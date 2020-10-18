ПЕК Зволле
0:3
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
ПСВ
0:1
9' ГолГётце Марио
0:2
18' ГолГакпо Коди
0:2
30' Не забитый пенальтиГучаннеджад Реза
0:3
39' ГолМален Дониэлл
43' Желтая карточкаХюйбертс Дин
57' Желтая карточкаВан Полен Брам
61' Желтая карточкаРосарио Пабло
86' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
15
Керстен
Сэм
11
Дрост
Йеспер
30
Хюйбертс
Дин
10
Леманс
Клинт
38
Мвого
Ивон
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
19
Гакпо
Коди
17
Жуниор
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
10 Леманс КлинтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Жуниор МауроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
0:1
18'
0:2
30'
0:2
39'
0:3
43'
57'
61'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.5
|2.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.5
|3.
|Накаяма Юта
|1
|0.25
|4.
|Дрост Йеспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|3
|0.6
|2.
|Гакпо Коди
|3
|0.6
|3.
|Мадуэке Нони
|2
|0.4
|4.
|Макс Филипп
|1 (1)
|0.2
|5.
|Гётце Марио
|1
|0.2
|6.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.2
|7.
|Захави Эран
|0
|0
|8.
|Росарио Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|2.
|Хюйбертс Дин
|3
|0
|3.
|Лам Томас
|1
|1
|4.
|Накаяма Юта
|2
|0
|5.
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|6.
|Керстен Сэм
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|2
|0
|2.
|Брума Арминду
|1
|0
|3.
|Макс Филипп
|1
|0
|4.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|5.
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|ПСВ
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд
Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем
ПСВ Последние 20 матчей: + = -ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 14
ПСВ: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 2
ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПСВ 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Кубок ПСВ 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Утрехт
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|17.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|4.60
|1.17
|3.75
|1.25
|8.00
|1.05
|2.12
|1.72
|1.87
|1.93
|1.70
|2.15
|1.97
|1.77
|—
|—
|1.27
|3.50
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.02
|12.00
|1.04
|9.00
|14.00
|1.02
|4.95
|1.18
|3.94
|1.26
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.90
|1.92
|—
|—
|1.59
|2.51
|—
|—
|1.30
|3.60
|—
|—
|1.23
|4.30
|—
|—
|1.09
|7.50
|—
|—
|1.08
|8.30
|1.02
|14.00
|—
|—
|—
|—
|5.35
|1.18
|—
|—
|6.97
|1.12
|2.24
|1.70
|2.69
|1.50
|2.12
|1.77
|1.77
|2.13
|1.49
|2.73
|1.21
|4.69
|1.93
|1.96
|1.12
|6.73
|1.45
|2.87
|1.55
|2.55
|1.41
|3.01
|1.16
|5.51
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.35
|1.53
|—
|—
|1.60
|2.37
|—
|—
|1.22
|3.95
|—
|—
|1.57
|2.31
|—
|—
|1.05
|8.50
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.24
|4.05
|—
|—
|1.16
|5.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.39
|2.52
|1.57
|1.90
|1.99
|2.39
|1.62
|1.97
|1.92
|1.51
|2.64
|1.34
|3.38
|1.42
|2.96
|1.24
|4.27
|—
|—