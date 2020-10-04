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Страсбург
0:3
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
0:1
21' Гол
Челик Зеки
42' Желтая карточка
Джику Александр
0:2
53' Гол
Саншеш Ренату
59' Желтая карточка
Араужо Луис
0:3
68' Гол
Йилмаз Бурак
90'+4
30
Камара
Бингуру
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
24
Джику
Александр
21
Шахири
Мехди
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Льенар
Димитри
25
Ажорк
Людовик
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
11
Араужо
Луис
18
Саншеш
Ренату
21
Андре
Бенжамин
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
Страсбург
4-1-4-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

21'
0:1
Челик Зеки
42'
Джику Александр
 
53'
0:2
Саншеш Ренату
58'
Шахири Мехди
Беллегард Жан-Рикнер
 
58'
Саади Идрисс
Томассон Адриен
 
59'
 
Араужо Луис
62'
 
Иконе Жонатан
Араужо Луис
68'
0:3
Йилмаз Бурак
(Бамба Джонатан)
70'
Зохи Кевин
Джику Александр
 
70'
Сиссоко Ибраима
Льенар Димитри
 
74'
 
Язиджи Юсуф
Дэвид Джонатан
74'
 
Шека
Андре Бенжамин
86'
Кароль Лионель
Каси Антони
 
90'
 
Лихаджи Исаак
Бамба Джонатан
90'
 
Веа Тимоти
Йилмаз Бурак

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шахири Мехди 2 0.33
2. Ажорк Людовик 1 (1) 0.17
3. Митрович Стефан 1 0.17
4. Льенар Димитри 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 2 0.33
2. Йилмаз Бурак 2 (1) 0.33
3. Араужо Луис 2 0.33
4. Саншеш Ренату 1 0.17
5. Челик Зеки 1 0.17
6. Шека 0 0
7. Брадариц Домагой 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 0
2. Коне Ламин 1 0
3. Кароль Лионель 1 0
4. Томассон Адриен 1 0
5. Ажорк Людовик 1 0
6. Сиссоко Ибраима 1 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
8. Симакан Мохамед 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 2 0
2. Челик Зеки 2 0
3. Брадариц Домагой 2 0
4. Мандава Рейнилду 0 1
5. Пье Жереми 1 0
6. Саншеш Ренату 1 0
7. Араужо Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Лилль 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург
Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург
Лилль Последние 20 матчей: + = -
Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль
Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Страсбург 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Страсбург Лига 1
Страсбург 2:0 Лилль Кубок лиги Лилль 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Лилль Кубок Страсбург 3:0 Лилль Лига 1 Страсбург 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Страсбург 12.6% (20)
X 19.5% (31)
Лилль 67.9% (108)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
62.00 15.00 1.03
3.88 3.28 2.10
10.31 4.57 1.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
6.10 1.12 5.80 1.15 3.35 1.31 2.25 1.69 1.99 1.87 1.72 2.20 2.35 1.58 1.22 4.00 1.66 2.20 1.04 8.60 1.08 7.77 1.01 17.00
7.20 1.10 5.65 1.14 2.54 1.53 1.94 1.88 1.54 2.65 1.23 4.30 1.17 5.15 1.05 10.00 1.05 11.25 1.00 21.00
8.07 1.10 3.32 1.35 2.78 1.47 2.24 1.69 1.77 2.12 2.19 1.72 1.82 2.06 1.44 2.90 1.31 3.63 1.40 3.07 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.90 1.90 1.57 2.41 1.13 5.80 1.06 8.90 1.02 13.00
2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 8.90 1.05 10.50
2.47 1.58 2.03 1.85 1.56 2.51 1.37 3.21 1.22 4.46 1.11 7.05 1.15 5.73 1.11 6.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.72 1.48 2.60 1.15 5.00
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.45 1.10 6.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.50 1.21
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Прогнозы на матч Страсбург 0:3 Лилль

Исход игры
Страсбург
12.6% (20)
Ничья
19.5% (31)
Лилль
67.9% (108)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (75)
Меньше
51.61% (80)
Обе команды забьют
Да
66.45% (103)
Нет
33.55% (52)
Популярный счёт
1:2 Лилль
37.7% (60)
0:1 Лилль
22.6% (36)
1:1 Ничья
17.6% (28)
2:1 Страсбург
5.7% (9)
0:2 Лилль
5% (8)
1:0 Страсбург
3.1% (5)
1:3 Лилль
1.9% (3)
2:0 Страсбург
1.3% (2)
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