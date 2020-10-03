Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Г О О О О Л - Луза Имран из команды Нант забивает с точки!

51' Пельмар Анди получил желтую карточку от судьи

50' После проверки VAR судья изменил решение - Нант пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Нант имеет хороший шанс забить.

48' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

47' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Нант

44' Удар от ворот произведет Ницца

44' Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Вратарь парирует удар, который нанес Камара Ассан , и мяч снова в игре

42' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

40' Удар от ворот произведет Нант

39' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Гуйри Амин получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Ох, нехорошо это выглядит. Блас Людовик получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Гуйри Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

34' Дольберг Каспер из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

34' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Нант

33' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

32' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Нант

31' Дольберг Каспер из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Тюрам Кефрен получил желтую карточку от судьи

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Коло-Муани Рандаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лопеш Рони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Удар от ворот произведет Ницца

24' Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Луза Имран из команды Нант пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке

22' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Нант

22' Ницца имеет хороший шанс забить.

21' Удар от ворот произведет Нант

21' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

18' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Ницца имеет хороший шанс забить.

13' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

12' Удар от ворот произведет Ницца

12' Коло-Муани Рандаль не смог попасть в створ ударом издали

12' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Нант

11' Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Дольберг Каспер хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

10' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Нант

5' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Матч возобновлен

3' УДАЛЕНИЕ! - Жиротто Андрей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

3' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля