Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Джику Александр получил желтую карточку от судьи

40' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Страсбург

37' Ботман Свен из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Джику Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Лала Кенни из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Льенар Димитри из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Удар от ворот произведет Лилль

30' Опасность! Льенар Димитри из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

30' Удар от ворот произведет Лилль

29' Отличный пас сделал Лала Кенни из команды Страсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

29' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Лилль

26' Андре Бенжамин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Удар от ворот произведет Страсбург

25' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Опасность! Ажорк Людовик из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

23' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Лилль

20' Удар от ворот произведет Лилль

18' Бамба Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Льенар Димитри из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Лилль

13' Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали

12' Бамба Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Опасность! Саншеш Ренату из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

8' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Льенар Димитри из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Удар от ворот произведет Лилль

2' Удар от ворот произведет Страсбург

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Страсбург начинает с центра поля