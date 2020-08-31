Селтик
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Стадион: Селтик Парк
Глазго Рейнджерс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айети Альбиан
|5
|0.56
|2.
|Эдуар Одсонн
|4 (1)
|0.44
|3.
|Климала Патрик
|3
|0.33
|4.
|Кристи Райан
|2
|0.22
|5.
|Макгрегор Каллум
|2
|0.22
|6.
|Даффи Шейн
|2
|0.22
|7.
|Форрест Джеймс
|2
|0.22
|8.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.11
|9.
|Жюльен Кристофер
|1
|0.11
|10.
|Айер Кристоффер
|1
|0.11
|11.
|Фримпонг Жереми
|1
|0.11
|12.
|Гриффитс Лей
|1
|0.11
|13.
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|14.
|Нтшан Жюль
|0
|0
|15.
|Тернбулл Дэвид
|0
|0
|16.
|Эль-Хамид Хатем Абд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тавернье Джеймс
|5 (3)
|0.5
|2.
|Кент Райан
|4
|0.4
|3.
|Морелос Альфредо
|3
|0.3
|4.
|Арфилд Скотт
|2
|0.2
|5.
|Руфе Кемар
|2
|0.2
|6.
|Иттен Седрик
|2
|0.2
|7.
|Хаджи Янис
|1
|0.1
|8.
|Баришич Борна
|1
|0.1
|9.
|Баркер Брэндон
|1
|0.1
|10.
|Джонс Джордан
|1
|0.1
|11.
|Арибо Джо
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Браун Скотт
|4
|0
|2.
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|3.
|Макгрегор Каллум
|1
|0
|4.
|Нтшан Жюль
|1
|0
|5.
|Айер Кристоффер
|1
|0
|6.
|Тернбулл Дэвид
|1
|0
|7.
|Климала Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морелос Альфредо
|2
|0
|2.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|3.
|Баришич Борна
|1
|0
|4.
|Иттен Седрик
|1
|0
|5.
|Баркер Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Селтик
|12% (3)
|20% (5)
|16% (4)
|16% (4)
|12% (3)
|24% (6)
|Глазго Рейнджерс
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Селтик Последние 20 матчей: + = -Сент-Джонстон 0:2 Селтик Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан Рига 0:1 Селтик
Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл Селтик 1:2 Ференцварош Данди Юнайтед 0:1 Селтик Селтик 6:0 КР Рейкьявик Килмарнок 1:1 Селтик Селтик 5:1 Гамильтон Академикал Селтик 3:1 Хиберниан Селтик 2:0 Росс Каунти ПСЖ 4:0 Селтик Лион 2:1 Селтик Ницца 1:1 Селтик Селтик 5:0 Сент-Миррен Ливингстон 2:2 Селтик
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: + = -Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс
Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри Глазго Рейнджерс 4:0 Мотеруэлл Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Росс Каунти 0:1 Глазго Рейнджерс
Последние игры между собой
Селтик: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Глазго Рейнджерс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Селтик 2:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 5:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 4:0 Глазго Рейнджерс Кубок Глазго Рейнджерс 2:3 Селтик Премьер-лига Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик Премьер-лига Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 3
|26
|2.
|Селтик
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 5
|25
|3.
|Хиберниан
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|4.
|Абердин
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|10 - 6
|18
|5.
|Килмарнок
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|6.
|Ливингстон
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 15
|11
|7.
|Данди Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|8.
|Росс Каунти
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|9.
|Мотеруэлл
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|Гамильтон Академикал
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|11.
|Сент-Джонстон
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 13
|7
|12.
|Сент-Миррен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 15
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|11.00
|1.02
|8.10
|1.06
|3.40
|1.29
|2.60
|1.45
|2.15
|1.70
|1.87
|1.93
|1.71
|2.14
|1.47
|2.65
|1.31
|3.25
|1.13
|5.40
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|8.80
|1.02
|8.30
|1.05
|3.40
|1.32
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.96
|2.03
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.31
|3.50
|1.12
|5.45
|1.08
|6.05
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|3.59
|1.31
|2.74
|1.50
|2.17
|1.74
|1.89
|2.00
|1.67
|2.29
|1.47
|2.84
|1.31
|3.61
|—
|—
|1.11
|7.36
|—
|—
Прогнозы на матч Селтик - Глазго Рейнджерс
Исход игры
Селтик
76.1% (54)
Ничья
18.3% (13)
Глазго Рейнджерс
5.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
75% (51)
Меньше
25% (17)
Обе команды забьют
Да
85.29% (58)
Нет
14.71% (10)
Популярный счёт
2:1 Селтик
56.3% (40)
1:0 Селтик
12.7% (9)
1:1 Ничья
9.9% (7)
2:2 Ничья
5.6% (4)
1:2 Глазго Рейнджерс
5.6% (4)
3:3 Ничья
2.8% (2)
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