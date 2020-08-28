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Остенде
2:2
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
1:0
11' Гол
Robbie D'Haese
29' Желтая карточка
Д'Арпино Максим
33' Желтая карточка
Кана Марко
2:0
34' Пенальти
Гейе Махтар
2:1
35' Гол
Требель Адриен
43' Желтая карточка
Michael Amir Murillo2
2:2
54' Гол
Тау Перси
56' Желтая карточка
Arthur Theate
57' Желтая карточка
Требель Адриен
72' Желтая карточка
Макгихан Кэмерон
90'+5
28
Юбер
Гийом
5
Arthur
Theate
33
Anton
Tanghe
6
Д'Арпино
Максим
26
Вандандриш
Кевин
23
Скуласон
Ари
17
Юльсагер
Эндрю
18
Макгихан
Кэмерон
7
Гейе
Махтар
10
Сакала
Фэшн
29
Robbie
D'Haese
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
11
Тау
Перси
14
Михайличенко
Богдан
25
Требель
Адриен
32
Люккассен
Деррик
22
Коббо
Элиас
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
49
Докю
Жереми
62
Michael
Amir
Murillo2
53
Antoine
Colassin
55
Кана
Марко
Остенде
4-3-3
Андерлехт
4-3-3

Ход матча

11'
Robbie D'Haese
1:0
29'
Д'Арпино Максим
 
31'
 
Сарделла Киллиан
Коббо Элиас
33'
 
Кана Марко
34'
Гейе Махтар
2:0
35'
2:1
Требель Адриен
43'
 
Michael Amir Murillo2
46'
 
Нмеча Лукас
Antoine Colassin
54'
2:2
Тау Перси
(Требель Адриен)
56'
Arthur Theate
 
57'
Боонен Инди
Сакала Фэшн
 
57'
 
Требель Адриен
61'
Theo Ndicka Matam
Скуласон Ари
 
72'
Макгихан Кэмерон
 
74'
Квасина Марко
Гейе Махтар
 
89'
 
Димата Нани
Тау Перси

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вандандриш Кевин 1 0.25
2. Robbie D'Haese 1 0.25
3. Гейе Махтар 1 (1) 0.25
4. Юльсагер Эндрю 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тау Перси 2 0.5
2. Димата Нани 2 (1) 0.5
3. Требель Адриен 1 0.25
4. Докю Жереми 1 0.25
5. Михайличенко Богдан 1 0.25
6. Коббо Элиас 0 0
7. Michael Amir Murillo2 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Jelle Bataille 2 1
2. Гейе Махтар 3 0
3. Д'Арпино Максим 2 0
4. Anton Tanghe 2 0
5. Скуласон Ари 1 0
6. Юльсагер Эндрю 1 0
7. Квасина Марко 1 0
8. Макгихан Кэмерон 1 0
9. Arthur Theate 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Требель Адриен 2 0
2. Цуль Петер 2 0
3. Люккассен Деррик 1 0
4. Влап Михел 1 0
5. Кана Марко 1 0
6. Димата Нани 1 0
7. Antoine Colassin 1 0
8. Michael Amir Murillo2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Андерлехт 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: + = -
Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Ройал Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Шарлеруа 5:0 Остенде Мехелен 1:0 Остенде Остенде 2:1 Гент Эйпен 1:0 Остенде
Андерлехт Последние 20 матчей: + = -
Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт
Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Андерлехт 6:1 Эйпен Мехелен 2:0 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 1:2 Брюгге

Последние игры между собой

Остенде: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Андерлехт: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Остенде 3:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 5:2 Остенде Первый дивизион А
Остенде 2:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Остенде Первый дивизион А Андерлехт 3:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Андерлехт Лига Про Остенде 0:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Андерлехт 2:1 Остенде Лига Про Остенде 4:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Шарлеруа 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Стандард 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Серкль Брюгге 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Андерлехт 4 1 3 0 8 - 6 6
6. Генк 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Мехелен 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Ройал Антверпен 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Сент-Трюйден 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Кортрейк 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Брюгге 3 1 0 2 4 - 2 3
12. Зульте-Варегем 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Васланд-Беверен 3 1 0 2 5 - 7 3
14. Мускрон-Перювельз 3 0 2 1 2 - 3 2
15. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Эйпен 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Остенде 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Гент 3 0 0 3 2 - 5 0
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0.00 0.00 0.00
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1.87 4.00 3.55

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.28 3.45
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3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
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