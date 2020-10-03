Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Иван Масон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Ланс играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Банса Саймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Выглядело как неплохой момент. Сотока Флорьян из команды Ланс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

46' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

42' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хорошую попытку сделал Айдара Массадио . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Соу Сайду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

31' Отличный пас сделал Какута Гаэль из команды Ланс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

28' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Соу Сайду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Мукуди Ароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Ланс , отменен из-за офсайда.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Тактическая замена. Максанс Ривера уходит с поля и его заменяет Соу Сайду

16' Г О О О О Л - Какута Гаэль из команды Ланс забивает с точки!

15' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен - была желтая, а стала красная.

14' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Ганаго Игнатиус получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Ганаго Игнатиус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Отличные скиллы показывает Ганаго Игнатиус , обводя своих соперников

11' Норден Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Неу Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Неу Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Ланс

5' Норден Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

4' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сент-Этьен начинает с центра поля