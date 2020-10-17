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  2. Матчи
  3. Шотландия
Селтик
0:1
Перерыв

Стадион:
Глазго Рейнджерс
0'
0:1
9' Гол
Голдсон Коннор
1
Баркас
Василис
35
Айер
Кристоффер
4
Даффи
Шейн
57
Уэлш
Стивен
30
Фримпонг
Жереми
8
Браун
Скотт
21
Нтшан
Жюль
42
Макгрегор
Каллум
93
Лашальт
Диего
11
Климала
Патрик
27
Эльюнусси
Мохамед
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
5
Хеландер
Филип
31
Баришич
Борна
37
Арфилд
Скотт
10
Дэвис
Стивен
18
Камара
Глен
21
Баркер
Брэндон
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
Селтик
3-5-2
Глазго Рейнджерс
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Голдсон Коннор
(Тавернье Джеймс)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айети Альбиан 5 0.5
2. Эдуар Одсонн 4 (1) 0.4
3. Климала Патрик 3 0.3
4. Кристи Райан 2 0.2
5. Макгрегор Каллум 2 0.2
6. Даффи Шейн 2 0.2
7. Форрест Джеймс 2 0.2
8. Эльюнусси Мохамед 1 0.1
9. Жюльен Кристофер 1 0.1
10. Айер Кристоффер 1 0.1
11. Фримпонг Жереми 1 0.1
12. Гриффитс Лей 1 0.1
13. Тэйлор Грэг 0 0
14. Нтшан Жюль 0 0
15. Тернбулл Дэвид 0 0
16. Эль-Хамид Хатем Абд 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавернье Джеймс 5 (3) 0.45
2. Кент Райан 4 0.36
3. Морелос Альфредо 3 0.27
4. Арфилд Скотт 2 0.18
5. Руфе Кемар 2 0.18
6. Иттен Седрик 2 0.18
7. Хаджи Янис 1 0.09
8. Баришич Борна 1 0.09
9. Голдсон Коннор 1 0.09
10. Баркер Брэндон 1 0.09
11. Джонс Джордан 1 0.09
12. Арибо Джо 1 0.09

Карточки

Селтик
# Игрок      
1. Браун Скотт 4 0
2. Тэйлор Грэг 1 0
3. Макгрегор Каллум 1 0
4. Нтшан Жюль 1 0
5. Айер Кристоффер 1 0
6. Тернбулл Дэвид 1 0
7. Климала Патрик 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Морелос Альфредо 2 0
2. Голдсон Коннор 1 0
3. Баришич Борна 1 0
4. Иттен Седрик 1 0
5. Баркер Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Селтик 12% (3) 20% (5) 16% (4) 16% (4) 12% (3) 24% (6)
 Глазго Рейнджерс 8.7% (2) 26.09% (6) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Селтик Последние 20 матчей: + = -
Сент-Джонстон 0:2 Селтик Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан Рига 0:1 Селтик
Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл Селтик 1:2 Ференцварош Данди Юнайтед 0:1 Селтик Селтик 6:0 КР Рейкьявик Килмарнок 1:1 Селтик Селтик 5:1 Гамильтон Академикал Селтик 3:1 Хиберниан Селтик 2:0 Росс Каунти ПСЖ 4:0 Селтик Лион 2:1 Селтик Ницца 1:1 Селтик Селтик 5:0 Сент-Миррен Ливингстон 2:2 Селтик
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: + = -
Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс
Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри Глазго Рейнджерс 4:0 Мотеруэлл Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Росс Каунти 0:1 Глазго Рейнджерс

