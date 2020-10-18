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Нант
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Брест
0'
1:0
16' Гол
Коло-Муани Рандаль
2:0
30' Гол
Блас Людовик
38' Желтая карточка
Абейд Мехди
42' Желтая карточка
Дюверн Жан-Кевин
47' Желтая карточка
Фабио да Сильва
60' Желтая карточка
Маньетти Уго
67' Желтая карточка
Паллуа Николя
2:1
68' Гол
Февр Ромен
3:1
79' Гол
Бамба Кадер
90'+3
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
8
Абейд
Мехди
5
Чиривелла
Педро
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
11
Коко
Маркус
23
Коло-Муани
Рандаль
1
Ларсонне
Готье
24
Бааль
Людовик
2
Дюверн
Жан-Кевин
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
27
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
12
Филиппото
Ромен
10
Шарбонье
Гаэтан
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
Нант
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

Ход матча

16'
Коло-Муани Рандаль
1:0
30'
Блас Людовик
(Чиривелла Педро)
2:0
38'
Абейд Мехди
 
42'
 
Дюверн Жан-Кевин
46'
 
Ле Дуарон Жереми
Шарбонье Гаэтан
46'
 
Кардона Ирвин
Филиппото Ромен
46'
Туре Абдулайе
Чиривелла Педро
 
47'
Фабио да Сильва
 
60'
 
Маньетти Уго
63'
Саймон Мозес
Коко Маркус
 
67'
Паллуа Николя
 
68'
2:1
Февр Ромен
70'
 
Онора Франк
Маньетти Уго
71'
 
Фоссурье Жюльен
Бааль Людовик
76'
Бамба Кадер
Луза Имран
 
79'
Бамба Кадер
(Саймон Мозес)
3:1
85'
 
Тавареш Эриберту
Мунье Стив

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 6 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 2 0.29
2. Луза Имран 2 (2) 0.29
3. Саймон Мозес 1 0.14
4. Эмон Рено 1 0.14
5. Жиротто Андрей 1 0.14
6. Коло-Муани Рандаль 1 0.14
7. Бамба Кадер 1 0.14
8. Аппиа Деннис 0 0
9. Коко Маркус 0 0
10. Чиривелла Педро 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Февр Ромен 3 0.43
2. Перро Ромен 2 0.29
3. Шарбонье Гаэтан 2 0.29
4. Мунье Стив 2 (1) 0.29
5. Онора Франк 1 0.14
6. Кардона Ирвин 1 0.14
7. Фоссурье Жюльен 0 0
8. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 2 1
2. Паллуа Николя 3 0
3. Жиротто Андрей 1 1
4. Луза Имран 0 1
5. Аппиа Деннис 1 0
6. Абейд Мехди 1 0
7. Туре Абдулайе 1 0
8. Чиривелла Педро 1 0
9. Лафон Альбан 1 0
10. Траоре Шарль 1 0
11. Ндилю Бридж 1 0
12. Бамба Кадер 1 0
Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 2 0
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
3. Дюверн Жан-Кевин 2 0
4. Маньетти Уго 2 0
5. Шардонне Брендан 0 1
6. Фоссурье Жюльен 1 0
7. Ласне Пол 1 0
8. Мунье Стив 1 0
9. Кардона Ирвин 1 0
10. Диало Ибраима 1 0
11. Мбок Хианга 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2)
 Брест 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 0 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: + = -
Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен
Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант
Брест Последние 20 матчей: + = -
Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест
Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Нант: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брест 1:1 Нант Лига 1 Брест 3:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:4 Брест Лига 2 Брест 1:2 Нант Лига 2
Брест 1:2 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
2. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
4. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Ницца 1:0 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Монпелье Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Сент-Этьен 0:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 8 10
10. Анже Заявка 7 3 1 3 8 - 15 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Нант 70.3% (104)
X 18.9% (28)
Брест 10.8% (16)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.55 3.40
2.23 3.66 3.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.75 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.14 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.17 4.40 1.13 5.00 1.02 9.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.14 1.71 1.51 2.56 1.16 5.35 1.12 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.21 4.60
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Прогнозы на матч Нант 3:1 Брест

Исход игры
Нант
70.3% (104)
Ничья
18.9% (28)
Брест
10.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
42.18% (62)
Меньше
57.82% (85)
Обе команды забьют
Да
58.5% (86)
Нет
41.5% (61)
Популярный счёт
2:1 Нант
31.8% (47)
1:0 Нант
27.7% (41)
1:1 Ничья
16.2% (24)
2:0 Нант
9.5% (14)
1:2 Брест
8.1% (12)
0:1 Брест
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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