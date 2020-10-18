Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Эммен

92' Сметс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали

91' Удар от ворот произведет Эммен

91' Плохо сыграл Араухо Мигель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Матч возобновлен

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

86' Теки Тесфальдет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Пенья Серхио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе

82' Хорошую попытку сделал Пенья Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Отличные скиллы показывает Пенья Серхио , обводя своих соперников

82' Эммен имеет хороший шанс забить.

81' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Эммен

79' Сёнтьенс Матс получил желтую карточку от судьи

78' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Плохо сыграл Араухо Мигель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Эммен

68' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе

60' Г О О О О Л - Де Леув Михаэль изменил счет на табло!

58' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Эммен

57' Семеду Лисандру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Пенья Серхио из команды Эммен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

56' Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе

55' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Эммен

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Сёнтьенс Матс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Г О О О О Л - Лаурсен Николай забивает!

51' Вратарь парирует удар, который нанес Лаурсен Николай , и мяч снова в игре

50' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Бейл Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота