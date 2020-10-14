Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0.5
|2.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.33
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0.17
|4.
|Дисаси Аксель
|1
|0.17
|5.
|Геббельс Виллем
|1
|0.17
|6.
|Диоп Софьян
|1
|0.17
|7.
|Фолланд Кевин
|0
|0
|8.
|Головин Александр
|0
|0
|9.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|10.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|11.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|3
|0.5
|2.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.5
|3.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.33
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.33
|5.
|Суке Арно
|1
|0.17
|6.
|Молле Флоран
|1
|0.17
|7.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|8.
|Ристич Михайло
|0
|0
|9.
|Самбья Саломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|4.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|2
|0
|6.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0
|8.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|9.
|Диоп Софьян
|1
|0
|10.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|11.
|Матсима Крислен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|1
|2.
|Суке Арно
|2
|0
|3.
|Делор Анди
|2
|0
|4.
|Саванье Тежи
|2
|0
|5.
|Молле Флоран
|0
|1
|6.
|Конгре Даниэль
|1
|0
|7.
|Ферри Жордан
|1
|0
|8.
|Ристич Михайло
|1
|0
|9.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|10.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|Монпелье
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант
Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =4 -8Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион
Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан
Последние игры между собой
Монако: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
Монпелье: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
Монако 2:0 Монпелье Кубок лиги Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Монако Лига 1 Монако 6:2 Монпелье Лига 1 Монако 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монпелье 1:1 Монако Лига 1 Монако 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|12.
|Марсель
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|13.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|16.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|9.90
|1.03
|4.10
|1.25
|3.25
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.76
|1.91
|1.96
|1.67
|2.28
|—
|—
|1.42
|2.90
|1.21
|4.60
|1.15
|5.00
|1.05
|8.70
|1.04
|9.30
|10.25
|1.01
|9.40
|1.03
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.18
|1.84
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.19
|4.35
|1.13
|4.90
|1.03
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.42
|1.24
|—
|—
|2.57
|1.56
|2.15
|1.77
|1.92
|1.99
|1.67
|2.33
|1.53
|2.67
|1.43
|2.99
|—
|—
|1.16
|5.93
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Монпелье
Исход игры
Монако
94% (63)
Ничья
4.5% (3)
Монпелье
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.38% (38)
Меньше
40.63% (26)
Обе команды забьют
Да
62.5% (40)
Нет
37.5% (24)
Популярный счёт
2:1 Монако
50.7% (34)
1:0 Монако
22.4% (15)
2:0 Монако
11.9% (8)
1:1 Ничья
4.5% (3)
3:1 Монако
4.5% (3)
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