Италия
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Стадион: Артемио Франки
Молдова
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: + = -Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия
Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия
Молдова Последние 20 матчей: + = -Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия
Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова
Тотал
Прогнозы на матч Италия - Молдова
Исход игры
Италия
98.6% (69)
Ничья
0% (0)
Молдова
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (52)
Меньше
23.53% (16)
Обе команды забьют
Да
8.82% (6)
Нет
91.18% (62)
Популярный счёт
3:0 Италия
44.3% (31)
2:0 Италия
18.6% (13)
4:0 Италия
17.1% (12)
3:1 Италия
4.3% (3)
2:1 Италия
4.3% (3)
5:0 Италия
2.9% (2)
1:0 Италия
2.9% (2)
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