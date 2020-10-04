Страсбург
0:3
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Лилль
0:1
21' ГолЧелик Зеки
42' Желтая карточкаДжику Александр
0:2
53' ГолСаншеш Ренату
59' Желтая карточкаАраужо Луис
0:3
68' ГолЙилмаз Бурак
10
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
21
Шахири
Мехди
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
21'
0:1
42'
53'
0:2
59'
68'
0:3
74'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
11 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шахири Мехди
|2
|0.33
|2.
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.17
|3.
|Митрович Стефан
|1
|0.17
|4.
|Льенар Димитри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Джонатан
|2
|0.33
|2.
|Йилмаз Бурак
|2 (1)
|0.33
|3.
|Араужо Луис
|2
|0.33
|4.
|Саншеш Ренату
|1
|0.17
|5.
|Челик Зеки
|1
|0.17
|6.
|Шека
|0
|0
|7.
|Брадариц Домагой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|0
|2.
|Коне Ламин
|1
|0
|3.
|Кароль Лионель
|1
|0
|4.
|Томассон Адриен
|1
|0
|5.
|Ажорк Людовик
|1
|0
|6.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|2.
|Челик Зеки
|2
|0
|3.
|Брадариц Домагой
|2
|0
|4.
|Мандава Рейнилду
|0
|1
|5.
|Пье Жереми
|1
|0
|6.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|7.
|Араужо Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Лилль
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: + = -Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург
Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург
Лилль Последние 20 матчей: + = -Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.10
|1.12
|5.80
|1.15
|3.35
|1.31
|2.25
|1.69
|1.99
|1.87
|1.72
|2.20
|2.35
|1.58
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.66
|2.20
|—
|—
|1.04
|8.60
|1.08
|7.77
|1.01
|17.00
|7.20
|1.10
|5.65
|1.14
|2.54
|1.53
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.54
|2.65
|—
|—
|1.23
|4.30
|—
|—
|1.17
|5.15
|—
|—
|1.05
|10.00
|1.05
|11.25
|1.00
|21.00
|8.07
|1.10
|—
|—
|3.32
|1.35
|2.78
|1.47
|2.24
|1.69
|1.77
|2.12
|2.19
|1.72
|1.82
|2.06
|1.44
|2.90
|1.31
|3.63
|1.40
|3.07
|1.22
|4.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Страсбург 0:3 Лилль
Исход игры
Страсбург
12.6% (20)
Ничья
19.5% (31)
Лилль
67.9% (108)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (75)
Меньше
51.61% (80)
Обе команды забьют
Да
66.45% (103)
Нет
33.55% (52)
Популярный счёт
1:2 Лилль
37.7% (60)
0:1 Лилль
22.6% (36)
1:1 Ничья
17.6% (28)
2:1 Страсбург
5.7% (9)
0:2 Лилль
5% (8)
1:0 Страсбург
3.1% (5)
1:3 Лилль
1.9% (3)
2:0 Страсбург
1.3% (2)
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