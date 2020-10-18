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  3. Франция
Анже
1:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Метц
0'
14' Желтая карточка
Думбия Сулейман
36' Желтая карточка
Томас Ромен
37' Желтая карточка
Юдоль Матьё
1:0
38' Пенальти
Мангани Томас
1:1
40' Гол
Нгетт Опа
45'
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
13
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Луа
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
14
Пажо
Венсан
5
Ангбан
Викторьен
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
12
Тшимбембе
Варрен
11
Нгетт
Опа
Анже
4-1-4-1
Метц
4-2-3-1

Ход матча

14'
Думбия Сулейман
 
36'
Томас Ромен
 
37'
 
Юдоль Матьё
38'
Мангани Томас
1:0
40'
1:1
Нгетт Опа
(Гуйе Ламин)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 3 0.43
2. Баокен Стефан 2 0.29
3. Фюльжини Анжело 1 0.14
4. Тиуб Сада 1 0.14
5. Капелле Пьеррик 0 0
6. Дьони Луа 0 0
7. Бобишон Антонен 0 0
8. Аит-Нури Раян 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.86
2. Булая Фарид 0 0
3. Юдоль Матьё 0 0
4. Ангбан Викторьен 0 0
5. Маига Хабиб 0 0
6. Яд Папа Ндиага 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 2 1
2. Баокен Стефан 3 0
3. Павлович Матео 2 0
4. Мангани Томас 1 0
5. Кабо Джимми 1 0
6. Думбия Сулейман 1 0
7. Сантамария Батист 1 0
8. Фюльжини Анжело 1 0
9. Эбосс Энсо 1 0
10. Чо Мохамед-Али 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 3 0
2. Ангбан Викторьен 2 0
3. Сентонз Фабьен 2 0
4. Пажо Венсан 1 0
5. Булая Фарид 1 0
6. Бронн Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 0 42.86% (3) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2)
 Метц 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: + = -
Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже
Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль
Метц Последние 20 матчей: + = -
Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц
Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо

Последние игры между собой

Анже: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Анже 3:0 Метц Лига 1 Метц 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Метц Кубок лиги Анже 0:1 Метц Лига 1
Анже 2:1 Метц Лига 1 Метц 2:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Метц Лига 2 Метц 1:0 Анже Лига 2 Метц 1:1 Анже Лига 2 Анже 2:0 Метц Лига 2 Анже 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Анже Лига 2 Метц 1:0 Анже Лига 2 Анже 0:1 Метц Лига 2 Анже 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:1 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
2. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
4. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
6. Монпелье 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Монако 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
8. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
10. Анже 1:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 15 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест 0:2 Заявка 7 3 0 4 10 - 14 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц 1:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант 2:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Анже 75.7% (112)
X 20.3% (30)
Метц 4.1% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Метц
2.52
3.38
4.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.30 3.65
2.45 2.55 3.95
2.13 3.38 3.65
2.52 2.50 4.12

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.00 1.24 6.70 1.13 1.72 2.10 2.05 1.83 1.80 2.08 1.20 4.44 1.32 3.80 1.04 10.00 1.05 8.30 1.02 13.00 1.01 16.00
7.50 1.05 6.35 1.09 2.82 1.41 2.15 1.70 1.67 2.34 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.00
3.92 1.27 3.29 1.36 2.65 1.51 1.98 1.90 1.68 2.27 1.47 2.78 1.48 2.76 1.77 2.14 1.18 5.18 1.46 2.92 1.20 5.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.31 3.35 1.67 2.31 1.01 15.00 1.08 8.30
2.62 1.49 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
1.19 5.00 1.39 3.10 1.14 6.25 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.69 1.48 2.55 1.16 4.80
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Где смотреть матч Анже 1:1 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Анже 1:1 Метц

Исход игры
Анже
75.7% (112)
Ничья
20.3% (30)
Метц
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.21% (40)
Меньше
72.79% (107)
Обе команды забьют
Да
42.86% (63)
Нет
57.14% (84)
Популярный счёт
1:0 Анже
45.9% (68)
2:1 Анже
21.6% (32)
1:1 Ничья
15.5% (23)
2:0 Анже
6.1% (9)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Метц
2.7% (4)
0:1 Метц
1.4% (2)
3:1 Анже
1.4% (2)
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