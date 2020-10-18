Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Витесс

48' Бесуйхен Висенте не смог попасть в створ ударом издали

48' Команда Витесс играла лучше в этом тайме.

46' Матч возобновлен

46' УДАЛЕНИЕ! - Таннан Уссама получает вторую желтую за споры

46' Рефери не любит споров - именно за это Таннан Уссама сейчас получил желтую

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Виттек Максимилиан и Daan Huisman из команды Витесс

42' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Виттек Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Daan Huisman решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Удар от ворот произведет Витесс

35' Бесуйхен Висенте не смог попасть в створ ударом издали

34' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Г О О О О Л - Armando Broja первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

32' Отличные скиллы показывает Таннан Уссама , обводя своих соперников

30' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Бурар Сами разрезает оборону соперника отличным пасом

28' Daan Huisman из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

27' Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали

19' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Armando Broja из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

17' Armando Broja из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

16' Таннан Уссама решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Риго Данте получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Риго Данте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Плохо сыграл Пинас Шакилль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бийен Пит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Витесс начинает с центра поля