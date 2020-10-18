Сент-Этьен
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Жоффруа Гишар
Ницца
0:1
8' ГолЛис-Мелу Пьерр
30
Мулен
Жесси
35
Соу
Сайду
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Пионнье ТэоЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.43
|2.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.29
|3.
|Аушиш Адиль
|1
|0.14
|4.
|Масон Иван
|1
|0.14
|5.
|Камара Махди
|1
|0.14
|6.
|Норден Арно
|0
|0
|7.
|Неу Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|2
|0.29
|2.
|Данте Бонфим
|2
|0.29
|3.
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.29
|4.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.14
|5.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.14
|6.
|Камара Ассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|3
|0
|2.
|Масон Иван
|2
|0
|3.
|Колодзейчак Тимоти
|0
|1
|4.
|Хазри Вахби
|0
|1
|5.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|6.
|Муэффек Аймен
|1
|0
|7.
|Гурна-Дуат Лукас
|1
|0
|8.
|Abdoulaye Sidibe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данте Бонфим
|2
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|3.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|4.
|Камара Ассан
|1
|0
|5.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|6.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|7.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|8.
|Гуйри Амин
|1
|0
|9.
|Пельмар Анди
|1
|0
|10.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|11.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Ницца
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс
Ницца Последние 20 матчей: + = -Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца
Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест Тулуза 0:2 Ницца
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сент-Этьен 3:0 Ницца Товарищеские матчи Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ницца Лига 1 Сент-Этьен 5:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Ницца
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|10.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 15
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|12.50
|1.01
|9.40
|1.05
|8.50
|1.06
|—
|—
|3.05
|1.38
|1.95
|1.89
|3.00
|1.38
|1.84
|2.03
|1.62
|2.39
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.19
|4.80
|1.24
|4.00
|1.03
|9.30
|1.07
|8.40
|1.01
|15.00
|9.10
|1.02
|8.30
|1.05
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.36
|3.02
|—
|—
|1.15
|4.85
|1.11
|5.45
|1.02
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.29
|2.99
|1.44
|2.91
|1.45
|2.28
|1.68
|2.82
|1.46
|2.47
|1.58
|2.12
|1.77
|1.81
|2.07
|1.63
|2.37
|1.46
|2.84
|—
|—
|1.20
|4.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Ницца
Исход игры
Сент-Этьен
71.2% (109)
Ничья
21.6% (33)
Ницца
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.03% (73)
Меньше
51.97% (79)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
38.6% (59)
1:0 Сент-Этьен
23.5% (36)
1:1 Ничья
17% (26)
2:0 Сент-Этьен
5.2% (8)
1:2 Ницца
4.6% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
3:1 Сент-Этьен
2.6% (4)
0:1 Ницца
2% (3)
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