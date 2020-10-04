Товен выполнил подачу с правого фланга, но Лопеш с голосом вылетает из ворот и в прыжке забирает сферу.

Кадевере заметил, что Манданда вышел из ворот нанёс удар по воротам, но мяч от соперника вылетел за пределы поля около углового флага.

Дюбуа снова подключился в атаку, но под него подкатился Амави и выбил сферу за боковую линию.

Дюбуа выполнил подачу в центр штрафной, откуда Кадевере головой срезал мяч в створ, но защитник "Марселя" выбил сферу к линии штрафной.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ТИНО КАДЕВЕРЕ!!! Экамби наносит сильнейший удар по воротам с 11-метровой отметки, Манданда переводит мяч в штангу, после чего тот отскакивает вдоль ворот и Кадевере добивает сферу в сетку!

38' Товен выполнил подачу с углового и прямо в руки Лопешу.

37' Бар хорошо посоревновался в скорости с Товеном и выбил игровой снаряд за пределы поля.

36' Кадевере наседает на Амави в штрафной "Марселя", который смог выбить сферу в сторону центрального круга.

35' Сам Товен выполняет подачу в центр штрафной, откуда игроки "Лиона" выбивают игровой снаряд за пределы штрафной.

34' Товен несётся вперёд по правому флангу, но мяч чуть подправил у него из-под ног Бар и перевёл сферу за пределы поля.

34' Кадевере в борьбе за мяч попал прямой ногой по ноге Чалета-Цару.

33' Какере сыграл в центр штрафной площади "Марселя", откуда Дюбуа нанёс удар по воротам и мяч вылетел за пределы поля, пролетев в нескольких метрах от каркаса.

32' Камара сыграл на Сакаи, который пробросил мяч вперёд, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за пределы поля.

31' Ауа выполнил перевод направо в направлении Дюбуа, но Товен смог перехватить игровой снаряд.

30' Денайер в верховом единоборстве подтолкнул Бенедетто и арбитр зафиксировал фол.

29' Мендес вошёл в штрафную по центру, пробил по воротам в угол ворот, и Манданда, вытянувшись в струнку, перевёл круглого за пределы поля.

28' Дюбуа выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда защитники "Марселя" выбивают сферу на линию штрафной.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! УССЕМ АУА!!! Ауа отправил мяч в притирку со штангой, Манданда хорошенько оттолкнулся, угадал направление удара, но отбить игровой снаряд всё равно не смог.

26' Бар вошёл в штрафную передачу после передачи от Экамби, пошёл в лицевую и его сбил Альваро Гонсалес, арбитр указывает на 11-метровую отметку.

25' Дюбуа выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Кадевере головой пробил по воротам, но снаряд пролетел рядом со штангой.

24' Корне пытался убежать по правому флангу в атаку, но игроки "Марселя" смогли выбить сферу у него к центральной линии.

23' Товен перебежал к другому угловому флагу, выполнил подачу от туда в центр вратарской, где Лопеш в прыжке зафиксировал сферу.

22' Товен выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, откуда Дюбуа перевёл сферу над перекладиной.

21' Дюбуа выполнил подачу в штрафную "Марселя", где Манданда спокойно на выходе зафиксировал сферу.

20' Денайер в верховом единоборстве столкнулся со своим партнёром Баром и держался некоторое время за заранее перебинтованную голову.

19' После просмотра повтора арбитр быстро приняла решение о показе красной карточке Демитри Пайе.

18' Арбитры ВАР подсказывают женщине арбитру Стефани Фраппар о слишком мягком наказании и призывают пересмотреть эпизод на кромки поля.

17' Пайе жёстко сыграл на левой бровке против Дюбуа, который с громким криком повалился на газон и за это полузащитник получил жёлтую карточку.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ДИМИТРИ ПАЙЕ!!! Товен на правом краю укрыл мяч корпусом, сыграл на линию штрафной Пайе, который пробил по воротам и мяч влетел низом в угол ворот!

15' Мендес выполнил заброс из глубины поля в штрафную "Марселя", где Манданда на выходе зафиксировал круглого.

14' Пайе неудачно играет в центре поля и игроки "Лиона" спокойно перехватывают игровой снаряд.

13' Ауа прошёл по левому флангу, прошёл Сансона, прокидывал мяч мимо Сакая, который в подкате нарушает правила против соперника.

12' Дюбуа подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, где Манданда на выходе зафиксировал игровой снаряд.

11' Ауа с левого края штрафной простреливал вдоль ворот, но мяч пролетел рядом с Кадевере и Экамби.

10' С начала первого тайма игроки "Лиона" взяли основательно игровой снаряд под свой контроль.

9' Мендес с левого угла штрафной площади нанёс удар по воротам и мяч летит рядом со штангой!

8' Мендес в районе 11-метровой отметки получил мяч, готовился нанести удар по воротам, но игроки "Марселя" выбили сферу за пределы штрафной.

7' Какере выполнил длинную передачу в штрафную "Марселя", откуда Гонсалес выбил сферу за пределы поля.

6' Чуть раньше Чалета-Цар получил жёлтую карточку за грубую игру против Ауа.

5' Дюбуа не успевает сыграть в мяч и бьёт по ногам Амави.

4' Небольшая пауза у нас в матче, Уссем Ауа оказался на газоне и ему требуется медицинская помощь.

3' Очень резво стартует "Лион", Экамби переводит игровой снаряд на левую бровку, где Корне подыграл себе рукой.

2' Экамби с правого края штрафной наносит удар по воротам, но Манданда оказывается на месте и отражает игровой снаряд!