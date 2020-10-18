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  2. Матчи
  3. Голландия
Эммен
0:2
Перерыв

Стадион:
Фортуна Ситтард
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
7
Тибблинг
Симон
11
Лаурсен
Николай
10
Пенья
Серхио
6
Янсен
Анко
8
Де
Леув
Михаэль
77
Кошелев
Алексей
44
Рота
Лазарос
2
Анга-Лётшер
Мартин
5
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
10
Сёнтьенс
Матс
6
Сметс
Йоррит
8
Флемминг
Зиан
9
Полтер
Себастьян
7
Семеду
Лисандру
Эммен
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Полтер Себастьян
(Семеду Лисандру)
23'
0:2
Семеду Лисандру

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 5
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 2 0.4
2. Колар Марко 1 0.2
3. Лаурсен Николай 1 0.2
4. Де Вос Робберт 1 0.2
5. Кавлан Канер 0 0
Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Полтер Себастьян 2 0.4
2. Флемминг Зиан 2 0.4
3. Семеду Лисандру 1 0.2
4. Ханссон Эмиль 1 0.2
5. Сёнтьенс Матс 0 0
6. Самбу Бассала 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Бейл Гленн 1 1
2. Янсен Анко 1 0
3. Кавлан Канер 1 0
4. Баккер Ник 1 0
5. Колар Марко 1 0
6. Лаурсен Николай 1 0
7. Чакон Майкл 1 0
Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Янссен Рул 1 0
2. Сёнтьенс Матс 1 0
3. Ниняй Бранислав 1 0
4. Сметс Йоррит 1 0
5. Флемминг Зиан 1 0
6. Рота Лазарос 1 0
7. Кокс Джордж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Фортуна Ситтард 25% (1) 0 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: + = -
Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло
Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: + = -
ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Истанбул Башакшехир 0:3 Фортуна Ситтард Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Эммен: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фортуна Ситтард: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эредивизие Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эредивизие Эммен 3:3 Фортуна Ситтард Эредивизие
Фортуна Ситтард 1:2 Эммен Первый дивизион Эммен 0:0 Фортуна Ситтард Первый дивизион Эммен 2:3 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:8 Эммен Первый дивизион Эммен 1:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 4:1 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:2 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Твенте Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Гронинген Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Утрехт Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. ПЕК Зволле Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
12. Фортуна Ситтард 2:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Виллем II Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Ваалвейк Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
17. Эммен 0:2 Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
18. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
Фортуна Ситтард
8.18
6.00
3.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.20 6.00 1.40
7.00 5.00 1.35
1.94 4.00 3.52
8.18 5.93 1.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 12.00 1.01 4.00 1.22 4.10 1.21 11.00 1.02 1.98 1.83 1.75 2.07 3.45 1.28 1.32 3.20 1.85 1.90 1.10 6.30 1.30 3.30 1.02 12.00 1.09 6.50 1.02 11.00
16.50 1.01 15.00 1.02 5.35 1.16 4.40 1.22 2.55 1.57 2.00 1.83 1.63 2.31 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.75
5.74 1.15 4.34 1.23 2.32 1.65 2.04 1.84 2.57 1.54 3.27 1.36 2.86 1.45 2.44 1.59 2.00 1.88 1.75 2.15 1.56 2.52 1.26 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.55 1.47 2.45 1.51 1.31 3.25 1.23 3.90 1.62 2.20 1.07 7.50
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.95
3.24 1.37 2.58 1.54 1.93 1.95 2.36 1.63 1.94 1.93 1.50 2.69 1.33 3.45 1.34 3.42 1.18 5.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20
5.30 1.16 3.85 1.26 2.01 1.80 1.52 2.53 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.18 4.50
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Где смотреть матч Эммен 0:2 Фортуна Ситтард онлайн

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