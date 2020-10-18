Второй тайм

96' Падт Серджио из команды Гронинген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Махер Адам из команды Утрехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

95' Гудмундссон Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Удар от ворот произведет Утрехт

93' Удар от ворот произведет Утрехт

93' Да Крус Алессио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Махер Адам пробил со штрафного прямо в стенку

85' Матусива Азор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Гронинген

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Керк Гирано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Утрехт

80' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Ван Хинтум Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' После штрафного удара,который нанес Махер Адам мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

77' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Падт Серджио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Хорошую попытку сделал Махер Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Игрок команды Утрехт упустил отличный шанс! Его удар был заблокирован.

72' Густафссон Симон разрезает оборону соперника отличным пасом

72' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Гронинген

71' Плохо сыграл Эль-Ханкури Мохамед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Ван Хинтум Барт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Густафссон Симон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Утрехт

67' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Даммерс Вессель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Tommy St. Jago делает длинную передачу вперед

66' Матч возобновлен

65' Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Керк Гирано нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

62' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Густафссон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ван Хинтум Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Ларсен Йорген получил желтую карточку от судьи

59' Игрок команды Гронинген совершает фол

59' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Нейхейс Теймен взял и забрал мяч на выходе

57' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Утрехт , отменен из-за офсайда.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Удар от ворот произведет Гронинген

54' Tommy St. Jago из команды Утрехт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

54' Итакура Ко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Удар от ворот произведет Утрехт

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Утрехт

49' Густафссон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ларсен Йорген из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

47' Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Плохо сыграл Ван дер Марел Марк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника