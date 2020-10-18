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Сент-Этьен
1:3
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
0:1
8' Гол
Лис-Мелу Пьерр
0:2
30' Гол
Гуйри Амин
49' Желтая карточка
Камара Ассан
1:2
58' Гол
Аушиш Адиль
58' Желтая карточка
Нсоки Стенли
67' Желтая карточка
Бенитес Вальтер
68' Желтая карточка
Лотомба Жордан
72' Желтая карточка
Мукуди Ароль
73' Желтая карточка
Бамбу Робсон
1:3
90' Гол
Маолида Мизиан
90' Желтая карточка
Амума Ромен
90'+5
30
Мулен
Жесси
35
Соу
Сайду
2
Мукуди
Ароль
4
Рецос
Панайотис
31
Сиссоко
Нельсон
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
22
Монне-Паке
Кевин
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
14
Крассо
Жан-Филипп
40
Бенитес
Вальтер
3
Бамбу
Робсон
4
Данте
Бонфим
2
Нсоки
Стенли
23
Лотомба
Жордан
19
Тюрам
Кефрен
6
Шнайдерлин
Морган
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
8
Лис-Мелу
Пьерр
Сент-Этьен
3-4-1-2
Ницца
3-4-3

Ход матча

8'
0:1
Лис-Мелу Пьерр
30'
0:2
Гуйри Амин
46'
Буанга Денис
Крассо Жан-Филипп
 
46'
Трауко Мигель
Соу Сайду
 
49'
 
Камара Ассан
57'
Гурна-Дуат Лукас
Юссуф Зейду
 
58'
Аушиш Адиль
(Амума Ромен)
1:2
58'
 
Нсоки Стенли
67'
 
Бенитес Вальтер
68'
 
Лотомба Жордан
72'
Мукуди Ароль
 
72'
 
Маолида Мизиан
Тюрам Кефрен
72'
Ривера Максанс
Монне-Паке Кевин
 
73'
 
Бамбу Робсон
79'
Бенхедим Билал
Аушиш Адиль
 
83'
 
Гуйри Амин
Лопеш Рони
83'
 
Данило Барбоза
Ндой Дан
90'
1:3
Маолида Мизиан
(Ндой Дан)
90'
Амума Ромен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.43
2. Аушиш Адиль 2 0.29
3. Буанга Денис 2 (1) 0.29
4. Масон Иван 1 0.14
5. Камара Махди 1 0.14
6. Норден Арно 0 0
7. Неу Иван 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 3 0.43
2. Данте Бонфим 2 0.29
3. Дольберг Каспер 2 (1) 0.29
4. Лис-Мелу Пьерр 1 0.14
5. Маолида Мизиан 1 0.14
6. Тюрам Кефрен 1 0.14
7. Камара Ассан 0 0
8. Ндой Дан 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 3 0
2. Масон Иван 2 0
3. Колодзейчак Тимоти 0 1
4. Хазри Вахби 0 1
5. Амума Ромен 1 0
6. Мукуди Ароль 1 0
7. Фофана Уэсли 1 0
8. Муэффек Аймен 1 0
9. Гурна-Дуат Лукас 1 0
10. Abdoulaye Sidibe 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Данте Бонфим 2 0
2. Шнайдерлин Морган 2 0
3. Камара Ассан 2 0
4. Лотомба Жордан 2 0
5. Дольберг Каспер 2 0
6. Бенитес Вальтер 1 0
7. Лис-Мелу Пьерр 1 0
8. Нсоки Стенли 1 0
9. Маолида Мизиан 1 0
10. Гуйри Амин 1 0
11. Пельмар Анди 1 0
12. Бамбу Робсон 1 0
13. Тюрам Кефрен 1 0
14. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Ницца 20% (2) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс
Ницца Последние 20 матчей: + = -
Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца
Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест Тулуза 0:2 Ницца

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сент-Этьен 4:1 Ницца Товарищеские матчи Сент-Этьен 4:1 Ницца Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 3:0 Ницца Товарищеские матчи Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ницца Лига 1 Сент-Этьен 5:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
2. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
4. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Монпелье Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Сент-Этьен Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Анже Заявка 7 3 1 3 8 - 15 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
Новости матча
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Сент-Этьен 71.2% (109)
X 21.6% (33)
Ницца 7.2% (11)
Все прогнозы
2.54 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 3.30 3.20
13.00 4.80 1.23
2.80 3.58 2.60
16.21 4.01 1.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 9.40 1.05 8.50 1.06 3.05 1.38 1.95 1.89 4.44 1.20 1.84 2.03 1.62 2.39 1.70 2.15 1.19 4.80 1.38 3.00 1.03 9.30 1.08 7.77 1.02 13.00
9.10 1.02 8.30 1.05 3.88 1.24 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.31 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.50
3.82 1.29 2.99 1.44 2.91 1.45 2.28 1.68 5.33 1.17 2.47 1.58 3.02 1.41 2.17 1.74 1.57 2.48 1.33 3.43 1.67 2.29 1.43 2.95 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.93 1.83 2.10 1.72 1.14 5.70 1.40 2.90 1.03 12.00
2.95 1.40 1.99 1.82 1.50 2.59 1.16 5.40 1.12 6.35
2.95 1.43 2.42 1.60 1.89 1.99 1.55 2.54 1.95 1.93 1.61 2.41 1.27 3.97 1.22 4.56 1.11 7.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.76 1.99 1.37 3.15
4.30 1.22 3.00 1.39 1.75 2.08 1.32 3.38 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.10
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
Где смотреть матч Сент-Этьен 1:3 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:3 Ницца

Исход игры
Сент-Этьен
71.2% (109)
Ничья
21.6% (33)
Ницца
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.03% (73)
Меньше
51.97% (79)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
38.6% (59)
1:0 Сент-Этьен
23.5% (36)
1:1 Ничья
17% (26)
2:0 Сент-Этьен
5.2% (8)
1:2 Ницца
4.6% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
3:1 Сент-Этьен
2.6% (4)
0:1 Ницца
2% (3)
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