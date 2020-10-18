Эммен
2:2
Конец матча
Стадион: De Oude Meerdijk
Фортуна Ситтард
0:1
18' ГолПолтер Себастьян
0:2
23' ГолСемеду Лисандру
1:2
52' ГолЛаурсен Николай
2:2
60' ГолДе Леув Михаэль
73' Желтая карточкаТибблинг Симон
79' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
85' Желтая карточкаПенья Серхио
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
10
Пенья
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Пейн ДесевиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kevin Hofland
Ход матча
18'
23'
0:2
52'
1:2
60'
2:2
73'
79'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
6 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|3
|0.6
|2.
|Лаурсен Николай
|2
|0.4
|3.
|Колар Марко
|1
|0.2
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.2
|5.
|Кавлан Канер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Полтер Себастьян
|2
|0.4
|2.
|Флемминг Зиан
|2
|0.4
|3.
|Семеду Лисандру
|1
|0.2
|4.
|Ханссон Эмиль
|1
|0.2
|5.
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|6.
|Самбу Бассала
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бейл Гленн
|1
|1
|2.
|Янсен Анко
|1
|0
|3.
|Пенья Серхио
|1
|0
|4.
|Тибблинг Симон
|1
|0
|5.
|Кавлан Канер
|1
|0
|6.
|Баккер Ник
|1
|0
|7.
|Колар Марко
|1
|0
|8.
|Лаурсен Николай
|1
|0
|9.
|Чакон Майкл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|2.
|Янссен Рул
|1
|0
|3.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|4.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|5.
|Флемминг Зиан
|1
|0
|6.
|Рота Лазарос
|1
|0
|7.
|Кокс Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Фортуна Ситтард
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло
Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +5 =6 -9ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Истанбул Башакшехир 0:3 Фортуна Ситтард Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Эммен: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фортуна Ситтард: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фортуна Ситтард 1:2 Эммен Первый дивизион Эммен 0:0 Фортуна Ситтард Первый дивизион Эммен 2:3 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:8 Эммен Первый дивизион Эммен 1:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 4:1 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:2 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Утрехт
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 11
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.00
|1.01
|12.00
|1.01
|4.00
|1.22
|4.10
|1.21
|6.20
|1.10
|—
|—
|1.98
|1.83
|1.75
|2.07
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.76
|2.00
|—
|—
|1.10
|6.30
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.02
|12.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|16.50
|1.01
|15.00
|1.02
|5.35
|1.16
|4.40
|1.22
|2.55
|1.57
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.11
|6.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.74
|1.15
|—
|—
|6.23
|1.14
|2.32
|1.65
|2.04
|1.84
|2.95
|1.43
|2.32
|1.65
|2.02
|1.86
|1.69
|2.24
|1.51
|2.65
|1.47
|2.77
|1.28
|3.88
|1.89
|1.99
|1.57
|2.49
|1.42
|2.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|2.55
|1.47
|—
|—
|2.45
|1.51
|—
|—
|1.31
|3.25
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.07
|7.50
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.24
|1.37
|2.58
|1.54
|1.93
|1.95
|2.36
|1.63
|1.94
|1.93
|1.50
|2.69
|1.33
|3.45
|1.34
|3.42
|1.18
|5.14
|—
|—