Ницца
2:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 1000
Нант
3' Красная карточкаЖиротто Андрей
1:0
27' ГолДанте Бонфим
28' Желтая карточкаТюрам Кефрен
45' Желтая карточкаПельмар Анди
1:1
45' ПенальтиЛуза Имран
56' Желтая карточкаПаллуа Николя
2:1
62' ГолТюрам Кефрен
24
Пельмар
Анди
13
Камара
Ассан
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
22
Лопеш
Рони
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминПолузащитник
-
22 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
27'
1:0
28'
45'
45'
1:1
56'
62'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|2
|0.33
|2.
|Данте Бонфим
|2
|0.33
|3.
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.33
|4.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.17
|5.
|Камара Ассан
|0
|0
|6.
|Лис-Мелу Пьерр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.33
|2.
|Эмон Рено
|1
|0.17
|3.
|Саймон Мозес
|1
|0.17
|4.
|Жиротто Андрей
|1
|0.17
|5.
|Блас Людовик
|1
|0.17
|6.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|7.
|Коко Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данте Бонфим
|2
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|3.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|4.
|Камара Ассан
|1
|0
|5.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|6.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|7.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|8.
|Гуйри Амин
|1
|0
|9.
|Пельмар Анди
|1
|0
|10.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|11.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|1
|1
|2.
|Жиротто Андрей
|1
|1
|3.
|Паллуа Николя
|2
|0
|4.
|Луза Имран
|0
|1
|5.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|6.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|7.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|8.
|Лафон Альбан
|1
|0
|9.
|Траоре Шарль
|1
|0
|10.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|11.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|Нант
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: + = -Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако
Нант Последние 20 матчей: + = -Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним
Последние игры между собой
Ницца: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Нант: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|4.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|10.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Брест
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.77
|1.08
|6.50
|1.11
|5.30
|1.15
|—
|—
|3.90
|1.25
|2.01
|1.84
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.35
|3.15
|1.19
|4.60
|1.03
|7.77
|1.02
|13.00
|9.70
|1.06
|7.80
|1.08
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.41
|2.95
|—
|—
|1.28
|3.72
|—
|—
|1.11
|6.65
|1.09
|7.60
|1.02
|14.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.29
|1.36
|2.26
|1.67
|1.93
|1.93
|1.67
|2.27
|2.29
|1.65
|2.42
|1.59
|1.91
|1.96
|1.56
|2.48
|1.94
|1.93
|1.59
|2.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Нант
Исход игры
Ницца
65.6% (105)
Ничья
30% (48)
Нант
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
35.26% (55)
Меньше
64.74% (101)
Обе команды забьют
Да
62.18% (97)
Нет
37.82% (59)
Популярный счёт
2:1 Ницца
30% (48)
1:0 Ницца
29.4% (47)
1:1 Ничья
26.3% (42)
2:0 Ницца
3.1% (5)
1:2 Нант
2.5% (4)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:1 Нант
1.9% (3)
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