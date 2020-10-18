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  3. Голландия
АДО Ден Хааг
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Витесс
0'
0:1
33' Гол
Броя Армандо
45' Желтая карточка
Таннан Уссама
45' Вторая желтая карточка
Таннан Уссама
57'
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
3
Бийен
Пит
19
Пинас
Шакилль
43
Файе
Лассана
14
Де
Бур
Кес
6
Риго
Данте
11
Бурар
Сами
34
Чатич
Амар
9
Арвайлер
Йонас
20
Бесуйхен
Висенте
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
6
Расмуссен
Якоб
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
32
Виттек
Максимилиан
8
Тронстад
Сондре
14
Таннан
Уссама
40
Уйсман
Дан
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
АДО Ден Хааг
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

33'
0:1
Броя Армандо
45'
 
Таннан Уссама
45'
 
Таннан Уссама
46'
Моррисон Равел
Бурар Сами
 
55'
Филипп Давид
Файе Лассана
 
55'
Крамер Михил
Бесуйхен Висенте
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинас Шакилль 2 (2) 0.4
2. Арвайлер Йонас 1 0.2
3. Филипп Давид 1 0.2
4. Де Бур Кес 0 0
5. Бесуйхен Висенте 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дарфалу Усама 2 0.4
2. Таннан Уссама 2 0.4
3. Броя Армандо 2 0.4
4. Икома Луис 1 0.2
5. Базур Рихедли 1 0.2
6. Беро Матуш 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Крамер Михил 1 0
3. Бурар Сами 1 0
4. Пинас Шакилль 1 0
5. Ван Эвейк Милан 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 3 1
2. Брюнс Томас 2 0
3. Гайек Томаш 2 0
4. Беро Матуш 1 0
5. Виттек Максимилиан 1 0
6. Бёйтинк Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 50% (2) 0 0 0 25% (1) 25% (1)
 Витесс 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -
ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг
Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк
Витесс Последние 20 матчей: + = -
Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс
Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Товарищеские матчи АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Эредивизие
Витесс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Лига Европы АДО Ден Хааг 2:5 Витесс Лига Европы АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
2. Витесс 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 2 12
3. Твенте Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5. ПСВ Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
6. Херенвен 0:3 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Гронинген Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Утрехт Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
12. Виллем II Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Ваалвейк Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. АДО Ден Хааг 0:1 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16. Эммен Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
17. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
18. Фортуна Ситтард Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АДО Ден Хааг
Ничья
Витесс
9.50
6.80
1.57
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.50 6.80 1.40
9.20 4.20 1.38
5.20 4.30 1.60
9.50 4.24 1.41

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 11.50 1.02 3.90 1.23 3.65 1.25 1.70 2.08 2.07 1.75 1.83 1.98 1.18 4.50 1.27 3.60 1.03 10.00 1.07 7.20 1.06 7.90
14.75 1.02 13.50 1.03 4.80 1.20 3.75 1.28 2.39 1.64 1.83 2.00 1.53 2.53 1.28 3.75 1.22 4.40 1.08 8.00
2.91 1.44 2.52 1.56 2.41 1.59 1.86 2.00 1.60 2.39 1.54 2.53 1.65 2.32 1.52 2.63 1.21 4.64 1.21 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.82 2.35 1.59 1.14 5.20 1.20 4.20 1.11 5.80
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.50
1.65 2.32 1.39 3.12 1.13 6.31 1.57 2.49 1.41 3.03 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.00 1.37
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