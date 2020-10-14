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Монако
 
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Стадион:
Монпелье

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 3 0.5
2. Бадиашиле Бенуа 2 0.33
3. Агилар Рубен 1 0.17
4. Дисаси Аксель 1 0.17
5. Геббельс Виллем 1 0.17
6. Диоп Софьян 1 0.17
7. Фолланд Кевин 0 0
8. Головин Александр 0 0
9. Оньекуру Генри 0 0
10. Балло-Туре Фоде 0 0
11. Чуамени Орельен 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 3 0.5
2. Саванье Тежи 3 (2) 0.5
3. Лаборд Гаэтан 2 0.33
4. Конгре Даниэль 2 0.33
5. Суке Арно 1 0.17
6. Молле Флоран 1 0.17
7. Ойонго Амбруаз 0 0
8. Ристич Михайло 0 0
9. Самбья Саломон 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Фофана Юссуф 1 1
4. Желсон Мартиньш 2 0
5. Геббельс Виллем 2 0
6. Фолланд Кевин 1 0
7. Агилар Рубен 1 0
8. Балло-Туре Фоде 1 0
9. Диоп Софьян 1 0
10. Бьянкон Жулиан 1 0
11. Матсима Крислен 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 1
2. Суке Арно 2 0
3. Делор Анди 2 0
4. Саванье Тежи 2 0
5. Молле Флоран 0 1
6. Конгре Даниэль 1 0
7. Ферри Жордан 1 0
8. Ристич Михайло 1 0
9. Мавидиди Стефи 1 0
10. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 0
 Монпелье 0 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант
Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион
Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан

Последние игры между собой

Монако: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
Монпелье: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
Монако 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Монако Лига 1 Монпелье 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:2 Монпелье Лига 1
Монако 2:0 Монпелье Кубок лиги Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Монако Лига 1 Монако 6:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монпелье 1:1 Монако Лига 1 Монако 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
12. Марсель Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 6 1 4 1 7 - 5 7
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
20. Дижон Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 67
    Монако 94% (63)
    X 4.5% (3)
    Монпелье 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Монпелье
    2.14
    3.78
    3.72
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.05 3.50 3.60
    2.10 3.65 3.50
    2.14 3.78 3.72
    2.09 3.63 3.71

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 9.90 1.03 4.10 1.25 3.25 1.35 2.14 1.76 1.91 1.96 1.67 2.28 1.42 2.90 1.21 4.60 1.15 5.00 1.05 8.70 1.04 9.30
    10.25 1.01 9.40 1.03 3.98 1.23 3.20 1.35 2.18 1.84 1.64 2.26 1.42 2.78 1.19 4.35 1.13 4.90 1.03 8.40
    4.42 1.24 2.57 1.56 2.15 1.77 1.92 1.99 1.67 2.33 1.53 2.67 1.43 2.99 1.16 5.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.72 1.49 2.65 1.17 5.20
    3.15 1.36 2.11 1.73 1.52 2.53 1.17 4.90 1.12 6.15
    3.39 1.36 2.79 1.49 2.19 1.76 1.71 2.24 1.51 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.63 2.26
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
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    Прогнозы на матч Монако - Монпелье

    Исход игры
    Монако
    94% (63)
    Ничья
    4.5% (3)
    Монпелье
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.38% (38)
    Меньше
    40.63% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (40)
    Нет
    37.5% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    50.7% (34)
    1:0 Монако
    22.4% (15)
    2:0 Монако
    11.9% (8)
    1:1 Ничья
    4.5% (3)
    3:1 Монако
    4.5% (3)
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