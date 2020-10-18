Нант
2:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 1000
Брест
1:0
16' ГолКоло-Муани Рандаль
2:0
30' ГолБлас Людовик
38' Желтая карточкаАбейд Мехди
42' Желтая карточкаДюверн Жан-Кевин
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
11
Коко
Маркус
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
27
Маньетти
Уго
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
16'
30'
2:0
38'
42'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|2
|0.29
|2.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.29
|3.
|Эмон Рено
|1
|0.14
|4.
|Саймон Мозес
|1
|0.14
|5.
|Жиротто Андрей
|1
|0.14
|6.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.14
|7.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|8.
|Коко Маркус
|0
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перро Ромен
|2
|0.29
|2.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.29
|3.
|Февр Ромен
|2
|0.29
|4.
|Мунье Стив
|2 (1)
|0.29
|5.
|Онора Франк
|1
|0.14
|6.
|Кардона Ирвин
|1
|0.14
|7.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|1
|1
|2.
|Жиротто Андрей
|1
|1
|3.
|Паллуа Николя
|2
|0
|4.
|Луза Имран
|0
|1
|5.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|6.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|7.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|8.
|Лафон Альбан
|1
|0
|9.
|Траоре Шарль
|1
|0
|10.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|11.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|2
|0
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|3.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|4.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|5.
|Ласне Пол
|1
|0
|6.
|Мунье Стив
|1
|0
|7.
|Кардона Ирвин
|1
|0
|8.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|9.
|Маньетти Уго
|1
|0
|10.
|Диало Ибраима
|1
|0
|11.
|Мбок Хианга
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Брест
|20% (2)
|10% (1)
|40% (4)
|0
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: + = -Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен
Брест Последние 20 матчей: + = -Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест
Последние игры между собой
Нант: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Анже
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 15
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 14
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
Прогнозы на матч Нант 2:0 Брест
Исход игры
Нант
70.3% (104)
Ничья
18.9% (28)
Брест
10.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
42.18% (62)
Меньше
57.82% (85)
Обе команды забьют
Да
58.5% (86)
Нет
41.5% (61)
Популярный счёт
2:1 Нант
31.8% (47)
1:0 Нант
27.7% (41)
1:1 Ничья
16.2% (24)
2:0 Нант
9.5% (14)
1:2 Брест
8.1% (12)
0:1 Брест
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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