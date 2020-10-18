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  3. Франция
Нант
2:0
Первый тайм: 45'

Стадион: Зрители: 1000
Брест
0'
1:0
16' Гол
Коло-Муани Рандаль
2:0
30' Гол
Блас Людовик
38' Желтая карточка
Абейд Мехди
42' Желтая карточка
Дюверн Жан-Кевин
45'
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
8
Абейд
Мехди
5
Чиривелла
Педро
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
11
Коко
Маркус
23
Коло-Муани
Рандаль
1
Ларсонне
Готье
24
Бааль
Людовик
2
Дюверн
Жан-Кевин
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
27
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
12
Филиппото
Ромен
10
Шарбонье
Гаэтан
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
Нант
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

Ход матча

16'
Коло-Муани Рандаль
1:0
30'
Блас Людовик
(Чиривелла Педро)
2:0
38'
Абейд Мехди
 
42'
 
Дюверн Жан-Кевин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 2 0.29
2. Луза Имран 2 (2) 0.29
3. Эмон Рено 1 0.14
4. Саймон Мозес 1 0.14
5. Жиротто Андрей 1 0.14
6. Коло-Муани Рандаль 1 0.14
7. Аппиа Деннис 0 0
8. Коко Маркус 0 0
9. Чиривелла Педро 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перро Ромен 2 0.29
2. Шарбонье Гаэтан 2 0.29
3. Февр Ромен 2 0.29
4. Мунье Стив 2 (1) 0.29
5. Онора Франк 1 0.14
6. Кардона Ирвин 1 0.14
7. Фоссурье Жюльен 0 0
8. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 1 1
2. Жиротто Андрей 1 1
3. Паллуа Николя 2 0
4. Луза Имран 0 1
5. Аппиа Деннис 1 0
6. Туре Абдулайе 1 0
7. Чиривелла Педро 1 0
8. Лафон Альбан 1 0
9. Траоре Шарль 1 0
10. Ндилю Бридж 1 0
11. Бамба Кадер 1 0
Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 2 0
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
3. Шардонне Брендан 0 1
4. Фоссурье Жюльен 1 0
5. Ласне Пол 1 0
6. Мунье Стив 1 0
7. Кардона Ирвин 1 0
8. Дюверн Жан-Кевин 1 0
9. Маньетти Уго 1 0
10. Диало Ибраима 1 0
11. Мбок Хианга 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)
 Брест 20% (2) 10% (1) 40% (4) 0 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: + = -
Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен
Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант
Брест Последние 20 матчей: + = -
Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест
Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Нант: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брест 1:1 Нант Лига 1 Брест 3:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:4 Брест Лига 2 Брест 1:2 Нант Лига 2
Брест 1:2 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
2. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
4. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
6. Монпелье 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Монако 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
8. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
10. Анже 1:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 15 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест 0:2 Заявка 7 3 0 4 10 - 14 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц 1:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант 2:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Нант 70.3% (104)
X 18.9% (28)
Брест 10.8% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Брест
2.23
4.05
6.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.55 3.40
2.23 3.66 3.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.75 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.14 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.17 4.40 1.13 5.00 1.02 9.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.14 1.71 1.51 2.56 1.16 5.35 1.12 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.21 4.60
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Прогнозы на матч Нант 2:0 Брест

Исход игры
Нант
70.3% (104)
Ничья
18.9% (28)
Брест
10.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
42.18% (62)
Меньше
57.82% (85)
Обе команды забьют
Да
58.5% (86)
Нет
41.5% (61)
Популярный счёт
2:1 Нант
31.8% (47)
1:0 Нант
27.7% (41)
1:1 Ничья
16.2% (24)
2:0 Нант
9.5% (14)
1:2 Брест
8.1% (12)
0:1 Брест
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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