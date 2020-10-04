Второй тайм

94' Лилль заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Страсбург

92' ШАНС! Саншеш Ренату нанес удар с лета, но не попал по воротам!

91' Зохи Кевин завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

88' Игрок команды Лилль сделал подножку сопернику.

87' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Хорошую попытку сделал Саади Идрисс . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Удар от ворот произведет Лилль

81' Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе

79' ШАНС! Иконе Жонатан вышел один на один с голкипером...

77' Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Удар от ворот произведет Лилль

75' Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Удар от ворот произведет Лилль

73' Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Удар от ворот произведет Лилль

71' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

68' Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Саншеш Ренату из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

64' Удар от ворот произведет Лилль

64' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Страсбург

62' Ох, нехорошо это выглядит. Симакан Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Араужо Луис получил желтую карточку от судьи

59' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Лилль

57' Саншеш Ренату выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Страсбург

56' Араужо Луис не смог попасть в створ ударом издали

55' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Г О О О О Л - Саншеш Ренату забивает!

53' Выглядело как неплохой момент. Йилмаз Бурак из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

52' Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Бамба Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Опасность! Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

49' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота