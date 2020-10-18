Лилль
2:0
Второй тайм: 67'
Стадион: Пьер Моруа
Ланс
1:0
11' ГолЙилмаз Бурак
18' Желтая карточкаКаюзак Янник
30' Желтая карточкаГради Жонатан
2:0
48' ГолБамба Джонатан
57' Вторая желтая карточкаГради Жонатан
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
17
Йилмаз
Бурак
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
25
Жан
Корентин
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
25 Жан КорентинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Баяла СирильНападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
1:0
18'
30'
48'
2:0
57'
65'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Джонатан
|3
|0.43
|2.
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.43
|3.
|Араужо Луис
|2
|0.29
|4.
|Саншеш Ренату
|1
|0.14
|5.
|Челик Зеки
|1
|0.14
|6.
|Шека
|0
|0
|7.
|Брадариц Домагой
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|4 (4)
|0.57
|2.
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.57
|3.
|Сотока Флорьян
|1
|0.14
|4.
|Медина Факундо
|1
|0.14
|5.
|Маурисио Тони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|2.
|Челик Зеки
|2
|0
|3.
|Брадариц Домагой
|2
|0
|4.
|Мандава Рейнилду
|0
|1
|5.
|Пье Жереми
|1
|0
|6.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|7.
|Араужо Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|3
|1
|2.
|Каюзак Янник
|3
|0
|3.
|Медина Факундо
|3
|0
|4.
|Баде Луак
|1
|1
|5.
|Дукуре Шейк
|2
|0
|6.
|Перес Мануэль
|1
|0
|7.
|Какута Гаэль
|1
|0
|8.
|Жан Корентин
|1
|0
|9.
|Фортес Стивен
|1
|0
|10.
|Сотока Флорьян
|1
|0
|11.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Ланс
|20% (2)
|0
|30% (3)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: + = -Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц
Ланс Последние 20 матчей: + = -Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс
Последние игры между собой
Лилль: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Ланс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|3.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|0:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 15
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.77
|1.08
|6.20
|1.13
|3.50
|1.30
|—
|—
|3.00
|1.38
|1.76
|2.14
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.12
|6.10
|1.02
|7.77
|1.01
|16.00
|7.50
|1.05
|6.30
|1.09
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.63
|2.42
|—
|—
|1.28
|3.68
|—
|—
|1.19
|4.50
|1.05
|8.10
|1.03
|8.70
|—
|—
|8.31
|1.10
|—
|—
|4.30
|1.24
|3.06
|1.40
|2.40
|1.61
|1.81
|2.07
|1.56
|2.51
|1.38
|3.17
|1.64
|2.34
|1.48
|2.76
|1.19
|4.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лилль 2:0 Ланс
Исход игры
Лилль
85.2% (132)
Ничья
11% (17)
Ланс
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.42% (66)
Меньше
56.58% (86)
Обе команды забьют
Да
50% (76)
Нет
50% (76)
Популярный счёт
2:1 Лилль
35.5% (55)
1:0 Лилль
27.7% (43)
2:0 Лилль
16.8% (26)
1:1 Ничья
7.7% (12)
1:2 Ланс
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Лилль
1.9% (3)
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