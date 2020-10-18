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Гронинген
0:0
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
11' Желтая карточка
Даммерс Вессель
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Силла Мусса
59' Желтая карточка
Ларсен Йорген
64' Желтая карточка
Эль-Мессауди Ахмед
70' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
85' Желтая карточка
Матусива Азор
90'+6
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
6
Матусива
Азор
26
Ван
Кам
Даниэль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
14
Йоостен
Патрик
9
Ларсен
Йорген
16
Нейхейс
Теймен
2
Ван
дер
Марел
Марк
25
Сент
Джейго
Томми
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
10
Густафссон
Симон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Керк
Гирано
29
Силла
Мусса
23
Рамселар
Барт
Гронинген
4-2-3-1
Утрехт
4-3-3

Ход матча

11'
Даммерс Вессель
 
56'
 
Силла Мусса
59'
Ларсен Йорген
 
64'
Эль-Мессауди Ахмед
 
65'
Да Крус Алессио
Йоостен Патрик
 
66'
Эль-Ханкури Мохамед
Ларсен Йорген
 
70'
Ван Хинтум Барт
 
73'
 
Элия Эльеро
Силла Мусса
76'
Роббен Арьен
Лундквист Рамон-Паскаль
 
84'
 
Арзани Дэниел
Рамселар Барт
85'
Матусива Азор
 
88'
Гудмундссон Габриэль
Ван Кам Даниэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 6
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.2
2. Remco Balk 1 0.2
3. Суслов Томаш 1 0.2
4. Ван Хинтум Барт 0 0
5. Ларсен Йорген 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Гирано 2 0.5
2. Махи Мимаун 1 0.25
3. Ван де Стрек Сандер 1 0.25
4. Клейбер Шон 1 0.25
5. Ван дер Марел Марк 0 0
6. Вормердам Дьянго 0 0
7. Арзани Дэниел 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 3 0
2. Ван Хинтум Барт 2 0
3. Падт Серджио 1 0
4. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
5. Данкерлёй Дамил 1 0
6. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
7. Матусива Азор 1 0
8. Ларсен Йорген 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Элия Эльеро 1 0
2. Ван де Стрек Сандер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 0 0 0 100% (3) 0 0
 Утрехт 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: + = -
Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ
Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген
Утрехт Последние 20 матчей: + = -
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт
Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Байер Л 3:4 Утрехт

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Утрехт: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Гронинген 0:1 Утрехт Кубок Гронинген 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Утрехт Эредивизие
Утрехт 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Утрехт Эредивизие Гронинген 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Кубок Утрехт 1:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:3 Гронинген Кубок Утрехт 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Твенте Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Гронинген Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Утрехт Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. ПЕК Зволле Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
12. Виллем II Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Ваалвейк Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Эммен Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
17. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
18. Фортуна Ситтард Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
13.00 1.10 11.00
3.08 3.52 2.25
6.15 1.51 4.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.09 6.50 7.90 1.06 1.11 5.80 2.60 1.49 2.11 1.73 1.13 5.40 1.69 2.17 1.44 2.70 1.02 11.00 1.12 5.60 1.02 11.00 1.02 11.50 1.03 10.00
10.50 1.05 8.90 1.07 3.45 1.32 2.62 1.50 1.92 1.97 1.47 2.72 1.32 3.45 1.15 5.70 1.13 6.05 1.03 12.75
1.62 2.38 1.38 3.17 1.14 6.03 1.59 2.46 1.42 2.96 1.61 2.40 1.36 3.26 1.50 2.67 1.23 4.39 1.56 2.53 1.49 2.76 1.27 3.95 1.13 6.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 1.86 1.94 1.04 9.00 1.11 6.00
2.95 1.40 2.04 1.78 1.43 2.83 1.16 5.35 1.11 6.60
1.32 3.54 1.17 5.35 1.42 3.00 1.28 3.82 1.43 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55
3.76 1.27 2.62 1.49 1.73 2.11 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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