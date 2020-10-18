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Анже
1:1
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
14' Желтая карточка
Думбия Сулейман
36' Желтая карточка
Томас Ромен
37' Желтая карточка
Юдоль Матьё
1:0
38' Пенальти
Мангани Томас
1:1
39' Гол
Нгетт Опа
73' Желтая карточка
Траоре Исмаэль
84' Желтая карточка
Пажо Венсан
86' Желтая карточка
Фюльжини Анжело
90'+5
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
13
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Луа
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
14
Пажо
Венсан
5
Ангбан
Викторьен
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
12
Тшимбембе
Варрен
11
Нгетт
Опа
Анже
4-1-4-1
Метц
4-2-3-1

Ход матча

14'
Думбия Сулейман
 
36'
Томас Ромен
 
37'
 
Юдоль Матьё
38'
Мангани Томас
1:0
39'
1:1
Нгетт Опа
(Гуйе Ламин)
46'
Манко Венсан
Бамба Абдулайе
 
46'
Эбосс Энсо
Думбия Сулейман
 
46'
Кабо Джимми
Капелле Пьеррик
 
60'
Тиуб Сада
Буфаль Софьян
 
71'
 
Мазиз Юссеф
Тшимбембе Варрен
73'
Траоре Исмаэль
 
76'
Алиуи Рашид
Дьони Луа
 
77'
 
Яд Папа Ндиага
Нгетт Опа
83'
 
Куяте Кики
Бойе Джон
84'
 
Пажо Венсан
86'
Фюльжини Анжело
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 3 0.43
2. Баокен Стефан 2 0.29
3. Фюльжини Анжело 1 0.14
4. Тиуб Сада 1 0.14
5. Мангани Томас 1 (1) 0.14
6. Капелле Пьеррик 0 0
7. Дьони Луа 0 0
8. Бобишон Антонен 0 0
9. Аит-Нури Раян 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.86
2. Нгетт Опа 1 0.14
3. Булая Фарид 0 0
4. Юдоль Матьё 0 0
5. Ангбан Викторьен 0 0
6. Маига Хабиб 0 0
7. Гуйе Ламин 0 0
8. Яд Папа Ндиага 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 2 1
2. Баокен Стефан 3 0
3. Павлович Матео 2 0
4. Фюльжини Анжело 2 0
5. Мангани Томас 1 0
6. Траоре Исмаэль 1 0
7. Кабо Джимми 1 0
8. Думбия Сулейман 1 0
9. Сантамария Батист 1 0
10. Эбосс Энсо 1 0
11. Чо Мохамед-Али 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 3 0
2. Пажо Венсан 2 0
3. Ангбан Викторьен 2 0
4. Сентонз Фабьен 2 0
5. Булая Фарид 1 0
6. Юдоль Матьё 1 0
7. Бронн Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2)
 Метц 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: + = -
Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже
Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль
Метц Последние 20 матчей: + = -
Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц
Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо

Последние игры между собой

Анже: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Анже 3:0 Метц Лига 1 Метц 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Метц Кубок лиги Анже 0:1 Метц Лига 1
Анже 2:1 Метц Лига 1 Метц 2:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Метц Лига 2 Метц 1:0 Анже Лига 2 Метц 1:1 Анже Лига 2 Анже 2:0 Метц Лига 2 Анже 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Анже Лига 2 Метц 1:0 Анже Лига 2 Анже 0:1 Метц Лига 2 Анже 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:1 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
2. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
4. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Ницца 1:0 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Монпелье Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Сент-Этьен 0:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 8 10
10. Анже Заявка 7 3 1 3 8 - 15 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Анже 75.7% (112)
X 20.3% (30)
Метц 4.1% (6)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.30 3.65
4.20 1.52 6.30
2.13 3.38 3.65
3.33 1.85 5.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.00 1.24 6.70 1.13 1.72 2.10 2.05 1.83 1.80 2.08 2.33 1.60 1.32 3.80 1.07 8.40 1.05 8.30 1.03 12.00 1.01 16.00 1.02 13.00
7.50 1.05 6.35 1.09 2.82 1.41 2.15 1.70 1.67 2.34 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.00
3.92 1.27 3.29 1.36 2.65 1.51 1.98 1.90 1.68 2.27 1.47 2.78 1.48 2.76 1.77 2.14 1.40 3.09 1.22 4.50 1.40 3.05 1.28 3.86 1.21 4.64 1.35 3.35 1.13 6.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.31 3.35 1.67 2.31 1.01 15.00 1.08 8.30
2.62 1.49 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
1.19 5.00 1.39 3.10 1.14 6.25 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.69 1.48 2.55 1.16 4.80
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Где смотреть матч Анже 1:1 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Анже 1:1 Метц

Исход игры
Анже
75.7% (112)
Ничья
20.3% (30)
Метц
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.21% (40)
Меньше
72.79% (107)
Обе команды забьют
Да
42.86% (63)
Нет
57.14% (84)
Популярный счёт
1:0 Анже
45.9% (68)
2:1 Анже
21.6% (32)
1:1 Ничья
15.5% (23)
2:0 Анже
6.1% (9)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Метц
2.7% (4)
3:1 Анже
1.4% (2)
0:1 Метц
1.4% (2)
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