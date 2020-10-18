Первый тайм

48' Команда Лион играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Г О О О О Л - Диалло Хабиб первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

42' Отличные скиллы показывает Депай Мемфис , обводя своих соперников

42' ШАНС! Депай Мемфис вышел один на один с голкипером...

42' Мендес Тьяго разрезает оборону соперника отличным пасом

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Лион

40' Как он промахнулся? Ажорк Людовик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

39' Страсбург имеет хороший шанс забить.

36' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Ауа Уссем . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Удар от ворот произведет Страсбург

27' Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе

25' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Томассон Адриен получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Кадевере Тино совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Г О О О О Л - Кадевере Тино изменил счет на табло!

12' Ауа Уссем разрезает оборону соперника отличным пасом

10' Удар от ворот произведет Страсбург

9' Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Удар от ворот произведет Лион

6' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Удар от ворот произведет Лион

4' Ажорк Людовик не смог попасть в створ ударом издали

2' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля