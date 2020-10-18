Второй тайм

93' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Саймон Мозес из команды Нант нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

90' Тавареш Эриберту выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Саймон Мозес имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

88' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' Удар от ворот произведет Нант

85' После удара головой, который сделал Эрей Кристоф мяч выносится вратарем на угловой

79' Г О О О О Л - Бамба Кадер изменил счет на табло!

77' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Белькебла Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Бамба Кадер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Нант

74' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Нант

72' Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Г О О О О Л Февр Ромен закручивает штрафной в сетку! Великолепно

67' Паллуа Николя получил желтую карточку от судьи

67' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

66' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Жереми Ле Дуарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Коло-Муани Рандаль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

61' Удар от ворот произведет Нант

61' Кардона Ирвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Судья подбегает и показывает Маньетти Уго из команды Брест отложенную желтую карточку за фол.

59' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Нант

58' Как он промахнулся? Перро Ромен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

57' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

56' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

55' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

54' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

53' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

52' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

50' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Жереми Ле Дуарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Удар от ворот произведет Нант

47' Безумный фол. Фабио да Сильва грубо играет против соперника. Пострадал Жереми Ле Дуарон

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Шарбонье Гаэтан уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон