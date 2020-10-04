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Италия
 
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Стадион:
Молдова

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: + = -
Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия
Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия
Молдова Последние 20 матчей: + = -
Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия
Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2020, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 70
    Италия 98.6% (69)
    X 0% (0)
    Молдова 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Молдова
    1.04
    19.50
    50.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.04 19.50 50.00
    1.04 17.25 35.00

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    5.30 1.14 4.60 1.18 2.95 1.40 2.44 1.57 1.93 1.93 1.77 2.12 1.60 2.41 1.42 2.85 1.25 4.00 1.19 4.40 1.08 6.80
    5.25 1.17 4.40 1.22 2.82 1.44 2.31 1.63 1.91 1.99 1.56 2.46 1.42 2.91 1.24 4.15 1.19 4.85 1.09 7.80
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.46 1.55 1.83 1.98 1.48 2.65
    4.90 1.18 2.32 1.61 1.74 2.09 1.44 2.79 1.18 4.85
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.50 1.49 1.79 1.96 1.42 2.75
    3.32 1.33 2.53 1.52 1.81 2.00 1.43 2.83 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.23 1.65
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.53 1.30
    Где смотреть матч Италия - Молдова онлайн

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    Прогнозы на матч Италия - Молдова

    Исход игры
    Италия
    98.6% (69)
    Ничья
    0% (0)
    Молдова
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (52)
    Меньше
    23.53% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    8.82% (6)
    Нет
    91.18% (62)
    Популярный счёт
    3:0 Италия
    44.3% (31)
    2:0 Италия
    18.6% (13)
    4:0 Италия
    17.1% (12)
    3:1 Италия
    4.3% (3)
    2:1 Италия
    4.3% (3)
    5:0 Италия
    2.9% (2)
    1:0 Италия
    2.9% (2)
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