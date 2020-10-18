Гронинген
0:0
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Утрехт
11' Желтая карточкаДаммерс Вессель
56' Undefined phrase: football_event_Силла Мусса
59' Желтая карточкаЛарсен Йорген
64' Желтая карточкаЭль-Мессауди Ахмед
70' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
85' Желтая карточкаМатусива Азор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Защитник
-
17 Леаль МигельЗащитник
-
32 Полл ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Роббен АрьенПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Remco Balk
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Элия ЭльероПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
56'
59'
70'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
12 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 6
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.2
|2.
|Remco Balk
|1
|0.2
|3.
|Суслов Томаш
|1
|0.2
|4.
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|5.
|Ларсен Йорген
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Гирано
|2
|0.5
|2.
|Махи Мимаун
|1
|0.25
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.25
|4.
|Клейбер Шон
|1
|0.25
|5.
|Ван дер Марел Марк
|0
|0
|6.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|7.
|Арзани Дэниел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|3
|0
|2.
|Ван Хинтум Барт
|2
|0
|3.
|Падт Серджио
|1
|0
|4.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|5.
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|6.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|7.
|Матусива Азор
|1
|0
|8.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Элия Эльеро
|1
|0
|2.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
|0
|Утрехт
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: + = -Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ
Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген
Утрехт Последние 20 матчей: + = -ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт
Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Байер Л 3:4 Утрехт
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Утрехт: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Утрехт 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Утрехт Эредивизие Гронинген 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Кубок Утрехт 1:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:3 Гронинген Кубок Утрехт 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Утрехт Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Утрехт
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|17.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.09
|6.50
|—
|—
|7.90
|1.06
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|2.60
|1.49
|2.11
|1.73
|1.13
|5.40
|1.69
|2.17
|1.44
|2.70
|1.02
|11.00
|1.12
|5.60
|1.02
|11.00
|1.02
|11.50
|1.03
|10.00
|10.50
|1.05
|—
|—
|8.90
|1.07
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.92
|1.97
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.32
|3.45
|1.15
|5.70
|1.13
|6.05
|1.03
|12.75
|—
|—
|1.62
|2.38
|1.38
|3.17
|1.14
|6.03
|1.59
|2.46
|1.42
|2.96
|1.61
|2.40
|1.36
|3.26
|1.50
|2.67
|1.23
|4.39
|1.56
|2.53
|1.49
|2.76
|1.27
|3.95
|—
|—
|1.13
|6.65
|—
|—
|—
|—