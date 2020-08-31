Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория
Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия
Уэльс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс
Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай
Последние игры между собой
Англия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Уэльс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.60
|1.20
|3.65
|1.28
|2.31
|1.65
|2.07
|1.81
|1.81
|2.06
|1.74
|2.17
|1.51
|2.55
|1.25
|3.90
|1.19
|4.10
|1.07
|7.50
|1.06
|8.10
|12.75
|1.00
|11.25
|1.00
|4.30
|1.17
|3.48
|1.28
|2.22
|1.63
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.49
|2.77
|1.24
|3.95
|1.17
|4.65
|1.05
|8.00
|1.04
|8.50
|—
|—
|—
|—
|4.65
|1.18
|—
|—
|2.30
|1.59
|2.04
|1.75
|1.77
|2.02
|1.59
|2.31
|1.47
|2.61
|—
|—
|1.17
|4.75
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Англия - Уэльс
Исход игры
Англия
97.3% (73)
Ничья
2.7% (2)
Уэльс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (46)
Меньше
37.84% (28)
Обе команды забьют
Да
55.41% (41)
Нет
44.59% (33)
Популярный счёт
2:1 Англия
33.3% (25)
2:0 Англия
30.7% (23)
3:1 Англия
17.3% (13)
3:0 Англия
8% (6)
1:0 Англия
5.3% (4)
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