Остенде
2:2
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
Андерлехт
1:0
11' ГолRobbie D'Haese
29' Желтая карточкаД'Арпино Максим
33' Желтая карточкаКана Марко
2:0
34' ПенальтиГейе Махтар
2:1
35' ГолТребель Адриен
43' Желтая карточкаMichael Amir Murillo2
2:2
54' ГолТау Перси
56' Желтая карточкаArthur Theate
57' Желтая карточкаТребель Адриен
72' Желтая карточкаМакгихан Кэмерон
28
Юбер
Гийом
33
Anton
Tanghe
23
Скуласон
Ари
10
Сакала
Фэшн
11
Тау
Перси
22
Коббо
Элиас
49
Докю
Жереми
55
Кана
Марко
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Anton TangheЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Тау ПерсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Кана МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
11'
1:0
29'
33'
34'
2:0
35'
2:1
54'
2:2
56'
57'
72'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вандандриш Кевин
|1
|0.25
|2.
|Robbie D'Haese
|1
|0.25
|3.
|Гейе Махтар
|1 (1)
|0.25
|4.
|Юльсагер Эндрю
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тау Перси
|2
|0.5
|2.
|Димата Нани
|2 (1)
|0.5
|3.
|Требель Адриен
|1
|0.25
|4.
|Докю Жереми
|1
|0.25
|5.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.25
|6.
|Коббо Элиас
|0
|0
|7.
|Michael Amir Murillo2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jelle Bataille
|2
|1
|2.
|Гейе Махтар
|3
|0
|3.
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|4.
|Anton Tanghe
|2
|0
|5.
|Скуласон Ари
|1
|0
|6.
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|7.
|Квасина Марко
|1
|0
|8.
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|9.
|Arthur Theate
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Требель Адриен
|2
|0
|2.
|Цуль Петер
|2
|0
|3.
|Люккассен Деррик
|1
|0
|4.
|Влап Михел
|1
|0
|5.
|Кана Марко
|1
|0
|6.
|Димата Нани
|1
|0
|7.
|Antoine Colassin
|1
|0
|8.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Андерлехт
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: + = -Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Ройал Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Шарлеруа 5:0 Остенде Мехелен 1:0 Остенде Остенде 2:1 Гент Эйпен 1:0 Остенде
Андерлехт Последние 20 матчей: + = -Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт
Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Андерлехт 6:1 Эйпен Мехелен 2:0 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 1:2 Брюгге
Последние игры между собой
Остенде: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Андерлехт: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Остенде 2:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Остенде Первый дивизион А Андерлехт 3:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Андерлехт Лига Про Остенде 0:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Андерлехт 2:1 Остенде Лига Про Остенде 4:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Шарлеруа
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Стандард
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Серкль Брюгге
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Андерлехт
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|6.
|Генк
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Мехелен
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Ройал Антверпен
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Сент-Трюйден
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Брюгге
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Васланд-Беверен
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|Мускрон-Перювельз
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Эйпен
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Остенде
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Гент
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0