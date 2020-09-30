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Стадион:
Марсель

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 4 (3) 0.8
2. Дюбуа Лео 1 0.2
3. Бруно Моура 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 2 0.4
2. Чалета-Цар Дуе 2 0.4
3. Сансон Морган 1 0.2
4. Жермен Валер 1 0.2
5. Пайе Димитри 0 0
6. Радоньич Неманья 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Дембеле Мусса II 2 0
3. Ауа Уссем 0 1
4. Депай Мемфис 1 0
5. Андерсен Йоаким 1 0
6. Дюбуа Лео 1 0
7. Корне Максвелл 1 0
8. Экамби Карл Токо 1 0
9. Лукас Жан 1 0
10. Бруно Моура 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Бенедетто Дарио 1 1
2. Амави Жордан 1 1
3. Сакаи Хироки 2 0
4. Альваро Гонсалес II 2 0
5. Пайе Димитри 1 0
6. Нагатомо Юто 1 0
7. Стротман Кевин 1 0
8. Товен Флорьян 1 0
9. Сансон Морган 1 0
10. Гуйе Пап 1 0
11. Лопес Максим 1 0
12. Радоньич Неманья 1 0
13. Камара Бубакар 1 0
14. Балерди Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 0 0 40% (2) 0 40% (2) 20% (1)
 Марсель 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион
Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург
Марсель Последние 20 матчей: + = -
Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель
Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель

Последние игры между собой

Лион: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Лион 1:0 Марсель Кубок Марсель 2:1 Лион Лига 1 Марсель 0:3 Лион Лига 1 Лион 4:2 Марсель Лига 1
Марсель 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лион Кубок Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Лилль Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Монпелье Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Сент-Этьен Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ланс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Монако Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. ПСЖ Заявка 5 3 0 2 6 - 2 9
8. Анже Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
9. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Брест Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
12. Лион Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
13. Бордо Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
15. Нант Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Метц Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Лорьян Заявка 5 1 1 3 8 - 10 4
18. Страсбург Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
19. Реймс Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Лион 71.7% (38)
    X 20.8% (11)
    Марсель 7.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Марсель
    1.76
    4.05
    5.35
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.75 3.80 4.75
    1.72 3.90 5.20
    1.76 4.05 5.35
    1.81 3.71 4.41
    1.71 4.05 5.12

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 8.50 1.05 3.65 1.28 2.80 1.47 2.18 1.73 1.95 1.91 1.74 2.17 1.53 2.60 1.35 3.35 1.16 5.70 1.11 5.80 1.03 10.50
    10.25 1.01 9.20 1.03 3.54 1.28 2.77 1.44 1.99 2.00 1.50 2.59 1.30 3.40 1.12 5.40 1.09 5.95 1.00 11.25
    8.17 1.06 6.65 1.07 3.37 1.31 2.68 1.48 1.89 1.96 1.48 2.68 1.33 3.26 1.13 4.97 1.10 5.53 1.03 11.22 1.03 11.22
    3.79 1.30 2.91 1.46 2.29 1.69 1.97 1.93 1.74 2.20 1.51 2.70 1.34 3.46 1.12 7.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.86 1.96 1.41 2.95 1.13 6.20
    3.15 1.36 2.04 1.78 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
    2.84 1.41 1.92 1.90 1.42 2.81 1.11 4.95 1.08 5.65 1.01 13.82 1.01 14.45
    3.03 1.43 2.48 1.59 1.93 1.97 1.58 2.52 1.42 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.20
    3.95 1.25 2.68 1.47 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.95
    1.89 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.31
    Где смотреть матч Лион - Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч Лион - Марсель

    Исход игры
    Лион
    71.7% (38)
    Ничья
    20.8% (11)
    Марсель
    7.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    72.55% (37)
    Нет
    27.45% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    45.3% (24)
    1:0 Лион
    20.8% (11)
    1:1 Ничья
    17% (9)
    1:2 Марсель
    3.8% (2)
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