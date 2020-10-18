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  2. Матчи
  3. Франция
Монако
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Монпелье
0'
19' Красная карточка
Саванье Тежи
43'
40
Лекомт
Бенжамен
26
Агилар
Рубен
34
Матсима
Крислен
32
Бадиашиле
Бенуа
29
Сидибе
Джибриль
8
Чуамени
Орельен
35
Флорентину
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
11
Желсон
Мартиньш
1
Омлин
Йонас
3
Конгре
Даниэль
4
Илтон
Виторино
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
25
Молле
Флоран
13
Шотар
Жорис
8
Ойонго
Амбруаз
11
Саванье
Тежи
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
Монако
4-3-3
Монпелье
3-4-1-2

Ход матча

19'
 
Саванье Тежи

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 3 0.43
2. Бадиашиле Бенуа 2 0.29
3. Агилар Рубен 1 0.14
4. Дисаси Аксель 1 0.14
5. Геббельс Виллем 1 0.14
6. Диоп Софьян 1 0.14
7. Фолланд Кевин 0 0
8. Головин Александр 0 0
9. Оньекуру Генри 0 0
10. Балло-Туре Фоде 0 0
11. Чуамени Орельен 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 3 0.43
2. Саванье Тежи 3 (2) 0.43
3. Лаборд Гаэтан 2 0.29
4. Конгре Даниэль 2 0.29
5. Суке Арно 1 0.14
6. Молле Флоран 1 0.14
7. Ойонго Амбруаз 0 0
8. Ристич Михайло 0 0
9. Самбья Саломон 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Фофана Юссуф 1 1
4. Желсон Мартиньш 2 0
5. Геббельс Виллем 2 0
6. Фолланд Кевин 1 0
7. Агилар Рубен 1 0
8. Балло-Туре Фоде 1 0
9. Диоп Софьян 1 0
10. Бьянкон Жулиан 1 0
11. Матсима Крислен 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 2 1
2. Илтон Виторино 1 1
3. Суке Арно 2 0
4. Делор Анди 2 0
5. Молле Флоран 0 1
6. Конгре Даниэль 1 0
7. Ферри Жордан 1 0
8. Ристич Михайло 1 0
9. Мавидиди Стефи 1 0
10. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 0
 Монпелье 0 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: + = -
Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант
Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен
Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион
Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан

