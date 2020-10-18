19' Красная карточкаСаванье Тежи
26
Агилар
Рубен
35
Флорентину
37
Диоп
Софьян
31
Коцца
Николя
25
Молле
Флоран
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
12 Caio XIIIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Мийо ЭнцоНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0.43
|2.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.29
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0.14
|4.
|Дисаси Аксель
|1
|0.14
|5.
|Геббельс Виллем
|1
|0.14
|6.
|Диоп Софьян
|1
|0.14
|7.
|Фолланд Кевин
|0
|0
|8.
|Головин Александр
|0
|0
|9.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|10.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|11.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|3
|0.43
|2.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.43
|3.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.29
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.29
|5.
|Суке Арно
|1
|0.14
|6.
|Молле Флоран
|1
|0.14
|7.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|8.
|Ристич Михайло
|0
|0
|9.
|Самбья Саломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|4.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|2
|0
|6.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0
|8.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|9.
|Диоп Софьян
|1
|0
|10.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|11.
|Матсима Крислен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|2
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|1
|3.
|Суке Арно
|2
|0
|4.
|Делор Анди
|2
|0
|5.
|Молле Флоран
|0
|1
|6.
|Конгре Даниэль
|1
|0
|7.
|Ферри Жордан
|1
|0
|8.
|Ристич Михайло
|1
|0
|9.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|10.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|Монпелье
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: + = -Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант
Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен
Монпелье Последние 20 матчей: + = -Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион
Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан
Последние игры между собой
Монако: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
Монпелье: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
Монако 2:0 Монпелье Кубок лиги Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Монако Лига 1 Монако 6:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монпелье 1:1 Монако Лига 1 Монако 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Анже
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 15
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 14
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.00
|1.09
|11.00
|1.02
|2.63
|1.48
|—
|—
|3.35
|1.32
|—
|—
|1.53
|2.50
|2.02
|1.85
|1.78
|2.11
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.27
|3.85
|1.04
|10.00
|1.07
|7.80
|1.02
|13.00
|11.25
|1.00
|10.25
|1.01
|4.40
|1.19
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.35
|1.73
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.19
|4.25
|1.15
|4.60
|1.04
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.55
|1.22
|2.13
|1.75
|1.79
|2.07
|1.57
|2.46
|1.92
|1.95
|1.97
|1.91
|1.71
|2.21
|1.56
|2.52
|1.46
|2.83
|—
|—
|1.18
|5.22
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако 0:0 Монпелье
Исход игры
Монако
86% (135)
Ничья
12.7% (20)
Монпелье
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (99)
Меньше
35.29% (54)
Обе команды забьют
Да
73.2% (112)
Нет
26.8% (41)
Популярный счёт
2:1 Монако
53.5% (84)
1:0 Монако
15.9% (25)
1:1 Ничья
9.6% (15)
2:0 Монако
8.9% (14)
3:1 Монако
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
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