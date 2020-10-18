Анже
1:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Раймон Копа
Метц
14' Желтая карточкаДумбия Сулейман
36' Желтая карточкаТомас Ромен
37' Желтая карточкаЮдоль Матьё
1:0
38' ПенальтиМангани Томас
1:1
40' ГолНгетт Опа
24
Томас
Ромен
21
Бойе
Джон
14
Пажо
Венсан
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Тиуб СадаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Гуйе ЛаминПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Pape Sarr
-
Главный тренер: Оньон Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
14'
36'
37'
38'
1:0
40'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.43
|2.
|Баокен Стефан
|2
|0.29
|3.
|Фюльжини Анжело
|1
|0.14
|4.
|Тиуб Сада
|1
|0.14
|5.
|Капелле Пьеррик
|0
|0
|6.
|Дьони Луа
|0
|0
|7.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|8.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.86
|2.
|Булая Фарид
|0
|0
|3.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|4.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|5.
|Маига Хабиб
|0
|0
|6.
|Яд Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|2
|1
|2.
|Баокен Стефан
|3
|0
|3.
|Павлович Матео
|2
|0
|4.
|Мангани Томас
|1
|0
|5.
|Кабо Джимми
|1
|0
|6.
|Думбия Сулейман
|1
|0
|7.
|Сантамария Батист
|1
|0
|8.
|Фюльжини Анжело
|1
|0
|9.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|10.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|3
|0
|2.
|Ангбан Викторьен
|2
|0
|3.
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|4.
|Пажо Венсан
|1
|0
|5.
|Булая Фарид
|1
|0
|6.
|Бронн Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|0
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|Метц
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: + = -Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже
Метц Последние 20 матчей: + = -Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц
Последние игры между собой
Анже: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Анже
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 15
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 14
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.00
|1.24
|—
|—
|6.70
|1.13
|—
|—
|1.72
|2.10
|—
|—
|2.05
|1.83
|1.80
|2.08
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.32
|3.80
|1.04
|10.00
|1.05
|8.30
|1.02
|13.00
|1.01
|16.00
|7.50
|1.05
|—
|—
|6.35
|1.09
|—
|—
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.21
|4.20
|1.06
|7.60
|1.04
|8.00
|—
|—
|3.92
|1.27
|3.29
|1.36
|2.65
|1.51
|1.98
|1.90
|1.68
|2.27
|1.47
|2.78
|1.48
|2.76
|1.77
|2.14
|1.18
|5.18
|1.46
|2.92
|—
|—
|1.20
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Анже 1:1 Метц
Исход игры
Анже
75.7% (112)
Ничья
20.3% (30)
Метц
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.21% (40)
Меньше
72.79% (107)
Обе команды забьют
Да
42.86% (63)
Нет
57.14% (84)
Популярный счёт
1:0 Анже
45.9% (68)
2:1 Анже
21.6% (32)
1:1 Ничья
15.5% (23)
2:0 Анже
6.1% (9)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Метц
2.7% (4)
0:1 Метц
1.4% (2)
3:1 Анже
1.4% (2)
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