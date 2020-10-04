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  3. Франция
Лион
1:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Марсель
0'
4' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
0:1
16' Гол
Пайе Димитри
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Пайе Димитри
19' Красная карточка
Пайе Димитри
1:1
28' Пенальти
Ауа Уссем
42'
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
26
Бар
Мельвен
25
Какере
Максанс
23
Мендес
Тьяго
7
Экамби
Карл
Токо
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
11
Кадевере
Тино
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Лион
4-2-3-1
Марсель
4-3-3

Ход матча

4'
 
Чалета-Цар Дуе
16'
0:1
Пайе Димитри
(Товен Флорьян)
17'
 
Пайе Димитри
19'
 
Пайе Димитри
28'
Ауа Уссем
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 4 (3) 0.67
2. Дюбуа Лео 1 0.17
3. Ауа Уссем 1 (1) 0.17
4. Бруно Моура 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 2 0.33
2. Чалета-Цар Дуе 2 0.33
3. Сансон Морган 1 0.17
4. Пайе Димитри 1 0.17
5. Жермен Валер 1 0.17
6. Радоньич Неманья 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Дембеле Мусса II 2 0
3. Ауа Уссем 0 1
4. Депай Мемфис 1 0
5. Андерсен Йоаким 1 0
6. Дюбуа Лео 1 0
7. Корне Максвелл 1 0
8. Экамби Карл Токо 1 0
9. Лукас Жан 1 0
10. Бруно Моура 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Пайе Димитри 1 1
2. Бенедетто Дарио 1 1
3. Амави Жордан 1 1
4. Сакаи Хироки 2 0
5. Альваро Гонсалес II 2 0
6. Нагатомо Юто 1 0
7. Стротман Кевин 1 0
8. Товен Флорьян 1 0
9. Сансон Морган 1 0
10. Гуйе Пап 1 0
11. Лопес Максим 1 0
12. Чалета-Цар Дуе 1 0
13. Радоньич Неманья 1 0
14. Камара Бубакар 1 0
15. Балерди Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 0 0 40% (2) 0 40% (2) 20% (1)
 Марсель 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион
Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург
Марсель Последние 20 матчей: + = -
Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель
Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель

