Ланс
1:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Боллар-Делелис
Сент-Этьен
12' Undefined phrase: football_event_Колодзейчак Тимоти
14' Красная карточкаКолодзейчак Тимоти
1:0
15' ПенальтиКакута Гаэль
20' Undefined phrase: football_event_Медина Факундо
64' Желтая карточкаМасон Иван
65' Красная карточкаХазри Вахби
68' Желтая карточкаКакута Гаэль
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
30
Мулен
Жесси
27
Масон
Иван
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Какута ГаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Жан КорентинНападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
31 Баяла СирильНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Масон ИванЗащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Соу СайдуЗащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
15'
1:0
20'
64'
65'
68'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 2
-
1 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|4 (4)
|0.67
|2.
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.67
|3.
|Медина Факундо
|1
|0.17
|4.
|Сотока Флорьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.5
|2.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.33
|3.
|Аушиш Адиль
|1
|0.17
|4.
|Масон Иван
|1
|0.17
|5.
|Камара Махди
|1
|0.17
|6.
|Норден Арно
|0
|0
|7.
|Неу Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Медина Факундо
|3
|0
|2.
|Баде Луак
|1
|1
|3.
|Каюзак Янник
|2
|0
|4.
|Гради Жонатан
|2
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|2
|0
|6.
|Перес Мануэль
|1
|0
|7.
|Жан Корентин
|1
|0
|8.
|Фортес Стивен
|1
|0
|9.
|Сотока Флорьян
|1
|0
|10.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|3
|0
|2.
|Колодзейчак Тимоти
|0
|1
|3.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|4.
|Муэффек Аймен
|1
|0
|5.
|Масон Иван
|1
|0
|6.
|Гурна-Дуат Лукас
|1
|0
|7.
|Abdoulaye Sidibe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|Сент-Этьен
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: + = -Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург
Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Ланс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Ланс
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|4.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|9.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|8.00
|1.05
|4.44
|1.33
|—
|—
|2.75
|1.45
|2.15
|1.71
|1.53
|2.50
|1.72
|2.20
|1.51
|2.65
|—
|—
|1.13
|5.80
|1.15
|5.50
|1.02
|13.00
|1.02
|10.50
|1.03
|12.00
|1.01
|15.00
|9.80
|1.01
|8.50
|1.04
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.99
|2.00
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.32
|3.26
|1.12
|5.45
|1.09
|6.00
|1.00
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.31
|2.46
|1.57
|1.93
|1.94
|1.57
|2.47
|1.90
|1.96
|1.64
|2.31
|1.68
|2.26
|1.92
|1.96
|1.69
|2.25
|—
|—
|1.11
|7.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ланс 1:0 Сент-Этьен
Исход игры
Ланс
41.5% (66)
Ничья
35.2% (56)
Сент-Этьен
23.3% (37)
Тотал 2.5
Больше
32.9% (51)
Меньше
67.1% (104)
Обе команды забьют
Да
65.81% (102)
Нет
34.19% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (51)
1:0 Ланс
19.5% (31)
2:1 Ланс
18.2% (29)
1:2 Сент-Этьен
11.3% (18)
0:1 Сент-Этьен
8.2% (13)
2:0 Ланс
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:2 Сент-Этьен
1.3% (2)
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