Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: + = -Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция
Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения
Албания Последние 20 матчей: + = -Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра
Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания
Последние игры между собой
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Албания: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
Прогнозы на матч Армения - Албания
Исход игры
Армения
45.7% (32)
Ничья
28.6% (20)
Албания
25.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
39.71% (27)
Меньше
60.29% (41)
Обе команды забьют
Да
67.65% (46)
Нет
32.35% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (19)
2:1 Армения
22.9% (16)
1:0 Армения
14.3% (10)
1:2 Албания
12.9% (9)
0:1 Албания
10% (7)
2:0 Армения
4.3% (3)
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