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Ланс
2:0
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
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Колодзейчак Тимоти
14' Красная карточка
Колодзейчак Тимоти
1:0
15' Пенальти
Какута Гаэль
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Медина Факундо
64' Желтая карточка
Масон Иван
64' Красная карточка
Хазри Вахби
67' Желтая карточка
Какута Гаэль
2:0
81' Гол
Сотока Флорьян
90'+3
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
21
Айдара
Массадио
7
Сотока
Флорьян
10
Какута
Гаэль
27
Ганаго
Игнатиус
30
Мулен
Жесси
31
Сиссоко
Нельсон
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
27
Масон
Иван
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
32
Ривера
Максанс
18
Норден
Арно
Ланс
3-4-3
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Колодзейчак Тимоти
14'
 
Колодзейчак Тимоти
15'
Банса Саймон
Ганаго Игнатиус
 
15'
Какута Гаэль
1:0
16'
 
Соу Сайду
Ривера Максанс
20'
Медина Факундо
 
46'
 
Хазри Вахби
Аушиш Адиль
64'
 
Масон Иван
64'
 
Хазри Вахби
67'
Какута Гаэль
 
71'
Маурисио Тони
Какута Гаэль
 
72'
 
Амума Ромен
Буанга Денис
72'
 
Юссуф Зейду
Норден Арно
81'
Сотока Флорьян
(Маурисио Тони)
2:0
84'
Боура Исмаэль
Айдара Массадио
 
84'
Перес Мануэль
Дукуре Шейк
 
84'
Жан Корентин
Сотока Флорьян
 
85'
 
Гурна-Дуат Лукас
Неу Иван

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 23 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 4 (4) 0.67
2. Ганаго Игнатиус 4 0.67
3. Сотока Флорьян 1 0.17
4. Медина Факундо 1 0.17
5. Маурисио Тони 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.5
2. Буанга Денис 2 (1) 0.33
3. Аушиш Адиль 1 0.17
4. Масон Иван 1 0.17
5. Камара Махди 1 0.17
6. Норден Арно 0 0
7. Неу Иван 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Медина Факундо 3 0
2. Баде Луак 1 1
3. Каюзак Янник 2 0
4. Гради Жонатан 2 0
5. Дукуре Шейк 2 0
6. Перес Мануэль 1 0
7. Какута Гаэль 1 0
8. Жан Корентин 1 0
9. Фортес Стивен 1 0
10. Сотока Флорьян 1 0
11. Боура Исмаэль 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 3 0
2. Масон Иван 2 0
3. Колодзейчак Тимоти 0 1
4. Хазри Вахби 0 1
5. Фофана Уэсли 1 0
6. Муэффек Аймен 1 0
7. Гурна-Дуат Лукас 1 0
8. Abdoulaye Sidibe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 20% (2) 0 30% (3) 30% (3) 10% (1) 10% (1)
 Сент-Этьен 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: + = -
Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ
Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан Шатору 3:2 Ланс Ланс 0:0 Гренобль
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург
Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Ланс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Ланс 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:3 Ланс Лига 1 Ланс 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Ланс 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи
Ланс 0:0 Сент-Этьен Международные матчи (клубы) Ланс 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Ланс Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ланс Лига 1 Ланс 3:1 Сент-Этьен Кубок Ланс 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 3:2 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
4. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5. Монпелье Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
8. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
9. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Ланс 41.5% (66)
X 35.2% (56)
Сент-Этьен 23.3% (37)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.10 10.00 29.00
1.96 3.70 4.60
1.11 9.27 38.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 8.00 1.05 2.63 1.48 2.75 1.45 2.15 1.71 1.33 3.25 1.72 2.20 1.51 2.65 1.06 8.80 1.15 5.50 1.02 13.00 1.02 10.50 1.03 12.00 1.01 15.00
9.80 1.01 8.50 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.99 2.00 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.00 10.75
3.68 1.31 1.88 1.99 1.93 1.94 1.57 2.47 1.90 1.96 1.64 2.31 1.68 2.26 1.92 1.96 1.69 2.25 1.11 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.88 1.92 1.45 2.70 1.12 6.20 1.04 10.00 1.03 12.00
3.10 1.37 2.00 1.81 1.44 2.79 1.14 5.90 1.10 7.10
2.94 1.43 2.41 1.61 1.88 2.00 1.55 2.55 1.36 3.20 1.81 2.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
Где смотреть матч Ланс 2:0 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 2:0 Сент-Этьен

Исход игры
Ланс
41.5% (66)
Ничья
35.2% (56)
Сент-Этьен
23.3% (37)
Тотал 2.5
Больше
32.9% (51)
Меньше
67.1% (104)
Обе команды забьют
Да
65.81% (102)
Нет
34.19% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (51)
1:0 Ланс
19.5% (31)
2:1 Ланс
18.2% (29)
1:2 Сент-Этьен
11.3% (18)
0:1 Сент-Этьен
8.2% (13)
2:0 Ланс
3.1% (5)
0:2 Сент-Этьен
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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