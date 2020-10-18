Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Отличные скиллы показывает Юдоль Матьё , обводя своих соперников

45' Нгетт Опа из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

45' Метц имеет хороший шанс забить.

44' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Анже

43' Нгетт Опа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

42' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

42' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Г О О О О Л - Мангани Томас из команды Анже забивает с точки!

37' Юдоль Матьё получил желтую карточку от судьи

37' Анже имеет хороший шанс забить.

36' Томас Ромен получил желтую карточку от судьи

35' Анже имеет хороший шанс забить.

34' Плохо сыграл Сентонз Фабьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Сентонз Фабьен из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

33' Фюльжини Анжело из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Анже имеет хороший шанс забить.

30' Удар от ворот произведет Анже

28' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

27' Удар от ворот произведет Анже

27' Ангбан Викторьен не смог попасть в створ ударом издали

27' Метц имеет хороший шанс забить.

27' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Анже

25' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Анже имеет хороший шанс забить.

22' Гуйе Ламин из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

21' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Метц

19' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Анже

16' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Думбия Сулейман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Метц имеет хороший шанс забить.

14' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Анже

8' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

8' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Метц

7' Фюльжини Анжело решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Булая Фарид пробил со штрафного прямо в стенку

2' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Анже имеет хороший шанс забить.

1' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Метц начинает с центра поля