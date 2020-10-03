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  3. Франция
Ницца
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Нант
0'
3' Красная карточка
Жиротто Андрей
1:0
27' Гол
Данте Бонфим
28' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
45' Желтая карточка
Пельмар Анди
1:1
45' Пенальти
Луза Имран
56' Желтая карточка
Паллуа Николя
2:1
62' Гол
Тюрам Кефрен
90'+4
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
24
Пельмар
Анди
4
Данте
Бонфим
13
Камара
Ассан
7
Маолида
Мизиан
19
Тюрам
Кефрен
8
Лис-Мелу
Пьерр
11
Гуйри
Амин
22
Лопеш
Рони
9
Дольберг
Каспер
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
8
Абейд
Мехди
5
Чиривелла
Педро
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
Ницца
4-4-1-1
Нант
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
Жиротто Андрей
15'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
Чиривелла Педро
27'
Данте Бонфим
(Гуйри Амин)
1:0
28'
Тюрам Кефрен
 
45'
Пельмар Анди
 
45'
1:1
Луза Имран
46'
Данилюк Флавиус
Пельмар Анди
 
56'
 
Паллуа Николя
62'
Тюрам Кефрен
2:1
69'
 
Коко Маркус
Блас Людовик
69'
 
Бамба Кадер
Саймон Мозес
79'
Ндой Дан
Маолида Мизиан
 
80'
 
Туре Абдулайе
Луза Имран
80'
 
Эмон Рено
Коло-Муани Рандаль
85'
Труйе Алексис
Тюрам Кефрен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 2 0.33
2. Данте Бонфим 2 0.33
3. Дольберг Каспер 2 (1) 0.33
4. Тюрам Кефрен 1 0.17
5. Камара Ассан 0 0
6. Лис-Мелу Пьерр 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луза Имран 2 (2) 0.33
2. Эмон Рено 1 0.17
3. Саймон Мозес 1 0.17
4. Жиротто Андрей 1 0.17
5. Блас Людовик 1 0.17
6. Аппиа Деннис 0 0
7. Коко Маркус 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Данте Бонфим 2 0
2. Шнайдерлин Морган 2 0
3. Дольберг Каспер 2 0
4. Камара Ассан 1 0
5. Лотомба Жордан 1 0
6. Лис-Мелу Пьерр 1 0
7. Маолида Мизиан 1 0
8. Гуйри Амин 1 0
9. Пельмар Анди 1 0
10. Тюрам Кефрен 1 0
11. Сильвестр Эдди 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 1 1
2. Жиротто Андрей 1 1
3. Паллуа Николя 2 0
4. Луза Имран 0 1
5. Аппиа Деннис 1 0
6. Туре Абдулайе 1 0
7. Чиривелла Педро 1 0
8. Лафон Альбан 1 0
9. Траоре Шарль 1 0
10. Ндилю Бридж 1 0
11. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0
 Нант 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: + = -
Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако
Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест Тулуза 0:2 Ницца Ницца 1:3 Ним
Нант Последние 20 матчей: + = -
Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним
Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже

Последние игры между собой

Ницца: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Нант: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Нант 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Нант Лига 1
Нант 1:2 Ницца Лига 1 Нант 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 4:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Нант Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Нант Лига 1 Нант 4:3 Ницца Кубок лиги Нант 0:2 Ницца Кубок Нант 2:0 Ницца Лига 1 Нант 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Нант Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
4. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5. Монпелье Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
10. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
15. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшная посещаемость составляет 1000 болельщиков
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Ницца 65.6% (105)
X 30% (48)
Нант 4.4% (7)
Все прогнозы
2 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.09 8.50 50.00
1.11 8.00 41.00
2.30 3.45 3.20
1.96 2.38 8.86

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.08 6.50 1.11 5.30 1.15 3.90 1.25 2.01 1.84 4.60 1.19 3.25 1.33 2.05 1.75 1.35 3.15 1.19 4.60 1.03 7.77 1.02 13.00
9.70 1.06 7.80 1.08 3.20 1.36 2.39 1.59 1.78 2.15 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.65 1.09 7.60 1.02 14.75
3.29 1.36 2.26 1.67 1.93 1.93 1.67 2.27 2.29 1.65 2.42 1.59 1.91 1.96 1.56 2.48 1.94 1.93 1.59 2.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.72 1.37 3.05 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
1.83 2.02 1.51 2.58 1.76 2.12 1.48 2.72 1.29 3.57 1.15 5.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.45 1.70 2.22 1.27 3.60
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Где смотреть матч Ницца 2:1 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 2:1 Нант

Исход игры
Ницца
65.6% (105)
Ничья
30% (48)
Нант
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
35.26% (55)
Меньше
64.74% (101)
Обе команды забьют
Да
62.18% (97)
Нет
37.82% (59)
Популярный счёт
2:1 Ницца
30% (48)
1:0 Ницца
29.4% (47)
1:1 Ничья
26.3% (42)
2:0 Ницца
3.1% (5)
1:2 Нант
2.5% (4)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:1 Нант
1.9% (3)
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