Последние игры между собой

Селтик: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Глазго Рейнджерс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Селтик 1:2 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Премьер-лига
Селтик 2:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 5:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 4:0 Глазго Рейнджерс Кубок Глазго Рейнджерс 2:3 Селтик Премьер-лига Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик Премьер-лига Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего интересного в добавленное время не произошла, так что судья отправил команды на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Долго катают мяч в центре поля "кельты". Пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 43'
    Руками откровенно хватал соперника на своей половине поля Дэвис. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 42'
    Мог убегать в контратаку "Рейнджерс", но пас Дэвиса на ход Морелоса перехватил в последний момент Уэлш.
  • Офсайд
    41'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Макгрегор, но рано стартовал Даффи и оказался в офсайде.
  • 40'
    В верховой борьбе против Макгрегора заехал сопернику по голове Морелосю Штрафной удар исполнять будут "кельты".
  • 39'
    Навесил с углового на дальнюю штангу Тавернье, но здесь в борьбе с Даффи не смог пробить головой Баришич.
  • Угловой
    38'
    Сместился с фланга в центр Кент и с линии штрафной пробил по воротам, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.
  • 37'
    Ушел от опеки по флангу Браун и подал в центр штрафной, но грамотно на выходе сыграл Макгрегор и забрал мяч в свои руки.
  • 36'
    По флангу отдавал Тавернье на ход Морелосу, но тот не сумел остановить мяч в пределах поля. Будут вбрасывать аут хозяева.
  • 35'
    Со штрафного Тавернье подал на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Даффи и вынес сферу головой подальше.
  • 34'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Тавернье сразу от двоих защитников. Штрафной удар будут исполнять гости.
  • Офсайд
    33'
    Мог убегать на ворота соперника Фримпонг после заброса от Брауна, но судья остановил игру из-за офсайда.
  • 32'
    С левого фланга низом простреливал Лашальт на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Эльюнусси в борьбе против Голдсона.
  • Офсайд
    31'
    Со штрафного Баришич подал на линию вратарской, но здесь не выдержал линию Дэвис и оказался в офсайде.
  • 30'
    На фланге получил по ногам Баришич от Айера. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 29'
    Прорывался по флангу Моралес и попытался прострелить в штрафную, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 28'
    Теперь уже Фримпонг в очередной раз навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 27'
    Убежал по правому флангу Таверньер и навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить Кенту не позволил Даффи.
  • 26'
    С левого фланга Лашальт подал в центр штрафной площади, но здесь Хеландер головой вынес сферу подальше.
  • 25'
    В верховой борьбе против Дэвиса в центре поля подтолкнул соперника в спину Браун. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 24'
    Мог пробивать Даффи после подачи с углового от Лашальта, но в борьбе с Голдсоном нарушил он правила.
  • Угловой
    23'
    Накрутил соперника на фланге Фримпонг и прострелил вдоль ворот, но от ноги Баришича сфера пошла на угловой.
  • 22'
    Продавил соперника по флангу Нтшан и прострелил вдоль ворот, но здесь Хеландер спокойно вынес сферу в аут.
  • 21'
    Прорвался в атаку по флангу Эльюнусси и прострелил в штрафную на Макгрегора, но успел вернуться в оборону Голдсон и не позволил сопернику пробить.
  • 20'
    Подавал с углового Тавернье на дальнюю штангу. но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Хеландер.
  • Угловой
    19'
    Догнал мяч в штрафной соперника Морелос и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.
  • 18'
    Диагональный пас исполнял Арфилд на правый фланг, куда врывался Камара, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 17'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Баркер и тут же пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 16'
    Выскакивал на ворота соперника Лашальт после заброса от Эльюнусси, но в попытке перебросить голкипера пробил о выше перекладины. 
  • 15'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Морелос. Потребуется ему помощь медиков.
  • 14'
    С правого фланга Кент сместился в штрафную, где пробил низом в ближний угол, но мяч полетел точно в руки Баркасу.
  • 12'
    С правого фланга прострелил Фримпонг низом в штрафную, но здесь пробить Эльюнусси не позволил Хеландер.
  • 11'
    С лету пробил Баркер из пределов штрафной площади после подачи от Дэвиса, но крайне неточным вышел этот удар.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Коннор Голдсон! Со штрафного навесил Дэвис точно на линию вратарской, куда ворвался на скорости Голдсон и головой вколотил мяч точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.
  • 9'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Дэвис и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.
  • 8'
    Теперь уже по флангу прорвался Арфилд и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге не успел замкнуть Кент.
  • 7'
    Убежал по флангу Лашальт и низом прострелил в центр штрафной, но здесь удар Климала заблокировали защитники.
  • 6'
    Мог убегать на ворота соперника Морелос после заброса от Дэвиса, но тот проиграл борьбу за мяч сразу двоим защитникам.
  • 5'
    По флангу отдавал Тавернье на ход Камара, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить мяч в пределах поля.
  • 4'
    Диагональным пасом Браун искал на чужой половине поля Фримпонга, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 3'
    С правого фланга навесил Баркер в центр штрафной площади, здесь Айер головой вынес сферу за боковую линию.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В рамках центрального матча  тура Шотландской Премьер лиги встретятся "Селтик" и "Рейнджерс". Игры этих команд всегда принципиальны и проходят в ожесточенной борьбе, так что и сегодня стоит ждать интересного поединка. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 159
Селтик 64.8% (103)
X 27% (43)
Глазго Рейнджерс 8.2% (13)
Все прогнозы
2.16 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Глазго Рейнджерс
3.24
4.44
2.44
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
10.00 4.10 1.38
12.00 4.20 1.32
2.64 3.48 2.89
10.49 4.44 1.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.05 7.10 1.08 3.35 1.11 2.39 1.58 1.96 1.84 1.55 2.35 1.72 2.12 1.36 2.95 1.13 5.40 1.10 6.40 1.02 11.00 1.01 13.00 1.02 11.00
8.30 1.03 7.20 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.83 2.19 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00 1.01 10.50
3.33 1.35 2.89 1.43 2.30 1.65 1.78 2.09 1.55 2.51 1.37 3.18 1.48 2.71 1.29 3.83 1.11 7.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.62 1.45 1.75 2.06 1.65 2.15 1.09 6.70 1.08 7.00
2.79 1.44 1.81 1.95 1.38 3.04 1.10 6.45 1.08 8.00
2.88 1.46 2.35 1.64 1.83 2.07 1.52 2.65 1.46 2.78 1.26 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Селтик 0:1 Глазго Рейнджерс онлайн

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Прогнозы на матч Селтик 0:1 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Селтик
64.8% (103)
Ничья
27% (43)
Глазго Рейнджерс
8.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
65.81% (102)
Меньше
34.19% (53)
Обе команды забьют
Да
81.29% (126)
Нет
18.71% (29)
Популярный счёт
2:1 Селтик
45.3% (72)
1:1 Ничья
16.4% (26)
1:0 Селтик
13.2% (21)
2:2 Ничья
7.5% (12)
1:2 Глазго Рейнджерс
5.7% (9)
3:3 Ничья
1.9% (3)
0:1 Глазго Рейнджерс
1.3% (2)
3:0 Селтик
1.3% (2)
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