Павлович
Матео
2
Аит-Нури
Раян
10
Фюльжини
Анжело
15
Капелле
Пьеррик
14
Кулибали
Лассана
22
Тиуб
Сада
19
Баокен
Стефан
6
Эбосс
Энсо
ПСЖ
4-2-3-1
Анже
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икарди Мауро 2 0.4
2. Мбаппе Килиан 1 (1) 0.2
3. Ди Мария Анхель 1 0.2
4. Дракслер Юлиан 1 0.2
5. Маркиньос Маркос 1 0.2
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 2 0.4
2. Баокен Стефан 2 0.4
3. Фюльжини Анжело 1 0.2
4. Тиуб Сада 1 0.2
5. Капелле Пьеррик 0 0
6. Дьони Луа 0 0
7. Бобишон Антонен 0 0
8. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Диалло Абду 1 1
4. Дракслер Юлиан 2 0
5. Бернат Хуан 2 0
6. Кюрзава Левен 0 1
7. Сарабия Пабло 1 0
8. Ди Мария Анхель 1 0
9. Верратти Марко 1 0
10. Флоренци Алессандро 1 0
11. Маркиньос Маркос 1 0
12. Баккер Митчел 1 0
Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 1 1
2. Павлович Матео 2 0
3. Баокен Стефан 2 0
4. Мангани Томас 1 0
5. Сантамария Батист 1 0
6. Фюльжини Анжело 1 0
7. Эбосс Энсо 1 0
8. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1)
 Анже 0 50% (3) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель
Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ
Анже Последние 20 матчей: + = -
Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору
Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 10
ПСЖ 4:0 Анже Лига 1 Анже 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Анже Лига 1 ПСЖ 2:1 Анже Лига 1
Анже 0:5 ПСЖ Лига 1 Анже 0:1 ПСЖ Кубок Анже 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Анже Лига 1 ПСЖ 5:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 ПСЖ Лига 1 Анже 1:3 ПСЖ Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Монпелье Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ланс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. ПСЖ Заявка 5 3 0 2 6 - 2 9
8. Анже Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
9. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Хозяева разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.09 10.50 23.00
1.08 12.50 31.00
1.15 11.00 25.00
1.09 11.81 25.02

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.40 1.07 8.50 1.05 4.30 1.20 3.70 1.28 2.14 1.76 2.46 1.55 2.12 1.77 2.05 1.83 1.83 2.04 1.69 2.25 1.40 2.95 1.31 3.50 1.15 5.10 1.12 5.60
6.65 1.07 6.05 1.09 3.78 1.26 3.38 1.36 2.16 1.86 1.69 2.19 1.58 2.30 1.20 3.90 1.16 4.50 1.06 6.90 1.09 5.75
7.31 1.10 4.83 1.19 2.78 1.45 2.39 1.59 2.57 1.51 2.32 1.62 2.06 1.77 1.83 2.01 1.67 2.23 1.52 2.56 1.28 3.71 1.11 6.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.55 1.30 2.23 1.66 1.65 2.25 1.39 3.00
4.80 1.18 3.68 1.30 1.90 1.90 1.44 2.72 1.29 3.60
3.60 1.30 2.96 1.41 2.30 1.63 1.99 1.85 1.65 2.26 1.48 2.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.85 1.42 2.07 1.70 1.59 2.28
5.45 1.15 5.15 1.16 2.48 1.54 1.85 1.97 1.47 2.62 1.26 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.80
Букмекер Да Нет
4.70 1.20
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
Где смотреть матч ПСЖ - Анже онлайн

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Прогнозы на матч ПСЖ - Анже

Исход игры
ПСЖ
98.6% (146)
Ничья
0.7% (1)
Анже
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (92)
Меньше
36.11% (52)
Обе команды забьют
Да
19.44% (28)
Нет
80.56% (116)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
37.2% (55)
2:0 ПСЖ
30.4% (45)
3:1 ПСЖ
10.1% (15)
4:0 ПСЖ
5.4% (8)
2:1 ПСЖ
5.4% (8)
1:0 ПСЖ
3.4% (5)
4:1 ПСЖ
2% (3)
5:0 ПСЖ
1.4% (2)
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