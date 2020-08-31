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Селтик
 
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Стадион:
Глазго Рейнджерс

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айети Альбиан 5 0.56
2. Эдуар Одсонн 4 (1) 0.44
3. Климала Патрик 3 0.33
4. Кристи Райан 2 0.22
5. Макгрегор Каллум 2 0.22
6. Даффи Шейн 2 0.22
7. Форрест Джеймс 2 0.22
8. Эльюнусси Мохамед 1 0.11
9. Жюльен Кристофер 1 0.11
10. Айер Кристоффер 1 0.11
11. Фримпонг Жереми 1 0.11
12. Гриффитс Лей 1 0.11
13. Тэйлор Грэг 0 0
14. Нтшан Жюль 0 0
15. Тернбулл Дэвид 0 0
16. Эль-Хамид Хатем Абд 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавернье Джеймс 5 (3) 0.5
2. Кент Райан 4 0.4
3. Морелос Альфредо 3 0.3
4. Арфилд Скотт 2 0.2
5. Руфе Кемар 2 0.2
6. Иттен Седрик 2 0.2
7. Хаджи Янис 1 0.1
8. Баришич Борна 1 0.1
9. Баркер Брэндон 1 0.1
10. Джонс Джордан 1 0.1
11. Арибо Джо 1 0.1

Карточки

Селтик
# Игрок      
1. Браун Скотт 4 0
2. Тэйлор Грэг 1 0
3. Макгрегор Каллум 1 0
4. Нтшан Жюль 1 0
5. Айер Кристоффер 1 0
6. Тернбулл Дэвид 1 0
7. Климала Патрик 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Морелос Альфредо 2 0
2. Голдсон Коннор 1 0
3. Баришич Борна 1 0
4. Иттен Седрик 1 0
5. Баркер Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Селтик 12% (3) 20% (5) 16% (4) 16% (4) 12% (3) 24% (6)
 Глазго Рейнджерс 8.7% (2) 26.09% (6) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Селтик Последние 20 матчей: + = -
Сент-Джонстон 0:2 Селтик Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан Рига 0:1 Селтик
Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл Селтик 1:2 Ференцварош Данди Юнайтед 0:1 Селтик Селтик 6:0 КР Рейкьявик Килмарнок 1:1 Селтик Селтик 5:1 Гамильтон Академикал Селтик 3:1 Хиберниан Селтик 2:0 Росс Каунти ПСЖ 4:0 Селтик Лион 2:1 Селтик Ницца 1:1 Селтик Селтик 5:0 Сент-Миррен Ливингстон 2:2 Селтик
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: + = -
Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс
Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри Глазго Рейнджерс 4:0 Мотеруэлл Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Росс Каунти 0:1 Глазго Рейнджерс

Последние игры между собой

Селтик: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Глазго Рейнджерс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Селтик 1:2 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Премьер-лига
Селтик 2:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 5:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 4:0 Глазго Рейнджерс Кубок Глазго Рейнджерс 2:3 Селтик Премьер-лига Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик Премьер-лига Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 71
    Селтик 76.1% (54)
    X 18.3% (13)
    Глазго Рейнджерс 5.6% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    2.61
    3.60
    2.89
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.50 3.40 2.80
    2.50 3.40 2.85
    2.64 3.48 2.89
    2.55 3.60 2.79

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.00 1.02 8.10 1.06 3.40 1.29 2.60 1.45 2.15 1.70 1.87 1.93 1.71 2.14 1.47 2.65 1.31 3.25 1.13 5.40 1.10 6.20 1.02 11.00
    8.80 1.02 8.30 1.05 3.40 1.32 2.65 1.48 1.96 2.03 1.48 2.65 1.31 3.50 1.12 5.45 1.08 6.05 1.01 10.75
    3.59 1.31 2.74 1.50 2.17 1.74 1.89 2.00 1.67 2.29 1.47 2.84 1.31 3.61 1.11 7.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.88 1.92 1.39 2.85 1.11 5.90
    2.88 1.42 1.91 1.89 1.41 2.91 1.13 5.95 1.09 7.20
    3.01 1.42 2.47 1.59 1.93 1.96 1.57 2.52 1.41 3.07
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.68 2.19 1.25 3.95 1.18 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.05
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.33
    Где смотреть матч Селтик - Глазго Рейнджерс онлайн

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    Прогнозы на матч Селтик - Глазго Рейнджерс

    Исход игры
    Селтик
    76.1% (54)
    Ничья
    18.3% (13)
    Глазго Рейнджерс
    5.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (51)
    Меньше
    25% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85.29% (58)
    Нет
    14.71% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Селтик
    56.3% (40)
    1:0 Селтик
    12.7% (9)
    1:1 Ничья
    9.9% (7)
    2:2 Ничья
    5.6% (4)
    1:2 Глазго Рейнджерс
    5.6% (4)
    3:3 Ничья
    2.8% (2)
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