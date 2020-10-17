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Виллем II
0:3
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
0:1
2' Гол
Перейра Данило II
45' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
0:2
49' Гол
Остерволде Джейден
0:2
63' Не забитый пенальти
Перейра Данило II
0:3
63' Гол
Перейра Данило II
64' Желтая карточка
Саглам Геркем
70' Желтая карточка
Нелом Микел
83' Желтая карточка
Лампру Лазарос
90'+5
1
Руйтер
Робин
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
27
Кён
Деррик
18
Нелом
Микел
15
Ole
ter
Haar
Romeny
23
Саглам
Геркем
17
Саддики
Дрейс
11
Кёлерт
Матс
10
Павлидис
Вангелис
21
Ндайишимий
Майк
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
43
Думич
Дарио
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
32
Бош
Йессе
20
Румерату
Годфрид
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
Виллем II
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Перейра Данило II
(Черны Вацлав)
43'
Замора Джон
Саддики Дрейс
 
45'
Хольмен Себастьян
 
46'
Шипперс Винсент
Овюсу Лерой
 
49'
0:2
Остерволде Джейден
(Перейра Данило II)
63'
0:2
Перейра Данило II
63'
0:3
Перейра Данило II
64'
Саглам Геркем
 
66'
 
Лампру Лазарос
Мениг Квинси
66'
Ван дер Хейден Ян-Ари
Саглам Геркем
 
70'
Нелом Микел
 
73'
Гладон Пол
Ole ter Haar Romeny
 
83'
 
Лампру Лазарос
84'
 
Дервисоглу Халил
Бош Йессе
84'
 
Еремеефф Александер
Перейра Данило II
89'
 
Селахи Линдон
Черны Вацлав
90'
 
Зерруки Рамиз
Румерату Годфрид

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 9
  • 12 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 3 0.6
2. Ндайишимий Майк 1 0.2
3. Саглам Геркем 1 0.2
4. Замора Джон 1 0.2
5. Хольмен Себастьян 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 4 (1) 0.8
2. Черны Вацлав 3 0.6
3. Остерволде Джейден 1 0.2
4. Мениг Квинси 1 0.2
5. Еремеефф Александер 1 0.2
6. Смал Гийс 0 0
7. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Нелом Микел 2 0
2. Хольмен Себастьян 2 0
3. Саглам Геркем 2 0
4. Питерс Йорденс 1 0
5. Льонч Поль 1 0
6. Кёлерт Матс 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Мениг Квинси 1 0
2. Лампру Лазарос 1 0
3. Черны Вацлав 1 0
4. Зерруки Рамиз 1 0
5. Остерволде Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 33.33% (2) 0 0 50% (3) 0 16.67% (1)
 Твенте 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: + = -
Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес
Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам
Твенте Последние 20 матчей: + = -
Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард
Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Твенте: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Твенте 0:1 Виллем II Эредивизие Твенте 2:3 Виллем II Кубок Твенте 2:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Твенте Эредивизие
Твенте 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Твенте Эредивизие Виллем II 2:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Виллем II Эредивизие Твенте 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Виллем II 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2. Фейеноорд Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3. ПСВ Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Херенвен Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Витесс Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Аякс Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
7. Гронинген Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Утрехт Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
12. Виллем II Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. АДО Ден Хааг Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Ваалвейк Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Эммен Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18. Спарта Роттердам Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
26.00 9.00 1.07
2.34 3.60 2.96
40.20 12.08 1.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
7.60 1.07 9.90 1.03 4.50 1.18 3.15 1.33 1.71 2.14 3.45 1.28 1.85 1.92 1.66 2.28 2.05 1.72 1.20 4.40 1.17 4.70 1.05 8.60 1.01 12.60 1.01 12.60
13.00 1.03 11.00 1.05 4.15 1.24 3.26 1.35 2.08 1.83 1.62 2.33 1.44 2.83 1.20 4.75 1.16 5.65 1.05 9.80
4.97 1.19 3.43 1.33 2.32 1.65 3.37 1.34 2.81 1.47 2.23 1.70 1.76 2.14 1.90 1.98 1.58 2.47 1.27 3.96 1.15 5.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.07 1.71 1.44 1.60 1.16 5.10 1.03 10.00 1.03 10.00
3.30 1.33 2.14 1.71 1.52 2.53 1.17 5.15 1.12 6.30
3.29 1.36 2.71 1.49 2.13 1.77 1.68 2.26 1.29 3.77 1.15 5.80 1.32 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.33 1.79 1.94 1.36 2.90
4.30 1.22 3.00 1.39 1.81 2.00 1.33 3.30 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Виллем II 0:3 Твенте онлайн

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