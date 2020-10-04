Лион
1:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Гроупама Арена
Марсель
4' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
0:1
16' ГолПайе Димитри
17' Undefined phrase: football_event_Пайе Димитри
19' Красная карточкаПайе Димитри
1:1
28' ПенальтиАуа Уссем
14
Дюбуа
Лео
26
Бар
Мельвен
23
Мендес
Тьяго
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
27 Лопес МаксимНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
16'
0:1
17'
19'
28'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|4 (3)
|0.67
|2.
|Дюбуа Лео
|1
|0.17
|3.
|Ауа Уссем
|1 (1)
|0.17
|4.
|Бруно Моура
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|2
|0.33
|2.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.33
|3.
|Сансон Морган
|1
|0.17
|4.
|Пайе Димитри
|1
|0.17
|5.
|Жермен Валер
|1
|0.17
|6.
|Радоньич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|2
|0
|2.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|3.
|Ауа Уссем
|0
|1
|4.
|Депай Мемфис
|1
|0
|5.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|7.
|Корне Максвелл
|1
|0
|8.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|9.
|Лукас Жан
|1
|0
|10.
|Бруно Моура
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пайе Димитри
|1
|1
|2.
|Бенедетто Дарио
|1
|1
|3.
|Амави Жордан
|1
|1
|4.
|Сакаи Хироки
|2
|0
|5.
|Альваро Гонсалес II
|2
|0
|6.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|7.
|Стротман Кевин
|1
|0
|8.
|Товен Флорьян
|1
|0
|9.
|Сансон Морган
|1
|0
|10.
|Гуйе Пап
|1
|0
|11.
|Лопес Максим
|1
|0
|12.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|13.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|14.
|Камара Бубакар
|1
|0
|15.
|Балерди Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|0
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Марсель
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: + = -Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион
Марсель Последние 20 матчей: + = -Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель
Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель
Последние игры между собой
Лион: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Марсель 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лион Кубок Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|12.
|Марсель
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|13.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|1:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|16.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|8.90
|1.04
|7.77
|1.08
|6.50
|1.11
|2.18
|1.73
|7.77
|1.08
|1.78
|2.11
|5.80
|1.13
|—
|—
|2.65
|1.47
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.57
|2.40
|1.25
|3.90
|1.19
|4.60
|10.00
|1.01
|8.90
|1.04
|3.70
|1.26
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.04
|1.95
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.34
|3.14
|—
|—
|1.14
|4.95
|—
|—
|1.10
|5.55
|1.01
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.77
|1.30
|2.87
|1.46
|2.26
|1.70
|1.96
|1.94
|1.73
|2.21
|1.51
|2.70
|2.10
|1.77
|1.84
|2.03
|2.17
|1.72
|1.84
|2.02
|1.61
|2.38
|1.13
|7.01
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.00
|1.38
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.06
|8.80
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.47
|2.68
|—
|—
|1.16
|5.35
|1.11
|6.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.96
|1.42
|2.43
|1.59
|1.90
|1.98
|1.55
|2.53
|2.29
|1.65
|1.88
|1.98
|1.45
|2.80
|1.31
|3.51
|1.17
|5.30
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион 1:1 Марсель
Исход игры
Лион
67.1% (104)
Ничья
29.7% (46)
Марсель
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
48.34% (73)
Меньше
51.66% (78)
Обе команды забьют
Да
73.51% (111)
Нет
26.49% (40)
Популярный счёт
2:1 Лион
40% (62)
1:1 Ничья
25.2% (39)
1:0 Лион
19.4% (30)
2:0 Лион
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Марсель
1.9% (3)
3:1 Лион
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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