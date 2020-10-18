Сент-Этьен
1:3
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Ницца
0:1
8' ГолЛис-Мелу Пьерр
0:2
30' ГолГуйри Амин
49' Желтая карточкаКамара Ассан
1:2
58' ГолАушиш Адиль
58' Желтая карточкаНсоки Стенли
67' Желтая карточкаБенитес Вальтер
68' Желтая карточкаЛотомба Жордан
72' Желтая карточкаМукуди Ароль
73' Желтая карточкаБамбу Робсон
1:3
90' ГолМаолида Мизиан
90' Желтая карточкаАмума Ромен
30
Мулен
Жесси
35
Соу
Сайду
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Пионнье ТэоЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:1
30'
0:2
49'
58'
1:2
58'
67'
68'
72'
73'
83'
90'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.43
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.29
|3.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.29
|4.
|Масон Иван
|1
|0.14
|5.
|Камара Махди
|1
|0.14
|6.
|Норден Арно
|0
|0
|7.
|Неу Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|3
|0.43
|2.
|Данте Бонфим
|2
|0.29
|3.
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.29
|4.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.14
|5.
|Маолида Мизиан
|1
|0.14
|6.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.14
|7.
|Камара Ассан
|0
|0
|8.
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|3
|0
|2.
|Масон Иван
|2
|0
|3.
|Колодзейчак Тимоти
|0
|1
|4.
|Хазри Вахби
|0
|1
|5.
|Амума Ромен
|1
|0
|6.
|Мукуди Ароль
|1
|0
|7.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|8.
|Муэффек Аймен
|1
|0
|9.
|Гурна-Дуат Лукас
|1
|0
|10.
|Abdoulaye Sidibe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данте Бонфим
|2
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|3.
|Камара Ассан
|2
|0
|4.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|5.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|6.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|7.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|8.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|9.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|10.
|Гуйри Амин
|1
|0
|11.
|Пельмар Анди
|1
|0
|12.
|Бамбу Робсон
|1
|0
|13.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|14.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Ницца
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс
Ницца Последние 20 матчей: + = -Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца
Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест Тулуза 0:2 Ницца
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сент-Этьен 3:0 Ницца Товарищеские матчи Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ницца Лига 1 Сент-Этьен 5:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 15
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|12.50
|1.01
|9.40
|1.05
|8.50
|1.06
|—
|—
|3.05
|1.38
|1.95
|1.89
|4.44
|1.20
|1.84
|2.03
|1.62
|2.39
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.19
|4.80
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.03
|9.30
|1.08
|7.77
|1.02
|13.00
|9.10
|1.02
|8.30
|1.05
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.36
|3.02
|—
|—
|1.15
|4.85
|—
|—
|1.11
|5.45
|1.02
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.29
|2.99
|1.44
|2.91
|1.45
|2.28
|1.68
|5.33
|1.17
|2.47
|1.58
|3.02
|1.41
|2.17
|1.74
|1.57
|2.48
|1.33
|3.43
|1.67
|2.29
|1.43
|2.95
|1.32
|3.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.93
|1.83
|—
|—
|2.10
|1.72
|—
|—
|1.14
|5.70
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.03
|12.00
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.16
|5.40
|1.12
|6.35
|—
|—
|—
|—
|2.95
|1.43
|2.42
|1.60
|1.89
|1.99
|1.55
|2.54
|1.95
|1.93
|1.61
|2.41
|1.27
|3.97
|1.22
|4.56
|1.11
|7.27
|—
|—
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:3 Ницца
Исход игры
Сент-Этьен
71.2% (109)
Ничья
21.6% (33)
Ницца
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.03% (73)
Меньше
51.97% (79)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
38.6% (59)
1:0 Сент-Этьен
23.5% (36)
1:1 Ничья
17% (26)
2:0 Сент-Этьен
5.2% (8)
1:2 Ницца
4.6% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
3:1 Сент-Этьен
2.6% (4)
0:1 Ницца
2% (3)
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