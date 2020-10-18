АДО Ден Хааг
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Cars Jeans Stadion
Витесс
0:1
33' ГолБроя Армандо
45' Желтая карточкаТаннан Уссама
45' Вторая желтая карточкаТаннан Уссама
43
Файе
Лассана
14
Де
Бур
Кес
11
Бурар
Сами
34
Чатич
Амар
22
Пасвер
Ремко
18
Гайек
Томаш
40
Уйсман
Дан
11
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Файе ЛассанаЗащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бурар СамиПолузащитник
-
34 Чатич АмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
18 Филипп ДавидНападающий
- Нападающий
-
23 Jose Pascual
-
Главный тренер: Aleksandar Rankovic
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
Ход матча
33'
0:1
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинас Шакилль
|2 (2)
|0.4
|2.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.2
|3.
|Филипп Давид
|1
|0.2
|4.
|Де Бур Кес
|0
|0
|5.
|Бесуйхен Висенте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дарфалу Усама
|2
|0.4
|2.
|Таннан Уссама
|2
|0.4
|3.
|Броя Армандо
|2
|0.4
|4.
|Икома Луис
|1
|0.2
|5.
|Базур Рихедли
|1
|0.2
|6.
|Беро Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|1
|1
|2.
|Крамер Михил
|1
|0
|3.
|Бурар Сами
|1
|0
|4.
|Пинас Шакилль
|1
|0
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|3
|1
|2.
|Брюнс Томас
|2
|0
|3.
|Гайек Томаш
|2
|0
|4.
|Беро Матуш
|1
|0
|5.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|6.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АДО Ден Хааг
|50% (2)
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Витесс
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг
Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк
Витесс Последние 20 матчей: + = -Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс
Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Витесс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Лига Европы АДО Ден Хааг 2:5 Витесс Лига Европы АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|2.
|Витесс
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|3.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|ПСВ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|6.
|Херенвен
|0:3 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Утрехт
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|АДО Ден Хааг
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|17.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.50
|1.05
|11.50
|1.02
|3.90
|1.23
|—
|—
|3.65
|1.25
|—
|—
|1.70
|2.08
|2.07
|1.75
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.27
|3.60
|1.03
|10.00
|1.07
|7.20
|1.06
|7.90
|14.75
|1.02
|13.50
|1.03
|4.80
|1.20
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.83
|2.00
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.44
|2.52
|1.56
|2.41
|1.59
|1.86
|2.00
|1.60
|2.39
|1.54
|2.53
|1.65
|2.32
|1.52
|2.63
|1.21
|4.64
|—
|—
|1.21
|4.80
|—
|—
|—
|—