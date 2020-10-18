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Лилль
2:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Ланс
0'
1:0
11' Гол
Йилмаз Бурак
18' Желтая карточка
Каюзак Янник
30' Желтая карточка
Гради Жонатан
2:0
48' Гол
Бамба Джонатан
57' Вторая желтая карточка
Гради Жонатан
67'
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
26
Радованович
Александар
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
25
Жан
Корентин
7
Сотока
Флорьян
Лилль
4-4-2
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

11'
Йилмаз Бурак
1:0
18'
 
Каюзак Янник
30'
 
Гради Жонатан
46'
 
Калимуэндо Арно
Жан Корентин
48'
Бамба Джонатан
2:0
57'
 
Гради Жонатан
60'
 
Маурисио Тони
Каюзак Янник
65'
Шека
Андре Бенжамин
 
65'
Иконе Жонатан
Йилмаз Бурак
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 3 0.43
2. Йилмаз Бурак 3 (1) 0.43
3. Араужо Луис 2 0.29
4. Саншеш Ренату 1 0.14
5. Челик Зеки 1 0.14
6. Шека 0 0
7. Брадариц Домагой 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 4 (4) 0.57
2. Ганаго Игнатиус 4 0.57
3. Сотока Флорьян 1 0.14
4. Медина Факундо 1 0.14
5. Маурисио Тони 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 2 0
2. Челик Зеки 2 0
3. Брадариц Домагой 2 0
4. Мандава Рейнилду 0 1
5. Пье Жереми 1 0
6. Саншеш Ренату 1 0
7. Араужо Луис 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 3 1
2. Каюзак Янник 3 0
3. Медина Факундо 3 0
4. Баде Луак 1 1
5. Дукуре Шейк 2 0
6. Перес Мануэль 1 0
7. Какута Гаэль 1 0
8. Жан Корентин 1 0
9. Фортес Стивен 1 0
10. Сотока Флорьян 1 0
11. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)
 Ланс 20% (2) 0 30% (3) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: + = -
Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц
Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль
Ланс Последние 20 матчей: + = -
Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс
Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан Шатору 3:2 Ланс

Последние игры между собой

Лилль: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Ланс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Лилль 3:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:4 Лилль Лига 1
Лилль 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 2:0 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
3. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс 0:2 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Монпелье Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Сент-Этьен Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Анже Заявка 7 3 1 3 8 - 15 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Лилль 85.2% (132)
X 11% (17)
Ланс 3.9% (6)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Ланс
2.09
5.50
3.78
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.40 4.10
1.27 4.90 15.00
2.09 3.46 3.78
1.27 5.05 17.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.77 1.08 6.20 1.13 3.50 1.30 3.00 1.38 1.76 2.14 2.85 1.42 1.85 1.95 1.40 2.90 1.12 6.10 1.02 7.77 1.01 16.00
7.50 1.05 6.30 1.09 2.70 1.44 2.08 1.75 1.63 2.42 1.28 3.68 1.19 4.50 1.05 8.10 1.03 8.70
8.31 1.10 4.30 1.24 3.06 1.40 2.40 1.61 1.81 2.07 1.56 2.51 1.38 3.17 1.64 2.34 1.48 2.76 1.19 4.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.87 1.92 1.03 12.00 1.14 5.55
2.62 1.49 1.67 2.20 1.32 3.38 1.07 8.00 1.06 9.30
2.57 1.54 2.11 1.78 1.63 2.36 1.41 3.03 1.18 5.15 1.48 2.75 1.19 5.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.33 1.60 1.55 2.45 1.15 4.90
3.20 1.35 2.14 1.72 1.47 2.68 1.15 5.20 1.11 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
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Прогнозы на матч Лилль 2:0 Ланс

Исход игры
Лилль
85.2% (132)
Ничья
11% (17)
Ланс
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.42% (66)
Меньше
56.58% (86)
Обе команды забьют
Да
50% (76)
Нет
50% (76)
Популярный счёт
2:1 Лилль
35.5% (55)
1:0 Лилль
27.7% (43)
2:0 Лилль
16.8% (26)
1:1 Ничья
7.7% (12)
1:2 Ланс
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Лилль
1.9% (3)
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