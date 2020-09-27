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Брюгге
1:0
Перерыв

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
1:0
22' Гол
Дьятта Крепен
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Одилон
Коссуну
17
Дели
Симон
18
Рикка
Федерико
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
11
Дьятта
Крепен
9
Крменчик
Михал
90
Кетеларе
Шарль
1
Дидийон
Томас
19
Dimitar
Velkovski
24
Марселен
Жан
5
Уэда
Наомиси
8
Robbe
Decostere
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
98
Кануте
Франк
7
Азар
Килиан
22
Угбо
Ике
11
Мусаба
Антони
Брюгге
4-3-3
Серкль Брюгге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ванакен Ханс 4 (1) 0.57
2. Крменчик Михал 3 0.43
3. Дьятта Крепен 3 0.43
4. Баджи Юссуф 2 0.29
5. Вормер Руд 1 0.14
6. Баланта Эдер 1 0.14
7. Окереке Давид 1 0.14
8. Кетеларе Шарль 1 0.14
9. Шрейверс Сьебе 0 0
10. Соболь Эдуард 0 0
11. Рикка Федерико 0 0
12. Бонавентуре Деннис 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хотич Дино 2 0.29
2. Guy Mbenza 2 0.29
3. Угбо Ике 2 (1) 0.29
4. Victor Vitinho2 1 0.14
5. Thibo Somers 1 0.14
6. Таравель Жереми 0 0
7. Dimitar Velkovski 0 0
8. Оггас Кевин 0 0
9. Charles Vanhoutte 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Бонавентуре Деннис 2 0
2. Вормер Руд 1 0
3. Миньоле Симон 1 0
4. Соболь Эдуард 1 0
5. Дели Симон 1 0
6. Баланта Эдер 1 0
7. Одилон Коссуну 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 5 0
2. Таравель Жереми 1 0
3. Хотич Дино 1 0
4. Бейтс Дэвид 1 0
5. Кануте Франк 1 0
6. Charles Vanhoutte 1 0
7. Robbe Decostere 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3)
 Серкль Брюгге 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 50% (4)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк
Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Генк 1:2 Брюгге Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк
Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Премьер-лига Брюгге 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 6 6 0 0 12 - 2 18
2. Брюгге 1:0 7 5 0 2 17 - 4 15
3. Беерсхот-Вильрейк 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Стандард 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Андерлехт 7 3 4 0 15 - 9 13
6. Ройал Антверпен 7 3 2 2 11 - 10 11
7. АХ Лёвен 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 9 10
9. Серкль Брюгге 0:1 7 3 0 4 8 - 8 9
10. Остенде 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Генк 6 2 2 2 9 - 10 8
12. Эйпен 7 1 5 1 7 - 10 8
13. Мехелен 7 2 1 4 8 - 10 7
14. Зульте-Варегем 7 2 1 4 9 - 16 7
15. Гент 7 2 0 5 7 - 10 6
16. Сент-Трюйден 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Васланд-Беверен 7 1 0 6 11 - 21 3
18. Мускрон-Перювельз 6 0 2 4 2 - 8 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Дьятта Крепен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Серкль Брюгге
1.30
9.00
9.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.09 10.50 20.00
1.07 9.00 29.00
1.28 5.95 9.90
1.21 7.07 11.14
1.30 5.36 10.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.20 1.07 4.50 1.18 2.55 1.47 2.15 1.70 1.86 1.94 1.52 2.42 1.38 2.90 1.17 4.70 1.12 5.60 1.04 9.00 1.03 10.50 1.02 11.00
5.75 1.14 4.75 1.20 2.69 1.48 2.14 1.73 1.73 2.22 1.39 3.05 1.29 3.68 1.13 6.05 1.11 6.75 1.03 12.50
16.87 1.01 15.92 1.01 6.17 1.12 5.18 1.16 2.89 1.41 2.30 1.61 1.77 2.04 1.45 2.74 1.33 3.30 1.16 5.18 1.13 5.88 1.05 9.74 1.04 10.70
6.48 1.12 3.01 1.40 2.35 1.62 2.04 1.82 1.72 2.17 1.53 2.57 1.41 2.96 1.55 2.51 1.23 4.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.65 1.44 2.65 1.44 1.32 3.20 1.27 3.50 1.05 8.50
3.95 1.25 2.77 1.44 1.71 2.14 1.29 3.60 1.20 4.65
4.02 1.24 2.85 1.42 1.75 2.07 1.32 3.36 1.21 4.38 1.06 8.96 1.05 9.74
2.34 1.62 1.93 1.93 1.49 2.70 1.32 3.45 1.62 2.36 1.42 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.58 2.30 1.35 3.05
5.55 1.14 3.95 1.25 2.11 1.73 1.58 2.38 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Брюгге 1:0 Серкль Брюгге онлайн

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