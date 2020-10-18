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  3. Голландия
АДО Ден Хааг
0:2
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
0:1
32' Гол
Броя Армандо
45' Желтая карточка
Таннан Уссама
45' Вторая желтая карточка
Таннан Уссама
65' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
70' Желтая карточка
Филипп Давид
0:2
71' Гол
Броя Армандо
90' Желтая карточка
Моррисон Равел
90'+7
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
3
Бийен
Пит
19
Пинас
Шакилль
43
Файе
Лассана
14
Де
Бур
Кес
6
Риго
Данте
11
Бурар
Сами
34
Чатич
Амар
9
Арвайлер
Йонас
20
Бесуйхен
Висенте
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
6
Расмуссен
Якоб
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
32
Виттек
Максимилиан
8
Тронстад
Сондре
14
Таннан
Уссама
40
Уйсман
Дан
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
АДО Ден Хааг
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

32'
0:1
Броя Армандо
45'
 
Таннан Уссама
45'
 
Таннан Уссама
46'
Моррисон Равел
Бурар Сами
 
55'
Филипп Давид
Файе Лассана
 
55'
Крамер Михил
Бесуйхен Висенте
 
65'
 
Расмуссен Якоб
68'
Карелис Никос
Чатич Амар
 
70'
Филипп Давид
 
71'
 
Туре Идрисса
Икома Луис
71'
0:2
Броя Армандо
(Даса Элазар)
78'
 
Дарфалу Усама
Броя Армандо
78'
Эльмкис Илай
Риго Данте
 
79'
 
Бёйтинк Томас
Уйсман Дан
88'
 
Делаверис Филип
Базур Рихедли
90'
Моррисон Равел
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинас Шакилль 2 (2) 0.4
2. Арвайлер Йонас 1 0.2
3. Филипп Давид 1 0.2
4. Де Бур Кес 0 0
5. Бесуйхен Висенте 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 3 0.6
2. Дарфалу Усама 2 0.4
3. Таннан Уссама 2 0.4
4. Икома Луис 1 0.2
5. Базур Рихедли 1 0.2
6. Беро Матуш 0 0
7. Даса Элазар 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Крамер Михил 1 0
3. Моррисон Равел 1 0
4. Бурар Сами 1 0
5. Пинас Шакилль 1 0
6. Ван Эвейк Милан 1 0
7. Филипп Давид 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 3 1
2. Брюнс Томас 2 0
3. Гайек Томаш 2 0
4. Расмуссен Якоб 1 0
5. Беро Матуш 1 0
6. Виттек Максимилиан 1 0
7. Бёйтинк Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 50% (2) 0 0 0 25% (1) 25% (1)
 Витесс 0 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -
ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг
Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк
Витесс Последние 20 матчей: + = -
Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс
Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Товарищеские матчи АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Эредивизие
Витесс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Лига Европы АДО Ден Хааг 2:5 Витесс Лига Европы АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Витесс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Витесс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Твенте Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Гронинген 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Утрехт 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. ПЕК Зволле 0:3 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
12. Виллем II Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Ваалвейк Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Эммен Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
17. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
18. Фортуна Ситтард Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
14.00 4.20 1.32
5.20 4.30 1.60
16.04 4.48 1.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 11.50 1.02 2.16 1.62 3.65 1.25 1.20 4.20 2.07 1.75 1.83 1.98 1.02 11.00 1.27 3.60 1.03 10.00 1.07 7.20 1.06 7.90
14.75 1.02 13.50 1.03 4.80 1.20 3.75 1.28 2.39 1.64 1.83 2.00 1.53 2.53 1.28 3.75 1.22 4.40 1.08 8.00
2.09 1.78 1.72 2.17 2.41 1.59 1.86 2.00 1.60 2.39 1.54 2.53 1.65 2.32 1.52 2.63 1.21 4.64 1.21 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.82 2.35 1.59 1.14 5.20 1.20 4.20 1.11 5.80
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.50
1.65 2.32 1.39 3.12 1.13 6.31 1.57 2.49 1.41 3.03 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.00 1.37
Где смотреть матч АДО Ден Хааг 0:2 Витесс онлайн

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