Брюгге
2:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Серкль Брюгге
1:0
22' ГолДьятта Крепен
1:1
46' ГолМусаба Антони
58' Желтая карточкаМарселен Жан
2:1
68' ГолДели Симон
69' Желтая карточкаАзар Килиан
90' Желтая карточкаКрменчик Михал
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
24
Марселен
Жан
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
98
Кануте
Франк
22
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
22 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
34 Thibo Somers
-
-
44 Andi Koshi
-
-
21 Warleson
-
Главный тренер: Клемент Пол
Ход матча
22'
1:0
46'
1:1
58'
68'
2:1
69'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ванакен Ханс
|4 (1)
|0.57
|2.
|Крменчик Михал
|3
|0.43
|3.
|Дьятта Крепен
|3
|0.43
|4.
|Баджи Юссуф
|2
|0.29
|5.
|Вормер Руд
|1
|0.14
|6.
|Дели Симон
|1
|0.14
|7.
|Баланта Эдер
|1
|0.14
|8.
|Окереке Давид
|1
|0.14
|9.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.14
|10.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|11.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|12.
|Рикка Федерико
|0
|0
|13.
|Бонавентуре Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хотич Дино
|2
|0.29
|2.
|Guy Mbenza
|2
|0.29
|3.
|Угбо Ике
|2 (1)
|0.29
|4.
|Мусаба Антони
|1
|0.14
|5.
|Victor Vitinho2
|1
|0.14
|6.
|Thibo Somers
|1
|0.14
|7.
|Таравель Жереми
|0
|0
|8.
|Dimitar Velkovski
|0
|0
|9.
|Оггас Кевин
|0
|0
|10.
|Charles Vanhoutte
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бонавентуре Деннис
|2
|0
|2.
|Вормер Руд
|1
|0
|3.
|Миньоле Симон
|1
|0
|4.
|Крменчик Михал
|1
|0
|5.
|Соболь Эдуард
|1
|0
|6.
|Дели Симон
|1
|0
|7.
|Баланта Эдер
|1
|0
|8.
|Одилон Коссуну
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|5
|0
|2.
|Таравель Жереми
|1
|0
|3.
|Хотич Дино
|1
|0
|4.
|Азар Килиан
|1
|0
|5.
|Бейтс Дэвид
|1
|0
|6.
|Кануте Франк
|1
|0
|7.
|Марселен Жан
|1
|0
|8.
|Charles Vanhoutte
|1
|0
|9.
|Robbe Decostere
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|Серкль Брюгге
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: + = -Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк
Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Генк 1:2 Брюгге Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк
Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Премьер-лига Брюгге 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|0:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Брюгге
|7
|5
|0
|2
|18 - 5
|15
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Стандард
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Андерлехт
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|6.
|Ройал Антверпен
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|10.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Генк
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|12.
|Эйпен
|7
|1
|5
|1
|7 - 10
|8
|13.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Гент
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|16.
|Сент-Трюйден
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Васланд-Беверен
|7
|1
|0
|6
|11 - 21
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|5.90
|1.10
|4.50
|1.18
|—
|—
|3.75
|1.25
|—
|—
|2.15
|1.70
|1.86
|1.94
|1.68
|2.11
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.08
|7.00
|1.12
|5.60
|1.02
|11.00
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|5.75
|1.14
|4.75
|1.20
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.14
|1.73
|—
|—
|1.73
|2.22
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.29
|3.68
|1.13
|6.05
|1.11
|6.75
|1.03
|12.50
|—
|—
|16.87
|1.01
|15.92
|1.01
|6.17
|1.12
|5.18
|1.16
|—
|—
|2.89
|1.41
|—
|—
|2.30
|1.61
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.45
|2.74
|1.33
|3.30
|1.16
|5.18
|1.13
|5.88
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|6.02
|1.14
|—
|—
|2.79
|1.46
|3.38
|1.33
|2.79
|1.46
|2.19
|1.71
|1.71
|2.19
|1.40
|3.02
|1.22
|4.39
|—
|—
|1.12
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.65
|1.44
|—
|—
|2.65
|1.44
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.27
|3.50
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.20
|4.65
|—
|—
|—
|—
|4.02
|1.24
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.75
|2.07
|—
|—
|1.32
|3.36
|1.21
|4.38
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|2.34
|1.62
|1.93
|1.93
|1.49
|2.70
|1.32
|3.45
|1.62
|2.36
|1.42
|2.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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