Последние игры между собой

Лион: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Лион 1:0 Марсель Кубок Марсель 2:1 Лион Лига 1 Марсель 0:3 Лион Лига 1 Лион 4:2 Марсель Лига 1
Марсель 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лион Кубок Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
12. Марсель 1:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион 1:1 Заявка 6 1 4 1 7 - 5 7
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
20. Дижон Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ТИНО КАДЕВЕРЕ!!! Экамби наносит сильнейший удар по воротам с 11-метровой отметки, Манданда переводит мяч в штангу, после чего тот отскакивает вдоль ворот и Кадевере добивает сферу в сетку!
  • Угловой
    42'
    Дюбуа выполнил подачу в центр штрафной, откуда Кадевере головой срезал мяч в створ, но защитник "Марселя" выбил сферу к линии штрафной.
  • 41'
    Дюбуа снова подключился в атаку, но под него подкатился Амави и выбил сферу за боковую линию.
  • 40'
    Кадевере заметил, что Манданда вышел из ворот нанёс удар по воротам, но мяч от соперника вылетел за пределы поля около углового флага.
  • 39'
    Товен выполнил подачу с правого фланга, но Лопеш с голосом вылетает из ворот и в прыжке забирает сферу.
  • Угловой
    38'
    Товен выполнил подачу с углового и прямо в руки Лопешу.
  • 37'
    Бар хорошо посоревновался в скорости с Товеном и выбил игровой снаряд за пределы поля.
  • 36'
    Кадевере наседает на Амави в штрафной "Марселя", который смог выбить сферу в сторону центрального круга.
  • Угловой
    35'
    Сам Товен выполняет подачу в центр штрафной, откуда игроки "Лиона" выбивают игровой снаряд за пределы штрафной.
  • 34'
    Товен несётся вперёд по правому флангу, но мяч чуть подправил у него из-под ног Бар и перевёл сферу за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    34'
    Кадевере в борьбе за мяч попал прямой ногой по ноге Чалета-Цару.
  • 33'
    Какере сыграл в центр штрафной площади "Марселя", откуда Дюбуа нанёс удар по воротам и мяч вылетел за пределы поля, пролетев в нескольких метрах от каркаса.
  • 32'
    Камара сыграл на Сакаи, который пробросил мяч вперёд, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за пределы поля.
  • 31'
    Ауа выполнил перевод направо в направлении Дюбуа, но Товен смог перехватить игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    30'
    Денайер в верховом единоборстве подтолкнул Бенедетто и арбитр зафиксировал фол.
  • Опасный момент
    29'
    Мендес вошёл в штрафную по центру, пробил по воротам в угол ворот, и Манданда, вытянувшись в струнку, перевёл круглого за пределы поля.
  • Угловой
    28'
    Дюбуа выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда защитники "Марселя" выбивают сферу на линию штрафной.
  • Пенальти
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! УССЕМ АУА!!! Ауа отправил мяч в притирку со штангой, Манданда хорошенько оттолкнулся, угадал направление удара, но отбить игровой снаряд всё равно не смог.
  • Пенальти!
    26'
    Бар вошёл в штрафную передачу после передачи от Экамби, пошёл в лицевую и его сбил Альваро Гонсалес, арбитр указывает на 11-метровую отметку.
  • 25'
    Дюбуа выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Кадевере головой пробил по воротам, но снаряд пролетел рядом со штангой.
  • 24'
    Корне пытался убежать по правому флангу в атаку, но игроки "Марселя" смогли выбить сферу у него к центральной линии.
  • Угловой
    23'
    Товен перебежал к другому угловому флагу, выполнил подачу от туда в центр вратарской, где Лопеш в прыжке зафиксировал сферу.
  • Угловой
    22'
    Товен выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, откуда Дюбуа перевёл сферу над перекладиной.
  • 21'
    Дюбуа выполнил подачу в штрафную "Марселя", где Манданда спокойно на выходе зафиксировал сферу.
  • 20'
    Денайер в верховом единоборстве столкнулся со своим партнёром Баром и держался некоторое время за заранее перебинтованную голову.
  • Красная карточка
    19'
    После просмотра повтора арбитр быстро приняла решение о показе красной карточке Демитри Пайе.
  • Видеоповтор
    18'
    Арбитры ВАР подсказывают женщине арбитру Стефани Фраппар о слишком мягком наказании и призывают пересмотреть эпизод на кромки поля.
  • Желтая карточка
    17'
    Пайе жёстко сыграл на левой бровке против Дюбуа, который с громким криком повалился на газон и за это полузащитник получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ДИМИТРИ ПАЙЕ!!! Товен на правом краю укрыл мяч корпусом, сыграл на линию штрафной Пайе, который пробил по воротам и мяч влетел низом в угол ворот!
  • 15'
    Мендес выполнил заброс из глубины поля в штрафную "Марселя", где Манданда на выходе зафиксировал круглого.
  • 14'
    Пайе неудачно играет в центре поля и игроки "Лиона" спокойно перехватывают игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    13'
    Ауа прошёл по левому флангу, прошёл Сансона, прокидывал мяч мимо Сакая, который в подкате нарушает правила против соперника.
  • 12'
    Дюбуа подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, где Манданда на выходе зафиксировал игровой снаряд.
  • 11'
    Ауа с левого края штрафной простреливал вдоль ворот, но мяч пролетел рядом с Кадевере и Экамби.
  • 10'
    С начала первого тайма игроки "Лиона" взяли основательно игровой снаряд под свой контроль.
  • 9'
    Мендес с левого угла штрафной площади нанёс удар по воротам и мяч летит рядом со штангой!
  • 8'
    Мендес в районе 11-метровой отметки получил мяч, готовился нанести удар по воротам, но игроки "Марселя" выбили сферу за пределы штрафной.
  • 7'
    Какере выполнил длинную передачу в штрафную "Марселя", откуда Гонсалес выбил сферу за пределы поля.
  • Желтая карточка
    6'
    Чуть раньше Чалета-Цар получил жёлтую карточку за грубую игру против Ауа.
  • Фол, нарушение
    5'
    Дюбуа не успевает сыграть в мяч и бьёт по ногам Амави.
  • Травма, повреждение
    4'
    Небольшая пауза у нас в матче, Уссем Ауа оказался на газоне и ему требуется медицинская помощь.
  • Фол, нарушение
    3'
    Очень резво стартует "Лион", Экамби переводит игровой снаряд на левую бровку, где Корне подыграл себе рукой.
  • 2'
    Экамби с правого края штрафной наносит удар по воротам, но Манданда оказывается на месте и отражает игровой снаряд!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 6-го тура французской Лиги 1. В рамках этой игры на стадионе "Гроупама Арена" в Лионе, вместимостью 59500 мест, лицом к лицу сойдутся "Лион" и "Марсель". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Стефани Фраппаром; помощники судьи - Микаэль Бершебрю, Филипп Жеанн; резервный арбитр - Эрик Ваттеллье. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 155
    Лион 67.1% (104)
    X 29.7% (46)
    Марсель 3.2% (5)
    Все прогнозы
    2.05 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Марсель
    1.89
    4.60
    5.05
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.88 3.65 4.15
1.32 4.60 13.00
1.73 4.15 5.50
1.36 4.20 12.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 8.90 1.04 7.77 1.08 6.50 1.11 2.18 1.73 7.77 1.08 1.78 2.11 5.80 1.13 2.65 1.47 2.00 1.80 1.57 2.40 1.25 3.90 1.19 4.60
10.00 1.01 8.90 1.04 3.70 1.26 2.88 1.42 2.04 1.95 1.53 2.50 1.34 3.14 1.14 4.95 1.10 5.55 1.01 10.00
3.77 1.30 2.87 1.46 2.26 1.70 1.96 1.94 1.73 2.21 1.51 2.70 2.10 1.77 1.84 2.03 2.17 1.72 1.84 2.02 1.61 2.38 1.13 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.00 1.38 1.93 1.87 2.15 1.70 1.38 3.00 1.53 2.50 1.10 6.80 1.06 8.80
3.12 1.36 2.12 1.72 1.47 2.68 1.16 5.35 1.11 6.75
2.96 1.42 2.43 1.59 1.90 1.98 1.55 2.53 2.29 1.65 1.88 1.98 1.45 2.80 1.31 3.51 1.17 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.90 1.38 2.00 1.80 1.48 2.63 1.30 3.50
4.05 1.24 2.75 1.45 1.73 2.11 1.31 3.45 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.20
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Лион 1:1 Марсель

Исход игры
Лион
67.1% (104)
Ничья
29.7% (46)
Марсель
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
48.34% (73)
Меньше
51.66% (78)
Обе команды забьют
Да
73.51% (111)
Нет
26.49% (40)
Популярный счёт
2:1 Лион
40% (62)
1:1 Ничья
25.2% (39)
1:0 Лион
19.4% (30)
2:0 Лион
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Марсель
1.9% (3)
3:1 Лион
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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