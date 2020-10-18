Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

43' Хюйбертс Дин получил желтую карточку от судьи

43' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет ПСВ

42' Иммануэль Ферай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Г О О О О Л - Мален Дониэлл из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!

39' ПСВ имеет хороший шанс забить.

38' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Гакпо Коди наказан за толчок Destan Bajselmani

36' Опасность! Гакпо Коди из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

36' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Матч возобновлен

34' Хюйбертс Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Сангаре Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет ПСВ

33' Destan Bajselmani нанес удар, но промахнулся очень сильно.

33' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

29' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Дюмфрис Дензел из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

27' Destan Bajselmani задерживает мяч рукой

26' ШАНС! Жуниор Мауро вышел один на один с голкипером...

26' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

24' Жуниор Мауро из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Баумгартль Тимо из команды ПСВ

20' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Г О О О О Л - Гакпо Коди изменил счет на табло!

18' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ван Вермескеркен Саи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет ПСВ

15' Гётце Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Сангаре Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Жуниор Мауро получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Жуниор Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

9' Отличные скиллы показывает Гётце Марио , обводя своих соперников

8' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет ПСВ

2' Леманс Клинт не смог попасть в створ ударом издали

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' ПСВ начинает с центра поля