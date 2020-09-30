Лион
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Стадион: Гроупама Арена
Марсель
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|4 (3)
|0.8
|2.
|Дюбуа Лео
|1
|0.2
|3.
|Бруно Моура
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|2
|0.4
|2.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.4
|3.
|Сансон Морган
|1
|0.2
|4.
|Жермен Валер
|1
|0.2
|5.
|Пайе Димитри
|0
|0
|6.
|Радоньич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|2
|0
|2.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|3.
|Ауа Уссем
|0
|1
|4.
|Депай Мемфис
|1
|0
|5.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|7.
|Корне Максвелл
|1
|0
|8.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|9.
|Лукас Жан
|1
|0
|10.
|Бруно Моура
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетто Дарио
|1
|1
|2.
|Амави Жордан
|1
|1
|3.
|Сакаи Хироки
|2
|0
|4.
|Альваро Гонсалес II
|2
|0
|5.
|Пайе Димитри
|1
|0
|6.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|7.
|Стротман Кевин
|1
|0
|8.
|Товен Флорьян
|1
|0
|9.
|Сансон Морган
|1
|0
|10.
|Гуйе Пап
|1
|0
|11.
|Лопес Максим
|1
|0
|12.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|13.
|Камара Бубакар
|1
|0
|14.
|Балерди Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|0
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Марсель
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: + = -Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион
Марсель Последние 20 матчей: + = -Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель
Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель
Последние игры между собой
Лион: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Марсель 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лион Кубок Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|8.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|9.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.50
|1.05
|3.65
|1.28
|2.80
|1.47
|2.18
|1.73
|1.95
|1.91
|1.74
|2.17
|1.53
|2.60
|1.35
|3.35
|1.16
|5.70
|1.11
|5.80
|1.03
|10.50
|—
|—
|10.25
|1.01
|9.20
|1.03
|3.54
|1.28
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.99
|2.00
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.30
|3.40
|1.12
|5.40
|1.09
|5.95
|1.00
|11.25
|—
|—
|8.17
|1.06
|6.65
|1.07
|3.37
|1.31
|2.68
|1.48
|—
|—
|1.89
|1.96
|—
|—
|1.48
|2.68
|1.33
|3.26
|1.13
|4.97
|1.10
|5.53
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.79
|1.30
|2.91
|1.46
|2.29
|1.69
|1.97
|1.93
|1.74
|2.20
|1.51
|2.70
|1.34
|3.46
|—
|—
|1.12
|7.11
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.13
|6.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.14
|5.65
|1.10
|6.95
|—
|—
|—
|—
|2.84
|1.41
|—
|—
|1.92
|1.90
|—
|—
|1.42
|2.81
|1.11
|4.95
|1.08
|5.65
|1.01
|13.82
|1.01
|14.45
|3.03
|1.43
|2.48
|1.59
|1.93
|1.97
|1.58
|2.52
|1.42
|3.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лион - Марсель
Исход игры
Лион
71.7% (38)
Ничья
20.8% (11)
Марсель
7.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
72.55% (37)
Нет
27.45% (14)
Популярный счёт
2:1 Лион
45.3% (24)
1:0 Лион
20.8% (11)
1:1 Ничья
17% (9)
1:2 Марсель
3.8% (2)
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