Последние игры между собой

Монако: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
Монпелье: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
Монако 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Монако Лига 1 Монпелье 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:2 Монпелье Лига 1
Монако 2:0 Монпелье Кубок лиги Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Монако Лига 1 Монако 6:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монпелье 1:1 Монако Лига 1 Монако 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
2. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
4. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
6. Монпелье 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Монако 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
8. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
10. Анже 1:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 15 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест 0:2 Заявка 7 3 0 4 10 - 14 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц 1:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант 2:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • Первый тайм
  • 44'
    Умело тянут время гости в концовке первого тайма. Совсем немного "паладинам" осталось потерпеть до свистка на перерыв.
  • 43'
    Нико Ковач у кромки поля выглядит взволнованным - его команда слишком топорно строит свои атаки. По такой игре будет очень сложно взломать массированные и организованные оборонительные порядки соперника.
  • 42'
    Из глубины поля следовал заброс в направлении бен-Йеддера на правый край штрафной площади, но французскому нападающему не удалось добраться до высоко летящего мяча.
  • 41'
    Теперь через короткий пас пытались на правом фланге обострить игру монегаски, но не выходит.
  • 40'
    С правого фланга Чуамени выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но она оказалась слишком сильной и высокой.
  • 39'
    Сидибе на левом фланга атаки снова ошибается отдав слишком жёсткий пас на одного из партнёров по команде.
  • Опасный момент
    38'
    Желсон получил мяч у левого края штрафной площади, сместился в центр и пробивал из-под защитника, но слабовато получилось - Омлин забрал мяч в ближнем углу.
  • Угловой
    37'
    Подача углового следовала с закруткой мяча в ворота, но Лекомт не дрогнул, сумев отбить мяч на ещё один корнер. Вторая подача уже не была столь острой.
  • Угловой
    36'
    Из глубины поля достаточно острая подача следовала в штрафную площадь хозяев, но монегаскам удалось отбить мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    35'
    Омлин вынес мяч далеко на чужую половину поля, где Делору удалось умело подставиться и заработать штрафной удар для своей команды.
  • Фол, нарушение
    34'
    Диоп боролся за мяч на левом фланге атаки, но нарушил правила против соперника.
  • Опасный момент
    33'
    Очень важно "паладинам" дотерпеть до свистка на перерыв. После навеса с левого фланга сейчас с лёта пытался пробить с правого края штрафной площади Фолланд, но мяч свалился у него с ноги.
  • 31'
    Всем составом "Монпелье" находится на своей трети поля, даже не помышляя о каких-то контратаках после удаления Саванье.
  • 30'
    Сидибе слишком жёсткий пас отдавал на левый край чужой штрафной площади, и в итоге мяч ушёл за лицевую линию.
  • Угловой
    29'
    Отбились "паладины" после подачи углового справа. Далее пошла атака хозяев левым флангом, но оттуда подача в центр улетела за ворота.
  • Опасный момент
    28'
    Чуамени ворвался в чужую штрафную площадку по правому краю и пробивал по воротам но силу, но под выстрел успел в подкате броситься защитник.
  • Видеоповтор
    27'
    ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ 0:0! Монегаски отпраздновали успех, после чего поступил сигнал от VAR - бен-Йеддер в момент удара находился в положении "вне игры".
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Виссам бен-Йеддер!!!
    После удара Желсона Омлин парировал мяч перед собой, а первым на добивании оказался бен-Йеддер.
  • 25'
    Желсон с левого фланга на вираже пытался ворваться в чужую штрафную площадку, но защитникам "Монпелье" удалось выбить мяч в аут.
  • 24'
    Монегаски после удаления соперника продолжают неспешно комбинировать мяч поперёк поля, не пытаясь взвинтить темп.
  • 23'
    Гости, разумеется, будут продолжать действовать в оборонительном ключе, но при этом уже куда реже бегая в контратаки.
  • 22'
    Задача "Монако" в этом матче существенно облегчается. Посмотрим, смогут ли монегаски реализовать численное преимущество.
  • Судья
    21'
    Несмотря на отсутствие злого умысла со стороны Саванье, арбитр остался непреклонен, вынеся нарушителю самое суровое наказание.
  • Красная карточка
    20'
    Вот это поворот! УДАЛЕНИЕ В СОСТАВЕ "МОНПЕЛЬЕ"! Ничего не предвещало беды для "паладинов", но Саванье в центре поля сыграл неаккуратно, высоко задрав ногу, пытаясь дотянуться до мяча, и попал шипами по голове сопернику.
  • Угловой
    19'
    Отбились гости послен подачи углового. В атаке вторым темпом Агилар подключился в атаку по правому флангу, откуда пытался прострелить вдоль ворот, но попытку блокировал защитник "Монпелье".
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Чуамени пробивал из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника, из-за чего Омлин был пойман на противоходе, но мяч пролетел рядом с правой "девяткой".
  • Фол, нарушение
    18'
    Сидибе подключился к атаке своей команды по левому флангу, но потерял мяч. При попытке ответного отбора Джибриль нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    17'
    И снова против активного Диопа нарушили правила, что у того аж шнурок на бутсе развязался.
  • Фол, нарушение
    16'
    Диоп в центральной зоне красиво укрывал мяч корпусом от соперника, за что был награждён ударом по ногам.
  • 15'
    Пока что контратаки "Монпелье" выглядят интересней, чем попытки позиционных атак "Монако".
  • Опасный момент
    14'
    В контратаке гостей по левому краю в штрафную площадку ворвался Лаборд и пробивал по воротам в борьбе с защитником - слабовато получилось.
  • 13'
    Бен-Йеддер пытался протиснуться с мячом на правый край чужой штрафной площади, но Илтон не позволил ему этого сделать.
  • 12'
    Территориальное преимущество пока что явно на стороне "Монако", но подобраться к чужим воротам на ударную дистанцию у подопечных Нико Ковача не получается.
  • 11'
    Диоп с левого фланга смещался в центр, попытался обыграться в "стеночку" с Желсоном, но защитники "паладинов" мяч перехватили.
  • Офсайд
    10'
    На Делора теперь следовал длинный заброс через центральную ось, но раньше него к мячу успел Лекомт, к тому же судьи зафиксировали офсайд у нападающего.
  • 9'
    Лаборд по правому флангу разогнал контратаку гостей, но прострельную передачу в штрафную площадку выполнил слишком слабо.
  • Офсайд
    8'
    На правом фланге атаки Фолланд поторопился с забеганием за спины защитников "Монпелье", в итоге оказавшись в положении "вне игры".
  • 7'
    Букмекеры перед матчем видели "Монако" фаворитом, предлагая на чистую победу хозяев коэффициент в районе 1.80.
  • Фол, нарушение
    6'
    Штрафной удар на правом фланге атаки теперь заработали монегаски, но из этого стандартного положения они также не смогли извлечь для себя каких-либо дивидендов.
  • Угловой
    5'
    Угловой с левого фланга хозяева подали без опасности для ворот Омлина.
  • Опасный момент
    4'
    Бен-Йеддер выполнил точный пас на Желсона в полукружие чужой штрафной площади, и анголец мощно пробивал по воротам, но под мяч в последний момент успел броситься один из защитников.
  • 3'
    Жаль, что всё ещё мы не может видеть на поле Александра Головина, который остаётся в монегасском лазарете.
  • Фол, нарушение
    2'
    Гости сразу активно пошли в командный прессинг непосредственно у чужой штрафной площади, но смогли отобрать мяч только с нарушением правил.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.50 3.60
1.37 3.35 12.00
1.53 4.90 6.95
1.39 4.08 11.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.00 1.09 11.00 1.02 2.63 1.48 3.35 1.32 1.53 2.50 2.02 1.85 1.78 2.11 1.17 4.90 1.27 3.85 1.04 10.00 1.07 7.80 1.02 13.00
11.25 1.00 10.25 1.01 4.40 1.19 3.26 1.34 2.35 1.73 1.76 2.06 1.43 2.74 1.19 4.25 1.15 4.60 1.04 8.10
4.55 1.22 2.13 1.75 1.79 2.07 1.57 2.46 1.92 1.95 1.97 1.91 1.71 2.21 1.56 2.52 1.46 2.83 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.48 2.63 2.28 1.63 1.04 10.00 1.20 4.50 1.03 12.00
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.15 5.55
1.29 3.70 1.15 5.63 2.19 1.72 1.71 2.21 1.50 2.68 1.37 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.91 1.83 1.39 2.85 1.28 3.45
4.80 1.19 3.30 1.33 1.83 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
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Прогнозы на матч Монако 0:0 Монпелье

Исход игры
Монако
86% (135)
Ничья
12.7% (20)
Монпелье
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (99)
Меньше
35.29% (54)
Обе команды забьют
Да
73.2% (112)
Нет
26.8% (41)
Популярный счёт
2:1 Монако
53.5% (84)
1:0 Монако
15.9% (25)
1:1 Ничья
9.6% (15)
2:0 Монако
8.9% (14)
3:1 Монако
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
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