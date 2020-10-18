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ПЕК Зволле
0:3
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
9' Гол
Гётце Марио
0:2
18' Гол
Гакпо Коди
0:2
30' Не забитый пенальти
Гучаннеджад Реза
0:3
39' Гол
Мален Дониэлл
43' Желтая карточка
Хюйбертс Дин
57' Желтая карточка
Ван Полен Брам
61' Желтая карточка
Росарио Пабло
86' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
90'+3
1
Цеттерер
Михаэль
17
Байселмани
Дестан
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
31
Ван
Вермескеркен
Саи
11
Дрост
Йеспер
4
Накаяма
Юта
30
Хюйбертс
Дин
10
Леманс
Клинт
8
Гучаннеджад
Реза
25
Ферай
Иммануэль
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
18
Росарио
Пабло
6
Сангаре
Ибрахим
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
17
Жуниор
Мауро
ПЕК Зволле
4-3-3
ПСВ
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Гётце Марио
18'
0:2
Гакпо Коди
(Макс Филипп)
30'
Гучаннеджад Реза
0:2
39'
0:3
Мален Дониэлл
(Гакпо Коди)
43'
Хюйбертс Дин
 
46'
Тедич Слободан
Гучаннеджад Реза
 
46'
Саймак Мустафа
Байселмани Дестан
 
57'
Ван Полен Брам
 
61'
 
Росарио Пабло
63'
Ван Дёйнен Майк
Леманс Клинт
 
67'
 
Ихаттарен Мохаммед
Гётце Марио
67'
 
Мадуэке Нони
Жуниор Мауро
73'
Рейндерс Элиано
Хюйбертс Дин
 
86'
 
Сангаре Ибрахим
87'
 
Файн Адриан
Сангаре Ибрахим
90'
 
Пиру Йоэл
Мален Дониэлл
90'
 
Хендрикс Йоррит
Росарио Пабло

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.5
2. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.5
3. Накаяма Юта 1 0.25
4. Дрост Йеспер 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 3 0.6
2. Гакпо Коди 3 0.6
3. Мадуэке Нони 2 0.4
4. Макс Филипп 1 (1) 0.2
5. Гётце Марио 1 0.2
6. Ромеро Максимильяно 1 0.2
7. Захави Эран 0 0
8. Росарио Пабло 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Ван Полен Брам 3 0
2. Хюйбертс Дин 3 0
3. Лам Томас 1 1
4. Накаяма Юта 2 0
5. Ван Дёйнен Майк 1 0
6. Керстен Сэм 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 2 0
2. Брума Арминду 1 0
3. Макс Филипп 1 0
4. Сангаре Ибрахим 1 0
5. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0
 ПСВ 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд
Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем
ПСВ Последние 20 матчей: + = -
ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ
ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II Аякс 1:0 ПСВ

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 14
ПСВ: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 2
ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПСВ 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Кубок ПСВ 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Твенте Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Гронинген Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Утрехт Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. ПЕК Зволле Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
12. Виллем II Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Ваалвейк Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Эммен Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
17. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
18. Фортуна Ситтард Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Новости матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
32.00 13.00 1.03
5.60 4.35 1.65
12.75 7.23 1.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 4.60 1.17 3.75 1.25 8.00 1.05 2.12 1.72 1.87 1.93 1.70 2.15 1.97 1.77 1.27 3.50 1.15 5.00 1.08 7.00 1.20 4.20 1.02 12.00 1.04 9.00
14.00 1.02 4.95 1.18 3.94 1.26 2.39 1.59 1.90 1.92 1.59 2.51 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.50 1.08 8.30 1.02 14.00
5.35 1.18 6.97 1.12 2.24 1.70 2.69 1.50 2.12 1.77 1.77 2.13 1.49 2.73 1.21 4.69 1.93 1.96 1.12 6.73 1.45 2.87 1.55 2.55 1.41 3.01 1.16 5.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.35 1.53 1.60 2.37 1.22 3.95 1.57 2.31 1.05 8.50
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
3.18 1.39 2.52 1.57 1.90 1.99 2.39 1.62 1.97 1.92 1.51 2.64 1.34 3.38 1.42 2.96 1.24 4.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
5.00 1.17 3.60 1.29 1.97 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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