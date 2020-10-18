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  3. Голландия
ПЕК Зволле
0:3
Первый тайм: 42'

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
9' Гол
Гётце Марио
0:2
18' Гол
Гакпо Коди
0:2
31' Не забитый пенальти
Гучаннеджад Реза
0:3
39' Гол
Мален Дониэлл
42'
1
Цеттерер
Михаэль
17
Байселмани
Дестан
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
31
Ван
Вермескеркен
Саи
30
Хюйбертс
Дин
4
Накаяма
Юта
11
Дрост
Йеспер
10
Леманс
Клинт
8
Гучаннеджад
Реза
25
Ферай
Иммануэль
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
6
Сангаре
Ибрахим
18
Росарио
Пабло
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
27
Гётце
Марио
ПЕК Зволле
4-3-3
ПСВ
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Гётце Марио
18'
0:2
Гакпо Коди
(Макс Филипп)
31'
Гучаннеджад Реза
0:2
39'
0:3
Мален Дониэлл
(Гакпо Коди)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.5
2. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.5
3. Накаяма Юта 1 0.25
4. Дрост Йеспер 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гакпо Коди 3 0.6
2. Мадуэке Нони 2 0.4
3. Мален Дониэлл 2 0.4
4. Макс Филипп 1 (1) 0.2
5. Гётце Марио 1 0.2
6. Ромеро Максимильяно 1 0.2
7. Захави Эран 0 0
8. Росарио Пабло 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 1 1
2. Ван Полен Брам 2 0
3. Накаяма Юта 2 0
4. Хюйбертс Дин 2 0
5. Ван Дёйнен Майк 1 0
6. Керстен Сэм 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Брума Арминду 1 0
2. Макс Филипп 1 0
3. Росарио Пабло 1 0
4. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0
 ПСВ 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд
Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем
ПСВ Последние 20 матчей: + = -
ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ
ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II Аякс 1:0 ПСВ

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 14
ПСВ: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 2
ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПСВ 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Кубок ПСВ 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Твенте Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Гронинген 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Утрехт 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. ПЕК Зволле 0:3 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
12. Виллем II Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Ваалвейк Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Эммен Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
17. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
18. Фортуна Ситтард Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
ПСВ
5.80
7.23
1.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.10 4.15 1.52
32.00 13.00 1.03
5.60 4.35 1.65
12.75 7.23 1.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 4.60 1.17 3.75 1.25 8.00 1.05 2.12 1.72 1.87 1.93 1.70 2.15 2.75 1.42 1.27 3.50 1.57 2.31 1.08 7.00 1.18 4.50 1.02 12.00 1.05 8.50
14.00 1.02 4.95 1.18 3.94 1.26 2.39 1.59 1.90 1.92 1.59 2.51 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.50 1.08 8.30 1.02 14.00
5.35 1.18 6.97 1.12 2.24 1.70 2.69 1.50 2.12 1.77 2.56 1.54 2.22 1.71 1.88 2.01 1.62 2.37 1.49 2.73 1.16 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.35 1.53 1.60 2.37 1.22 3.95 1.57 2.31 1.05 8.50
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
3.18 1.39 2.52 1.57 1.90 1.99 2.39 1.62 1.97 1.92 1.51 2.64 1.34 3.38 1.42 2.96 1.24 4.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
5.00 1.17 3.60 1.29 1.97 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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