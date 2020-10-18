Первый тайм

46' Команда Фортуна Ситтард играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Кокс Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе

41' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Эммен

35' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Вратарь парирует удар, который нанес Полтер Себастьян , и мяч снова в игре

33' Удар от ворот произведет Эммен

33' Теки Тесфальдет не смог попасть в створ ударом издали

33' Вратарь парирует удар, который нанес Флемминг Зиан , и мяч снова в игре

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Пенья Серхио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

30' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Отличные скиллы показывает Лаурсен Николай , обводя своих соперников

26' Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе

25' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Г О О О О Л - Полтер Себастьян изменил счет на табло!

17' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе

14' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Плохо сыграл Янссен Рул - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Анга-Лётшер Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Кокс Джордж предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кавлан Канер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Плохо сыграл Анга-Лётшер Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Кавлан Канер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре