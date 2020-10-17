Виллем II
0:1
Перерыв
Стадион: Конинг Виллем II
Твенте
0:1
2' ГолПерейра Данило II
45' Желтая карточкаХольмен Себастьян
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
18
Нелом
Микел
11
Кёлерт
Матс
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Замора ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|3
|0.6
|2.
|Ндайишимий Майк
|1
|0.2
|3.
|Саглам Геркем
|1
|0.2
|4.
|Замора Джон
|1
|0.2
|5.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Черны Вацлав
|3
|0.6
|2.
|Перейра Данило II
|3 (1)
|0.6
|3.
|Мениг Квинси
|1
|0.2
|4.
|Еремеефф Александер
|1
|0.2
|5.
|Смал Гийс
|0
|0
|6.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|7.
|Остерволде Джейден
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|2.
|Питерс Йорденс
|1
|0
|3.
|Нелом Микел
|1
|0
|4.
|Льонч Поль
|1
|0
|5.
|Саглам Геркем
|1
|0
|6.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мениг Квинси
|1
|0
|2.
|Черны Вацлав
|1
|0
|3.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|4.
|Остерволде Джейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|33.33% (2)
|0
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|Твенте
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: + = -Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес
Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам
Твенте Последние 20 матчей: + = -Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард
Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Твенте: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Твенте 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Твенте Эредивизие Виллем II 2:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Виллем II Эредивизие Твенте 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Виллем II 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|ПСВ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Витесс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Аякс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|7.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Утрехт
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|ВВВ-Венло
|2:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|АЗ Алкмаар
|2:2 Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|12.
|Виллем II
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.60
|1.07
|9.90
|1.03
|6.50
|1.09
|3.15
|1.33
|1.71
|2.14
|2.42
|1.52
|1.85
|1.92
|1.66
|2.28
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.20
|4.40
|1.27
|3.55
|1.05
|8.60
|1.09
|6.50
|1.01
|12.60
|13.00
|1.03
|11.00
|1.05
|4.15
|1.24
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.44
|2.83
|—
|—
|1.20
|4.75
|1.16
|5.65
|1.05
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.21
|1.14
|3.20
|1.39
|2.80
|1.47
|2.20
|1.72
|1.93
|1.95
|1.64
|2.34
|1.49
|2.74
|1.39
|3.13
|1.54
|2.57
|—
|—
|1.24
|4.27
|—
|—
|—
|—
|—
|—