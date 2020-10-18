ПЕК Зволле
0:3
Первый тайм: 42'
Стадион: МАК3ПАРК
ПСВ
0:1
9' ГолГётце Марио
0:2
18' ГолГакпо Коди
0:2
31' Не забитый пенальтиГучаннеджад Реза
0:3
39' ГолМален Дониэлл
15
Керстен
Сэм
30
Хюйбертс
Дин
11
Дрост
Йеспер
10
Леманс
Клинт
38
Мвого
Ивон
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
19
Гакпо
Коди
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
-
10 Леманс КлинтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
-
27 Гётце МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
0:1
18'
0:2
31'
0:2
39'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.5
|2.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.5
|3.
|Накаяма Юта
|1
|0.25
|4.
|Дрост Йеспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гакпо Коди
|3
|0.6
|2.
|Мадуэке Нони
|2
|0.4
|3.
|Мален Дониэлл
|2
|0.4
|4.
|Макс Филипп
|1 (1)
|0.2
|5.
|Гётце Марио
|1
|0.2
|6.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.2
|7.
|Захави Эран
|0
|0
|8.
|Росарио Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|1
|1
|2.
|Ван Полен Брам
|2
|0
|3.
|Накаяма Юта
|2
|0
|4.
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|5.
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|6.
|Керстен Сэм
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брума Арминду
|1
|0
|2.
|Макс Филипп
|1
|0
|3.
|Росарио Пабло
|1
|0
|4.
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|ПСВ
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд
Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем
ПСВ Последние 20 матчей: + = -ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 14
ПСВ: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 2
ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПСВ 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Кубок ПСВ 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|ПЕК Зволле
|0:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|17.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|4.60
|1.17
|3.75
|1.25
|8.00
|1.05
|2.12
|1.72
|1.87
|1.93
|1.70
|2.15
|2.75
|1.42
|—
|—
|1.27
|3.50
|—
|—
|1.57
|2.31
|1.08
|7.00
|1.18
|4.50
|1.02
|12.00
|1.05
|8.50
|14.00
|1.02
|4.95
|1.18
|3.94
|1.26
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.90
|1.92
|—
|—
|1.59
|2.51
|—
|—
|1.30
|3.60
|—
|—
|1.23
|4.30
|1.09
|7.50
|1.08
|8.30
|1.02
|14.00
|—
|—
|—
|—
|5.35
|1.18
|—
|—
|6.97
|1.12
|2.24
|1.70
|2.69
|1.50
|2.12
|1.77
|2.56
|1.54
|2.22
|1.71
|1.88
|2.01
|1.62
|2.37
|1.49
|2.73
|—
|—
|1.16
|5.62
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.35
|1.53
|—
|—
|1.60
|2.37
|—
|—
|1.22
|3.95
|—
|—
|1.57
|2.31
|—
|—
|1.05
|8.50
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.24
|4.05
|—
|—
|1.16
|5.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.39
|2.52
|1.57
|1.90
|1.99
|2.39
|1.62
|1.97
|1.92
|1.51
|2.64
|1.34
|3.38
|1.42
|2.96
|1.24
|4.27
|—
|—