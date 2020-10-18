С правого фланга Чуамени выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но она оказалась слишком сильной и высокой.

Теперь через короткий пас пытались на правом фланге обострить игру монегаски, но не выходит.

Из глубины поля следовал заброс в направлении бен-Йеддера на правый край штрафной площади, но французскому нападающему не удалось добраться до высоко летящего мяча.

Нико Ковач у кромки поля выглядит взволнованным - его команда слишком топорно строит свои атаки. По такой игре будет очень сложно взломать массированные и организованные оборонительные порядки соперника.

Умело тянут время гости в концовке первого тайма. Совсем немного "паладинам" осталось потерпеть до свистка на перерыв.

39' Сидибе на левом фланга атаки снова ошибается отдав слишком жёсткий пас на одного из партнёров по команде.

38' Желсон получил мяч у левого края штрафной площади, сместился в центр и пробивал из-под защитника, но слабовато получилось - Омлин забрал мяч в ближнем углу.

37' Подача углового следовала с закруткой мяча в ворота, но Лекомт не дрогнул, сумев отбить мяч на ещё один корнер. Вторая подача уже не была столь острой.

36' Из глубины поля достаточно острая подача следовала в штрафную площадь хозяев, но монегаскам удалось отбить мяч на угловой.

35' Омлин вынес мяч далеко на чужую половину поля, где Делору удалось умело подставиться и заработать штрафной удар для своей команды.

34' Диоп боролся за мяч на левом фланге атаки, но нарушил правила против соперника.

33' Очень важно "паладинам" дотерпеть до свистка на перерыв. После навеса с левого фланга сейчас с лёта пытался пробить с правого края штрафной площади Фолланд, но мяч свалился у него с ноги.

31' Всем составом "Монпелье" находится на своей трети поля, даже не помышляя о каких-то контратаках после удаления Саванье.

30' Сидибе слишком жёсткий пас отдавал на левый край чужой штрафной площади, и в итоге мяч ушёл за лицевую линию.

29' Отбились "паладины" после подачи углового справа. Далее пошла атака хозяев левым флангом, но оттуда подача в центр улетела за ворота.

28' Чуамени ворвался в чужую штрафную площадку по правому краю и пробивал по воротам но силу, но под выстрел успел в подкате броситься защитник.

27' ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ 0:0! Монегаски отпраздновали успех, после чего поступил сигнал от VAR - бен-Йеддер в момент удара находился в положении "вне игры".

26' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Виссам бен-Йеддер!!!

После удара Желсона Омлин парировал мяч перед собой, а первым на добивании оказался бен-Йеддер.

25' Желсон с левого фланга на вираже пытался ворваться в чужую штрафную площадку, но защитникам "Монпелье" удалось выбить мяч в аут.

24' Монегаски после удаления соперника продолжают неспешно комбинировать мяч поперёк поля, не пытаясь взвинтить темп.

23' Гости, разумеется, будут продолжать действовать в оборонительном ключе, но при этом уже куда реже бегая в контратаки.

22' Задача "Монако" в этом матче существенно облегчается. Посмотрим, смогут ли монегаски реализовать численное преимущество.

21' Несмотря на отсутствие злого умысла со стороны Саванье, арбитр остался непреклонен, вынеся нарушителю самое суровое наказание.

20' Вот это поворот! УДАЛЕНИЕ В СОСТАВЕ "МОНПЕЛЬЕ"! Ничего не предвещало беды для "паладинов", но Саванье в центре поля сыграл неаккуратно, высоко задрав ногу, пытаясь дотянуться до мяча, и попал шипами по голове сопернику.

19' Отбились гости послен подачи углового. В атаке вторым темпом Агилар подключился в атаку по правому флангу, откуда пытался прострелить вдоль ворот, но попытку блокировал защитник "Монпелье".

19' ОПАСНО! Чуамени пробивал из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника, из-за чего Омлин был пойман на противоходе, но мяч пролетел рядом с правой "девяткой".

18' Сидибе подключился к атаке своей команды по левому флангу, но потерял мяч. При попытке ответного отбора Джибриль нарушил правила.

17' И снова против активного Диопа нарушили правила, что у того аж шнурок на бутсе развязался.

16' Диоп в центральной зоне красиво укрывал мяч корпусом от соперника, за что был награждён ударом по ногам.

15' Пока что контратаки "Монпелье" выглядят интересней, чем попытки позиционных атак "Монако".

14' В контратаке гостей по левому краю в штрафную площадку ворвался Лаборд и пробивал по воротам в борьбе с защитником - слабовато получилось.

13' Бен-Йеддер пытался протиснуться с мячом на правый край чужой штрафной площади, но Илтон не позволил ему этого сделать.

12' Территориальное преимущество пока что явно на стороне "Монако", но подобраться к чужим воротам на ударную дистанцию у подопечных Нико Ковача не получается.

11' Диоп с левого фланга смещался в центр, попытался обыграться в "стеночку" с Желсоном, но защитники "паладинов" мяч перехватили.

10' На Делора теперь следовал длинный заброс через центральную ось, но раньше него к мячу успел Лекомт, к тому же судьи зафиксировали офсайд у нападающего.

9' Лаборд по правому флангу разогнал контратаку гостей, но прострельную передачу в штрафную площадку выполнил слишком слабо.

8' На правом фланге атаки Фолланд поторопился с забеганием за спины защитников "Монпелье", в итоге оказавшись в положении "вне игры".

7' Букмекеры перед матчем видели "Монако" фаворитом, предлагая на чистую победу хозяев коэффициент в районе 1.80.

6' Штрафной удар на правом фланге атаки теперь заработали монегаски, но из этого стандартного положения они также не смогли извлечь для себя каких-либо дивидендов.

5' Угловой с левого фланга хозяева подали без опасности для ворот Омлина.

4' Бен-Йеддер выполнил точный пас на Желсона в полукружие чужой штрафной площади, и анголец мощно пробивал по воротам, но под мяч в последний момент успел броситься один из защитников.

3' Жаль, что всё ещё мы не может видеть на поле Александра Головина, который остаётся в монегасском лазарете.

2' Гости сразу активно пошли в командный прессинг непосредственно у чужой штрафной площади, но смогли отобрать мяч только с нарушением правил.