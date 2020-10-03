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  3. Франция
Ланс
1:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
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Колодзейчак Тимоти
14' Красная карточка
Колодзейчак Тимоти
1:0
15' Пенальти
Какута Гаэль
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Медина Факундо
64' Желтая карточка
Масон Иван
65' Красная карточка
Хазри Вахби
68' Желтая карточка
Какута Гаэль
70'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
21
Айдара
Массадио
7
Сотока
Флорьян
10
Какута
Гаэль
27
Ганаго
Игнатиус
30
Мулен
Жесси
31
Сиссоко
Нельсон
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
27
Масон
Иван
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
32
Ривера
Максанс
18
Норден
Арно
Ланс
3-4-3
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Колодзейчак Тимоти
14'
 
Колодзейчак Тимоти
15'
Банса Саймон
Ганаго Игнатиус
 
15'
Какута Гаэль
1:0
16'
 
Соу Сайду
Ривера Максанс
20'
Медина Факундо
 
46'
 
Хазри Вахби
Аушиш Адиль
64'
 
Масон Иван
65'
 
Хазри Вахби
68'
Какута Гаэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 1 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 4 (4) 0.67
2. Ганаго Игнатиус 4 0.67
3. Медина Факундо 1 0.17
4. Сотока Флорьян 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.5
2. Буанга Денис 2 (1) 0.33
3. Аушиш Адиль 1 0.17
4. Масон Иван 1 0.17
5. Камара Махди 1 0.17
6. Норден Арно 0 0
7. Неу Иван 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Медина Факундо 3 0
2. Баде Луак 1 1
3. Каюзак Янник 2 0
4. Гради Жонатан 2 0
5. Дукуре Шейк 2 0
6. Перес Мануэль 1 0
7. Жан Корентин 1 0
8. Фортес Стивен 1 0
9. Сотока Флорьян 1 0
10. Боура Исмаэль 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 3 0
2. Колодзейчак Тимоти 0 1
3. Фофана Уэсли 1 0
4. Муэффек Аймен 1 0
5. Масон Иван 1 0
6. Гурна-Дуат Лукас 1 0
7. Abdoulaye Sidibe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 12.5% (1) 0 37.5% (3) 37.5% (3) 12.5% (1) 0
 Сент-Этьен 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: + = -
Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ
Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан Шатору 3:2 Ланс Ланс 0:0 Гренобль
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург
Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Ланс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Ланс 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:3 Ланс Лига 1 Ланс 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Ланс 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи
Ланс 0:0 Сент-Этьен Международные матчи (клубы) Ланс 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Ланс Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ланс Лига 1 Ланс 3:1 Сент-Этьен Кубок Ланс 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 3:2 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Ланс 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
3. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
4. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5. Монпелье Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Сент-Этьен 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
9. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Ланс 41.5% (66)
X 35.2% (56)
Сент-Этьен 23.3% (37)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Сент-Этьен
1.84
9.27
41.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.80 3.55 4.30
1.10 10.00 29.00
1.96 3.70 4.60
1.11 9.27 38.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 8.00 1.05 4.44 1.33 2.75 1.45 2.15 1.71 1.53 2.50 1.72 2.20 1.51 2.65 1.13 5.80 1.15 5.50 1.02 13.00 1.02 10.50 1.03 12.00 1.01 15.00
9.80 1.01 8.50 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.99 2.00 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.00 10.75
3.68 1.31 2.46 1.57 1.93 1.94 1.57 2.47 1.90 1.96 1.64 2.31 1.68 2.26 1.92 1.96 1.69 2.25 1.11 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.88 1.92 1.45 2.70 1.12 6.20 1.04 10.00 1.03 12.00
3.10 1.37 2.00 1.81 1.44 2.79 1.14 5.90 1.10 7.10
2.94 1.43 2.41 1.61 1.88 2.00 1.55 2.55 1.36 3.20 1.81 2.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
Где смотреть матч Ланс 1:0 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 1:0 Сент-Этьен

Исход игры
Ланс
41.5% (66)
Ничья
35.2% (56)
Сент-Этьен
23.3% (37)
Тотал 2.5
Больше
32.9% (51)
Меньше
67.1% (104)
Обе команды забьют
Да
65.81% (102)
Нет
34.19% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (51)
1:0 Ланс
19.5% (31)
2:1 Ланс
18.2% (29)
1:2 Сент-Этьен
11.3% (18)
0:1 Сент-Этьен
8.2% (13)
2:0 Ланс
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:2 Сент-Этьен
1.3% (2)
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