Анже
1:1
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Метц
14' Желтая карточкаДумбия Сулейман
36' Желтая карточкаТомас Ромен
37' Желтая карточкаЮдоль Матьё
1:0
38' ПенальтиМангани Томас
1:1
39' ГолНгетт Опа
73' Желтая карточкаТраоре Исмаэль
84' Желтая карточкаПажо Венсан
86' Желтая карточкаФюльжини Анжело
24
Томас
Ромен
21
Бойе
Джон
14
Пажо
Венсан
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Тиуб СадаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Гуйе ЛаминПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Pape Sarr
-
Главный тренер: Оньон Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
14'
36'
37'
38'
1:0
39'
1:1
73'
76'
83'
84'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.43
|2.
|Баокен Стефан
|2
|0.29
|3.
|Фюльжини Анжело
|1
|0.14
|4.
|Тиуб Сада
|1
|0.14
|5.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.14
|6.
|Капелле Пьеррик
|0
|0
|7.
|Дьони Луа
|0
|0
|8.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|9.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.86
|2.
|Нгетт Опа
|1
|0.14
|3.
|Булая Фарид
|0
|0
|4.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|5.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|6.
|Маига Хабиб
|0
|0
|7.
|Гуйе Ламин
|0
|0
|8.
|Яд Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|2
|1
|2.
|Баокен Стефан
|3
|0
|3.
|Павлович Матео
|2
|0
|4.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|5.
|Мангани Томас
|1
|0
|6.
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|7.
|Кабо Джимми
|1
|0
|8.
|Думбия Сулейман
|1
|0
|9.
|Сантамария Батист
|1
|0
|10.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|11.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|3
|0
|2.
|Пажо Венсан
|2
|0
|3.
|Ангбан Викторьен
|2
|0
|4.
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|5.
|Булая Фарид
|1
|0
|6.
|Юдоль Матьё
|1
|0
|7.
|Бронн Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|Метц
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: + = -Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже
Метц Последние 20 матчей: + = -Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц
Последние игры между собой
Анже: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Ницца
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|10.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 15
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.00
|1.24
|—
|—
|6.70
|1.13
|—
|—
|1.72
|2.10
|—
|—
|2.05
|1.83
|1.80
|2.08
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.32
|3.80
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.05
|8.30
|1.03
|12.00
|1.01
|16.00
|1.02
|13.00
|7.50
|1.05
|—
|—
|6.35
|1.09
|—
|—
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.31
|3.45
|—
|—
|1.21
|4.20
|—
|—
|1.06
|7.60
|1.04
|8.00
|—
|—
|—
|—
|3.92
|1.27
|3.29
|1.36
|2.65
|1.51
|1.98
|1.90
|1.68
|2.27
|1.47
|2.78
|1.48
|2.76
|1.77
|2.14
|1.40
|3.09
|1.22
|4.50
|1.40
|3.05
|1.28
|3.86
|1.21
|4.64
|1.35
|3.35
|—
|—
|1.13
|6.58
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Анже 1:1 Метц
Исход игры
Анже
75.7% (112)
Ничья
20.3% (30)
Метц
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.21% (40)
Меньше
72.79% (107)
Обе команды забьют
Да
42.86% (63)
Нет
57.14% (84)
Популярный счёт
1:0 Анже
45.9% (68)
2:1 Анже
21.6% (32)
1:1 Ничья
15.5% (23)
2:0 Анже
6.1% (9)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Метц
2.7% (4)
3:1 Анже
1.4% (2)
0:1 Метц
1.4% (2)
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