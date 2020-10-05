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Армения
 
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Албания

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: + = -
Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция
Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения
Албания Последние 20 матчей: + = -
Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра
Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания

Последние игры между собой

Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Албания: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Армения 0:3 Албания ЕВРО 2016: Отборочные матчи Албания 2:1 Армения ЕВРО 2016: Отборочные матчи Албания 2:0 Армения Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2020, осталось 2 дня 11 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 70
    Армения 45.7% (32)
    X 28.6% (20)
    Албания 25.7% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Албания
    3.55
    3.25
    2.15
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.55 3.25 2.15

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.30 1.05 6.20 1.10 2.75 1.41 2.12 1.72 1.80 2.01 1.62 2.30 1.29 3.45 1.20 4.20 1.07 7.60 1.05 8.30 0.00 15.00
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.64 2.26 1.29 3.35 1.07 7.60
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
    Где смотреть матч Армения - Албания онлайн

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    Прогнозы на матч Армения - Албания

    Исход игры
    Армения
    45.7% (32)
    Ничья
    28.6% (20)
    Албания
    25.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.71% (27)
    Меньше
    60.29% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (46)
    Нет
    32.35% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.1% (19)
    2:1 Армения
    22.9% (16)
    1:0 Армения
    14.3% (10)
    1:2 Албания
    12.9% (9)
    0:1 Албания
    10% (7)
    2:0 Армения
    4.3% (3)
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