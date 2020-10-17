Мог убегать в контратаку "Рейнджерс", но пас Дэвиса на ход Морелоса перехватил в последний момент Уэлш.

Руками откровенно хватал соперника на своей половине поля Дэвис. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Долго катают мяч в центре поля "кельты". Пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

Ничего интересного в добавленное время не произошла, так что судья отправил команды на перерыв!

41' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Макгрегор, но рано стартовал Даффи и оказался в офсайде.

40' В верховой борьбе против Макгрегора заехал сопернику по голове Морелосю Штрафной удар исполнять будут "кельты".

39' Навесил с углового на дальнюю штангу Тавернье, но здесь в борьбе с Даффи не смог пробить головой Баришич.

38' Сместился с фланга в центр Кент и с линии штрафной пробил по воротам, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.

37' Ушел от опеки по флангу Браун и подал в центр штрафной, но грамотно на выходе сыграл Макгрегор и забрал мяч в свои руки.

36' По флангу отдавал Тавернье на ход Морелосу, но тот не сумел остановить мяч в пределах поля. Будут вбрасывать аут хозяева.

35' Со штрафного Тавернье подал на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Даффи и вынес сферу головой подальше.

34' Получил по ногам перед чужой штрафной Тавернье сразу от двоих защитников. Штрафной удар будут исполнять гости.

33' Мог убегать на ворота соперника Фримпонг после заброса от Брауна, но судья остановил игру из-за офсайда.

32' С левого фланга низом простреливал Лашальт на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Эльюнусси в борьбе против Голдсона.

31' Со штрафного Баришич подал на линию вратарской, но здесь не выдержал линию Дэвис и оказался в офсайде.

30' На фланге получил по ногам Баришич от Айера. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

29' Прорывался по флангу Моралес и попытался прострелить в штрафную, но мяч застрял в гуще защитников.

28' Теперь уже Фримпонг в очередной раз навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

27' Убежал по правому флангу Таверньер и навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить Кенту не позволил Даффи.

26' С левого фланга Лашальт подал в центр штрафной площади, но здесь Хеландер головой вынес сферу подальше.

25' В верховой борьбе против Дэвиса в центре поля подтолкнул соперника в спину Браун. Штрафной удар исполнять будут гости.

24' Мог пробивать Даффи после подачи с углового от Лашальта, но в борьбе с Голдсоном нарушил он правила.

23' Накрутил соперника на фланге Фримпонг и прострелил вдоль ворот, но от ноги Баришича сфера пошла на угловой.

22' Продавил соперника по флангу Нтшан и прострелил вдоль ворот, но здесь Хеландер спокойно вынес сферу в аут.

21' Прорвался в атаку по флангу Эльюнусси и прострелил в штрафную на Макгрегора, но успел вернуться в оборону Голдсон и не позволил сопернику пробить.

20' Подавал с углового Тавернье на дальнюю штангу. но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Хеландер.

19' Догнал мяч в штрафной соперника Морелос и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.

18' Диагональный пас исполнял Арфилд на правый фланг, куда врывался Камара, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

17' Выиграл подбор у штрафной соперника Баркер и тут же пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

16' Выскакивал на ворота соперника Лашальт после заброса от Эльюнусси, но в попытке перебросить голкипера пробил о выше перекладины.

15' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Морелос. Потребуется ему помощь медиков.

14' С правого фланга Кент сместился в штрафную, где пробил низом в ближний угол, но мяч полетел точно в руки Баркасу.

12' С правого фланга прострелил Фримпонг низом в штрафную, но здесь пробить Эльюнусси не позволил Хеландер.

11' С лету пробил Баркер из пределов штрафной площади после подачи от Дэвиса, но крайне неточным вышел этот удар.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Коннор Голдсон! Со штрафного навесил Дэвис точно на линию вратарской, куда ворвался на скорости Голдсон и головой вколотил мяч точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.

9' Грамотно подставился на чужой половине поля Дэвис и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.

8' Теперь уже по флангу прорвался Арфилд и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге не успел замкнуть Кент.

7' Убежал по флангу Лашальт и низом прострелил в центр штрафной, но здесь удар Климала заблокировали защитники.

6' Мог убегать на ворота соперника Морелос после заброса от Дэвиса, но тот проиграл борьбу за мяч сразу двоим защитникам.

5' По флангу отдавал Тавернье на ход Камара, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить мяч в пределах поля.

4' Диагональным пасом Браун искал на чужой половине поля Фримпонга, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

3' С правого фланга навесил Баркер в центр штрафной площади, здесь Айер головой вынес сферу за боковую линию.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.