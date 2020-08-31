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Англия
 
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Стадион:
Уэльс

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория
Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия
Уэльс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс
Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай

Последние игры между собой

Англия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Уэльс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Англия 2:1 Уэльс ЕВРО 2016 Англия 1:0 Уэльс ЕВРО 2012 Уэльс 0:2 Англия ЕВРО 2012 Уэльс 0:3 Англия Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 75
    Англия 97.3% (73)
    X 2.7% (2)
    Уэльс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Уэльс
    1.36
    5.65
    9.77
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.33 5.15 9.10
    1.36 5.00 10.00
    1.33 5.65 12.75
    1.31 5.35 9.77

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 4.60 1.20 3.65 1.28 2.31 1.65 2.07 1.81 1.81 2.06 1.74 2.17 1.51 2.55 1.25 3.90 1.19 4.10 1.07 7.50 1.06 8.10
    12.75 1.00 11.25 1.00 4.30 1.17 3.48 1.28 2.22 1.63 1.77 2.05 1.49 2.77 1.24 3.95 1.17 4.65 1.05 8.00 1.04 8.50
    4.65 1.18 2.30 1.59 2.04 1.75 1.77 2.02 1.59 2.31 1.47 2.61 1.17 4.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.60 1.57 2.40 1.21 4.50
    3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60
    2.98 1.38 2.36 1.56 1.80 2.00 1.55 2.41 1.37 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75 1.30 3.35
    4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.84
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.32
    Где смотреть матч Англия - Уэльс онлайн

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    Прогнозы на матч Англия - Уэльс

    Исход игры
    Англия
    97.3% (73)
    Ничья
    2.7% (2)
    Уэльс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (46)
    Меньше
    37.84% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    55.41% (41)
    Нет
    44.59% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Англия
    33.3% (25)
    2:0 Англия
    30.7% (23)
    3:1 Англия
    17.3% (13)
    3:0 Англия
    8% (6)
    1:0 Англия
    5.3% (4)
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