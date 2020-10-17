VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

[player2] отбил мяч на угловой после удара [player1] из штрафной площади.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Черны Вацлав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Хольмен Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

43' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Матч возобновлен

40' Саддики Дрейс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Твенте

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Твенте

35' Матч возобновлен

34' Дроммел Йоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Остерволде Джейден навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Кёлерт Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Румерату Годфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Нелом Микел нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

21' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мениг Квинси нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

16' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Г О О О О Л - Перейра Данило II изменил счет на табло!

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру