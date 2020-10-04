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  3. Франция
Страсбург
0:3
Второй тайм: 89'

Стадион:
Лилль
0'
0:1
21' Гол
Челик Зеки
42' Желтая карточка
Джику Александр
0:2
54' Гол
Саншеш Ренату
59' Желтая карточка
Араужо Луис
0:3
68' Гол
Йилмаз Бурак
89'
30
Камара
Бингуру
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
24
Джику
Александр
21
Шахири
Мехди
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Льенар
Димитри
25
Ажорк
Людовик
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
11
Араужо
Луис
18
Саншеш
Ренату
21
Андре
Бенжамин
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
Страсбург
4-1-4-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

21'
0:1
Челик Зеки
42'
Джику Александр
 
54'
0:2
Саншеш Ренату
58'
Саади Идрисс
Каси Антони
 
59'
Томассон Адриен
Шахири Мехди
 
59'
 
Араужо Луис
62'
 
Иконе Жонатан
Араужо Луис
68'
0:3
Йилмаз Бурак
(Бамба Джонатан)
70'
Зохи Кевин
Джику Александр
 
70'
Сиссоко Ибраима
Льенар Димитри
 
74'
 
Язиджи Юсуф
Дэвид Джонатан
74'
 
Шека
Андре Бенжамин

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шахири Мехди 2 0.33
2. Ажорк Людовик 1 (1) 0.17
3. Митрович Стефан 1 0.17
4. Льенар Димитри 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 2 0.33
2. Йилмаз Бурак 2 (1) 0.33
3. Араужо Луис 2 0.33
4. Саншеш Ренату 1 0.17
5. Челик Зеки 1 0.17
6. Шека 0 0
7. Брадариц Домагой 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 0
2. Коне Ламин 1 0
3. Кароль Лионель 1 0
4. Томассон Адриен 1 0
5. Ажорк Людовик 1 0
6. Сиссоко Ибраима 1 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
8. Симакан Мохамед 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 2 0
2. Челик Зеки 2 0
3. Брадариц Домагой 2 0
4. Мандава Рейнилду 0 1
5. Пье Жереми 1 0
6. Саншеш Ренату 1 0
7. Араужо Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Лилль 0 0 40% (2) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург
Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург
Лилль Последние 20 матчей: + = -
Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль
Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Страсбург 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Страсбург Лига 1
Страсбург 2:0 Лилль Кубок лиги Лилль 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Лилль Кубок Страсбург 3:0 Лилль Лига 1 Страсбург 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 3:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест 1:0 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо 2:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц 3:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян 1:3 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург 0:3 Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон 0:2 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Страсбург 12.6% (20)
X 19.5% (31)
Лилль 67.9% (108)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Лилль
62.00
4.57
2.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
62.00 15.00 1.03
3.88 3.28 2.10
10.31 4.57 1.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
6.10 1.12 5.80 1.15 3.35 1.31 2.25 1.69 1.99 1.87 1.72 2.20 2.35 1.58 1.22 4.00 1.66 2.20 1.04 8.60 1.08 7.77 1.01 17.00
7.20 1.10 5.65 1.14 2.54 1.53 1.94 1.88 1.54 2.65 1.23 4.30 1.17 5.15 1.05 10.00 1.05 11.25 1.00 21.00
8.07 1.10 3.32 1.35 2.78 1.47 2.24 1.69 1.77 2.12 2.19 1.72 1.82 2.06 1.44 2.90 1.31 3.63 1.40 3.07 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.90 1.90 1.57 2.41 1.13 5.80 1.06 8.90 1.02 13.00
2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 8.90 1.05 10.50
2.47 1.58 2.03 1.85 1.56 2.51 1.37 3.21 1.22 4.46 1.11 7.05 1.15 5.73 1.11 6.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.72 1.48 2.60 1.15 5.00
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.45 1.10 6.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.50 1.21
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Прогнозы на матч Страсбург 0:3 Лилль

Исход игры
Страсбург
12.6% (20)
Ничья
19.5% (31)
Лилль
67.9% (108)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (75)
Меньше
51.61% (80)
Обе команды забьют
Да
66.45% (103)
Нет
33.55% (52)
Популярный счёт
1:2 Лилль
37.7% (60)
0:1 Лилль
22.6% (36)
1:1 Ничья
17.6% (28)
2:1 Страсбург
5.7% (9)
0:2 Лилль
5% (8)
1:0 Страсбург
3.1% (5)
1:3 Лилль
1.9% (3)
2:0 Страсбург
1.3% (2)
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