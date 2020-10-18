Эммен
0:2
Перерыв
Стадион: De Oude Meerdijk
Фортуна Ситтард
0:1
18' ГолПолтер Себастьян
0:2
23' ГолСемеду Лисандру
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
10
Пенья
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Пейн ДесевиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kevin Hofland
Ход матча
18'
23'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 5
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|2
|0.4
|2.
|Колар Марко
|1
|0.2
|3.
|Лаурсен Николай
|1
|0.2
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.2
|5.
|Кавлан Канер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Полтер Себастьян
|2
|0.4
|2.
|Флемминг Зиан
|2
|0.4
|3.
|Семеду Лисандру
|1
|0.2
|4.
|Ханссон Эмиль
|1
|0.2
|5.
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|6.
|Самбу Бассала
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бейл Гленн
|1
|1
|2.
|Янсен Анко
|1
|0
|3.
|Кавлан Канер
|1
|0
|4.
|Баккер Ник
|1
|0
|5.
|Колар Марко
|1
|0
|6.
|Лаурсен Николай
|1
|0
|7.
|Чакон Майкл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Рул
|1
|0
|2.
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|3.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|4.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|5.
|Флемминг Зиан
|1
|0
|6.
|Рота Лазарос
|1
|0
|7.
|Кокс Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Фортуна Ситтард
|25% (1)
|0
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: + = -Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло
Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: + = -ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Истанбул Башакшехир 0:3 Фортуна Ситтард Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Эммен: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фортуна Ситтард: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фортуна Ситтард 1:2 Эммен Первый дивизион Эммен 0:0 Фортуна Ситтард Первый дивизион Эммен 2:3 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:8 Эммен Первый дивизион Эммен 1:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 4:1 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:2 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Утрехт
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|2:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Виллем II
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|17.
|Эммен
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.00
|1.01
|12.00
|1.01
|4.00
|1.22
|4.10
|1.21
|11.00
|1.02
|—
|—
|1.98
|1.83
|1.75
|2.07
|3.45
|1.28
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.85
|1.90
|—
|—
|1.10
|6.30
|1.30
|3.30
|1.02
|12.00
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|16.50
|1.01
|15.00
|1.02
|5.35
|1.16
|4.40
|1.22
|2.55
|1.57
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.11
|6.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.74
|1.15
|—
|—
|4.34
|1.23
|2.32
|1.65
|2.04
|1.84
|2.57
|1.54
|3.27
|1.36
|2.86
|1.45
|2.44
|1.59
|2.00
|1.88
|1.75
|2.15
|1.56
|2.52
|—
|—
|1.26
|4.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|2.55
|1.47
|—
|—
|2.45
|1.51
|—
|—
|1.31
|3.25
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.07
|7.50
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.24
|1.37
|2.58
|1.54
|1.93
|1.95
|2.36
|1.63
|1.94
|1.93
|1.50
|2.69
|1.33
|3.45
|1.34
|3.42
|1.18
|5.14
|—
|—