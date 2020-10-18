Страсбург
1:3
Перерыв
Стадион: де ла Мейно
Лион
0:1
12' ГолКадевере Тино
20' Желтая карточкаКадевере Тино
0:2
25' ГолЭкамби Карл Токо
0:3
42' ГолЭкамби Карл Токо
1:3
43' ГолДиалло Хабиб
45' Желтая карточкаКорне Максвелл
10
Лала
Кенни
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гюсто МалоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
19 Cenk Ozkacar
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
0:1
20'
25'
0:2
42'
0:3
43'
1:3
45'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шахири Мехди
|2
|0.29
|2.
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.14
|3.
|Митрович Стефан
|1
|0.14
|4.
|Льенар Димитри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|4 (3)
|0.57
|2.
|Дюбуа Лео
|1
|0.14
|3.
|Экамби Карл Токо
|1
|0.14
|4.
|Кадевере Тино
|1
|0.14
|5.
|Ауа Уссем
|1 (1)
|0.14
|6.
|Бруно Моура
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|0
|2.
|Коне Ламин
|1
|0
|3.
|Кароль Лионель
|1
|0
|4.
|Томассон Адриен
|1
|0
|5.
|Ажорк Людовик
|1
|0
|6.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|2
|0
|2.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|3.
|Бруно Моура
|2
|0
|4.
|Ауа Уссем
|0
|1
|5.
|Депай Мемфис
|1
|0
|6.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|7.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|8.
|Корне Максвелл
|1
|0
|9.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|10.
|Кадевере Тино
|1
|0
|11.
|Лукас Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Лион
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: + = -Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон
Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург
Лион Последние 20 матчей: + = -Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Лион: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Лион
|3:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|11.
|Брест
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Страсбург
|1:3 Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|8.40
|1.05
|9.50
|1.05
|2.80
|1.44
|2.21
|1.71
|6.50
|1.11
|1.73
|2.18
|1.52
|2.65
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.15
|5.40
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.03
|10.50
|1.14
|5.55
|1.03
|12.00
|9.00
|1.02
|7.90
|1.05
|3.46
|1.29
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.93
|1.97
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.32
|3.26
|—
|—
|1.12
|5.50
|—
|—
|1.08
|6.05
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.91
|1.28
|2.96
|1.44
|2.29
|1.68
|5.98
|1.15
|2.61
|1.54
|2.22
|1.72
|2.88
|1.44
|2.29
|1.67
|1.99
|1.89
|1.67
|2.28
|1.50
|2.70
|1.39
|3.11
|—
|—
|1.12
|6.96
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.13
|6.20
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.03
|12.00
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.13
|6.05
|—
|—
|1.09
|7.20
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.41
|2.49
|1.57
|1.95
|1.93
|1.58
|2.46
|1.97
|1.91
|1.62
|2.38
|1.27
|3.91
|1.19
|4.91
|1.25
|4.14
|1.13
|6.49
|—
|—
Прогнозы на матч Страсбург 1:3 Лион
Исход игры
Страсбург
5.8% (9)
Ничья
10.4% (16)
Лион
83.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
54.97% (83)
Меньше
45.03% (68)
Обе команды забьют
Да
64.24% (97)
Нет
35.76% (54)
Популярный счёт
1:2 Лион
43.5% (67)
0:1 Лион
26.6% (41)
1:1 Ничья
9.1% (14)
0:2 Лион
7.1% (11)
2:1 Страсбург
4.5% (7)
1:3 Лион
3.9% (6)
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